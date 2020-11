Viele Fragen in unsicherer Zeit

Im vergangenen Jahr war das Interesse – wie in den beiden Vorjahren – wieder überwältigend: Fast 400 Leserinnen und Leser der Westfälischen Nachrichten kamen zum 3. Münsterländischen Vermögenstag ins Hotel Mövenpick nach Münster. Referenten gaben wertvolle Ratschläge zu rentablen Geldanlage-Chancen.

Und in diesem Jahr? Am 19. November sollte der Münsterländische Vermögenstag zum vierten Mal stattfinden. Viele Leser hatten bereits ihr Interesse bekundet. Doch die Corona-Pandemie hat die Planungen gestoppt. Die Veranstaltung konnte nicht stattfinden.

Grund genug, die große Neugier auf Geldanlage-Themen ausführlich zu befriedigen. In unserem Special stellen Vermögensexperten die aktuelle Lage dar und geben Empfehlungen für Anlagestrategien in schwierigen Zeiten.

Schere zwischen Kleinanlegern und sehr Vermögenden

Wer, wie so viele, zu den Anlegern zählt, die lieber kein großes Risiko eingehen wollen, weil größere Schwankungen des Vermögens Ihnen schlaflose Nächte bescheren, ist den Strafzinsen bei der Bank und der vermögenverzehrenden Inflation bei zinslosen Anlagen auf dem Sparbuch nicht hilflos ausgeliefert. Denn ein konservatives Wertpapierportfolio berücksichtig gleichermaßen Risikoscheu und Renditehoffnungen.

Münsterländischer Vermögenstag: Professor Dr. Hartwig Webersinke

Doch: Auch wenn es lediglich um Vermögenserhalt geht, sind Risiken zu akzeptieren. Was ist zu tun? Ein längere Anlage-Horizont ist wünschenswert, um zwischenzeitliche Schwankungen stets aussitzen zu können.

Fest steht indes nach Meinung fast aller: Vor allem die Mittelschicht ist das Opfer der Politik des billigen Geldes. Sie hat einen Großteil des Vermögens in Lebensversicherungen und Sparguthaben geparkt, deren Renditen unter die Räder kommen. Die unteren Einkommensschichten hingegen haben nur wenig Vermögen, sind jedoch häufig überdurchschnittlich verschuldet. Sie dürften von den Nullzinsen tendenziell profitieren. Das gilt auch für Vermögende. Die Frage ist: Wie machen die das? Vor allem das vergangene Jahrzehnt ließ die globale Vermögensverteilung zugunsten der Reichen kippen: Während im Jahrzehnt bis 2009 alle Vermögensklassen einen ähnlich schnellen Vermögenszuwachs erzielten, wuchsen die Vermögen derjenigen Personen, die über mehr als einer Million Dollar Vermögen verfügen, offiziellen Statistiken zufolge überproportional.

Sie erzielten in der vergangenen Dekade im Mittel eine jährliche Rendite von acht Prozent. Das ist in etwa doppelt so viel wie bei jenen Menschen, die über weniger als eine Viertel Million Dollar verfügen. Folge: Die Schere zwischen Kleinanlegern und sehr Vermögenden öffnete sich deutlich. Mit der Konsequenz, dass die weltweit inzwischen 26 Millionen Milliardäre und Millionäre zusammen mit 51 Prozent über mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens verfügen.

Das magische Dreieck der Vermögensanlage

Während der Pandemie hat sich dieser Trend verstärkt, weil die Digitalisierung weltweit einen weiten Schub bekam und viel Reiche in diesem Sektor engagiert sind. Ablesen lässt sich das am Vermögen der Milliardäre in aller Welt. Nach einer Studie der Schweizer Großbank UBS und der Beratungsgesellschaft PWC sind die Vermögen der Ultrareichen bis Ende Juli 2020 auf ein neues Allzeithoch von 10,2 Billionen Dollar geklettert. Damit ist der bisherige Höchststand von 8,9 Billionen Dollar, der vor fast drei Jahren gemeldet wurde, extrem übertroffen worden. Die Zahl der Milliardäre ist seither um 31 auf inzwischen 2189 gestiegen. Davon leben 119 in Deutschland. Nach Schätzungen des Magazins „Forbes“ sind die Aldi-Erben Beate Heister und Karl Albrecht junior mit einem Vermögen von 41 Milliarden Dollar die reichsten Deutschen gefolgt von Dieter Schwarz (35,6 Milliarden Dollar), dem Eigentümer von Lidl und Kaufland.

Münsterländischer Vermögenstag: Sparkasse Münsterland Ost

Auch zwischen den Regionen der Welt kommt die Verteilung in Bewegung. Wachstumsregionen, insbesondere in Asien, holten verglichen mit den gesättigten Märkten, also den westlichen Industriestaaten, stark auf: Deren Anteil am globalen Privatvermögen ist seit dem Jahr 1999 von neun Prozent auf mehr als ein Viertel angestiegen. Hauptimpulsgeber für diese Entwicklung ist die Volksrepublik China.

Doch wie geht man grundsätzlich vor, um sein Vermögen zu mehren? Beratung ist wichtig. Es gibt auch theoretische Grundlagen: Bekannt ist vor allem das magische Dreieck der Vermögensanlage, das aus den bei der Vermögensanlage konkurrierenden Zielen Rentabilität (Rendite), Sicherheit und Liquidität zusammengesetzt ist.

Sicherheit: Laut Wikipedia ist mit der Sicherheit in diesem Zusammenhang der Erhalt des Vermögens gemeint. Sicherheit kann zum Beispiel durch die Streuung des Vermögens (Diversifikation) erreicht werden.

Liquidität: Liquidität, auch Verfügbarkeit genannt, sagt etwas darüber aus, wie schnell ein investierter Betrag wieder in Bargeld oder Bankguthaben umgewandelt werden kann oder auch wie hoch die aus der Umwandlung resultierenden Strafkosten sind. Je kleiner dieser Umwandlungszeitraum ist, desto liquider ist die Vermögensanlage.

Rendite: Die Rendite beschreibt den Ertrag, der aus einer Investition in eine Geldanlage fließt. Erträge können beispielsweise durch Dividenden-, Zinszahlungen und Wertsteigerungen (oder Kursveränderungen) erzielt werden.

Das Problem dieses Dreiecks: Nur immer zwei der drei Ziele sind erreichbar. Eines muss immer vernachlässigt werden. Geldanlagen mit hoher Sicherheit und schneller Verfügbarkeit sind stets wenig rentabel. Geldanlagen mit hoher Rentabilität und hoher Sicherheit sind nicht schnell verfügbar. Geldanlagen mit hoher Rentabilität und schneller Verfügbarkeit sind riskant.