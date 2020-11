Vom Sparer zum erfolgreichen Anleger

Die Corona-Pandemie macht es der Europäischen Zentralbank auf absehbare Zeit quasi unmöglich, von ihrer Niedrigzinspolitik abzurücken. Nicht von ungefähr erwarten daher zahlreiche Experten eine Fortsetzung des Niedrigzins-Niveaus. Und das für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren und mehr.

Wer sein Vermögen vermehren will, steckt in einem Dilemma: Die Verzinsung von Kapitalanlagen ist nahezu abgeschafft und Aktien sind für viele noch ein unbekanntes Territorium. Ein Weg aus diesem Dilemma: Der sukzessive Schritt vom Sparer zum Anleger. Denn noch immer gibt es Möglichkeiten, Geld renditestark anzulegen. Um die richtigen Entscheidungen bei der Geldanlage zu treffen, benötigt man allerdings Hintergrundwissen. Und hier kommt die Sparkasse als Partner für Anleger ins Spiel, indem sie das nötige Know-how und attraktive Anlage-Ideen liefert.

Aber kein Anleger, keine Anlegerin hat die gleichen Wünsche und Erwartungen an eine Anlage. Kein finanzieller Kontext gleicht dem anderen. Geldanlage ist eben eine ganz individuelle Angelegenheit. Ausgangspunkt der Überlegungen sollte daher immer eine Anlagebera-tung sein. Die kann man übrigens in Zeiten von Kontaktbeschränkungen bei der Sparkasse auch ganz bequem zu Hause am Bildschirm im Rahmen einer Videoberatung machen. In dieser persönlichen Beratung dreht sich dann alles um die Vorstellungen, Bedürfnisse und Ziele der jeweiligen Kundinnen und Kunden. Auf Basis der Ergebnisse entwickelt die Sparkasse eine gemeinsame Strategie, das Geld ertragreich anzulegen. Langfristige Renditen von zwei Prozent bis vier Prozent jährlich und mehr sind damit machbar.

Wer den Schritt vom Sparer zum Anleger macht, schafft die Voraussetzung dafür, auch in schwierigen Zinszeiten sein Geld nennenswert zu vermehren.

Derzeit wird oft kritisiert, dass das Null-Zinsniveau Sparern unmöglich mache, einen nennenswerten Vermögensaufbau zu betreiben bzw. eine ertragreiche Altersvorsorge aufzubauen. In der anhaltenden Niedrigzins-Lage sieht Marcus Wolscht , Leiter Vermögensanlagen der Sparkasse Münsterland Ost , durchaus auch Chancen: Gerade das Null-Zinsniveau führe Anleger zunehmend dazu, sich mit renditestarken Anlagealternativen auseinanderzusetzen. Nach seiner Einschätzung gilt: Langfristig bieten insbesondere Aktien deutlich höhere Ertragschancen, als klassische Bankanlagen je geboten haben. Und was das Risiko betrifft: „Kurzfristig sind Aktien oft starken Schwankungen unterworfen. Dieses Risiko kann aber in eine renditestarke Chance umgewandelt werden, indem man sein Geld in verschiedene Aktien (zum Beispiel durch Aktienfonds) breit gestreut investiert und stufenweise einsteigt, etwa mit einem Fondssparplan“, so der Vermögens-Experte der Sparkasse.

Aber warum bieten Aktien vor allem langfristig Renditechancen? Die Antwort darauf ist einfach: Wer Aktien kauft, beteiligt sich an Unternehmen. Und die wollen Gewinne machen. Als Aktionär sind Anleger Mitinhaber der Aktiengesellschaft und haben somit ein Anrecht auf anteilige Gewinnbeteiligung und am Wertzuwachs des Unternehmens.

Die bisherige Entwicklung des Dax (Index für die 30 größten deutschen Unternehmen) rechtfertigt optimistische Einschätzungen: Trotz aller gelegentlichen Rückschläge und Crashs hat der Dax seit seinem Start 1988 durchschnittlich rund acht Prozent jährlich zugelegt. „Wer an der Börsenentwicklung partizipieren möchte, kann dies bequem über Aktienfonds machen und muss dafür kein Vermögen mitbringen“, unterstreicht Marcus Wolscht. „Beteiligen kann man sich bereits mit kleinen Beträgen ab 25 Euro – und das ohnegroßen Aufwand.“

Dabei zahlt sich Ausdauer sprichwörtlich aus: „Wer beispielsweise 100 Euro monatlich in Aktienfonds anspart und eine ähnliche Rendite wie der deutsche Aktienindex (Dax) seit seiner Auflage im Jahr 1988 erzielt – nämlich rund acht Prozent –, kann beispielsweise nach 30 Jahren auf ein beträchtliches Kapital blicken: Obwohl nur 36 000 Euro im Laufe der Jahre eingezahlt wurden, ergäbe sich ein Kontostand von rund 141 000 Euro.“ Bei einem klassischen Banksparplan habe man dagegen kaum eine Chance, aus den 36 000 Euro wesentlich mehr zu machen.