Nachhaltig – mehr als ein Wohlfühl-Wort

Für Mirko Kohlbrecher, Investment­stratege beim unabhängigen Vermögensverwalter Spiekermann & Co AG, sind die Zeichen klar: Die europäische Politik setze in der Energiewende auf „Grün“. Zehn Milliarden Euro will die Bundesrepublik im Rahmen ihrer Nationalen Wasserstoff-Strategie für die Erzeugung von grünem Wasserstoff investieren. Auch die Europäische Union setze einen Schwerpunkt auf Wasserstoff, der mit Ökostrom hergestellt wird: Bis zum Jahr 2030 sollen Elektrolyseure mit einer Leistung von mindestens 40 Gigawatt eine Million Tonnen an sauberem Wasserstoff erzeugen.

Zum Green Deal der EU gehören auch die Verbesserung der Energieeffizienz sowie die wirksamere Nutzung lokaler Energiequellen. Vor ­allem aber die Elektrifizierung der Endverbrauchgeräte steht wegen des hohen Anteils an erneuerbaren Energien auf der Agenda. Das betrifft Wärmepumpen in Gebäuden, Elektro-Öfen in der Industrie sowie Elektrofahrzeuge im Verkehr. So ist neben dem Ausbau der Solar- und Windkraft ein Netz von einer Million Ladestationen für E-Autos geplant. Ziel all dieser Maßnahmen: Bis zum Jahr 2050 will die Europäische Union beim Kohlendioxid-Ausstoß klimaneutral werden.

Kohlbrecher fragt: Ist der Green Deal der EU also eine tolle, weil in sich schon nachhaltige Sache? Wer so denke, liege tendenziell zwar richtig, denke die Sache aber nicht zu Ende, so der Anlageexperte. Denn: Um ihre Klimaziele zu erreichen, benötige die Europäische Union deutlich mehr Rohstoffe als bisher. So ist die Produktion von E-Autos in den nächsten zehn Jahren vermutlich weiter auf Nickel, Mangan und Kobalt angewiesen – und die Nachfrage nach diesen Metallen wird Schätzungen zufolge jährlich im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Doch derzeit kommen 70 Prozent des Kobalts aus dem politisch instabilen und korruptionsgeplagten Kongo! Weiteres Beispiel: Für die Produktion von Windkraftanlagen werden pro Exemplar allein zehn Tonnen Kupfer verbaut. Auch hier ist das „Wie“ der Rohstoffgewinnung laut Kohlbrecher das A und O.

Für die Nachhaltigkeit komme es nicht nur darauf an, dass mit den gewonnenen Metallen eine nachhaltige Energieversorgung möglich wird. Mindestens ebenso wichtig sei, dass die nötigen Rohstoffe auf nachhaltige Weise gewonnen werden. „Deshalb sind für uns als nachhaltig agierende Investoren drei Dinge wichtig: Erstens, dass wir im Portfolio Unternehmen haben, die jene Metalle abbauen, die für die Versorgung mit erneuerbaren Energien unverzichtbar sind. Zweitens, dass diese Firmen in der Rohstoffgewinnung ökonomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte angemessen berücksichtigen. Und drittens, dass wir auch in Unternehmen investieren, die erneuerbare Energien für einen nachhaltigen Bergbau erzeugen. Erst dann können wir unseres Erachtens von wirklich nachhaltigen Investments sprechen!“, so Kohlbrecher.

Bleibt die für Anleger nicht unwichtige Frage: Welchen Preis zahlen wir für nachhaltiges Investieren? „Erfreu­licherweise fällt die Rechnung zu unseren Gunsten aus“, meint Kohlbrecher. So schneiden weltweit anlegende Fonds, die „Socially Responsible Investing“ (SRI) praktizieren, besser ab als Non-SRI-Fonds. So kamen SRI-Fonds über fünf Jahre auf ein Plus von 39,2 Prozent (bis 30.4.2020), während Non-SRI-Fonds 36,9 Prozent erzielten. Über drei Jahre schlugen SRI-Fonds mit 24,7 Prozent nicht nur deutlich ihre Gegenspieler (nur 13,2 Prozent), sondern auch die weltweite Benchmark MSCI World (17,7 Prozent). Auch in den Corona-Crash-Monaten Februar bis April 2020 schlugen sich SRI-Fonds deutlich besser als die Konkurrenz – mit minus 10,3 versus minus 13,5 Prozent.

Fazit: An nachhaltigen Investments führe auf Dauer kein Weg mehr vorbei, sagt der Spiekermann-Experte. Wer ethisch und sozial verantwortlich investiere, dürfe zudem auf längere Sicht mit höheren Renditen rechnen. „Echte Nachhaltigkeit ist also ein gutes Geschäft nicht nur für Umwelt und Gesellschaft, sondern auch für Investoren.“