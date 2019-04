Rendite der Aktien oft vorn

Münster -

Er ist ein leidenschaftlicher Hobby-Börsianer: Marcus Wolscht, Leiter Vermögensanlagen bei der Sparkasse Münsterland Ost. Diesen Spaß am Thema merkte man dem Referenten an: Mit sehr eindringlichen Beispielen machte Wolscht klar, wie viel Geld ein Anleger verschenken kann, wenn er nicht in Aktien investiert. Nach dem letzten Börsencrash mit einem Wertverlust von 30 Prozent habe ein Aktienkäufer lediglich 2,73 Jahre gebraucht, um den Verlust wieder auszugleichen – der Käufer von Rentenpapieren benötigte mehr als 17 Jahre. Als weiteres Beispiel stellte Wolscht einen Vergleich an zwischen einem Sparer, der 10 000 € 30 Jahre lang als Festgeld zu 2,5 Prozent anlegt, und einem, der nur 35 Prozent des Betrages in Aktien und den Rest zu 2,5 Prozent anlegt. Ergebnis: Im zweiten Fall ergeben sich über 54 000 € , im ersten nur knapp 21 000 € .