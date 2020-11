Alles Aktie – oder was?

Doch was tun? Die Zinsen sind bereits vor einiger Zeit auf der Nulllinie angekommen und inzwischen sogar in den negativen Bereich abgetaucht. Claudia H. wird immer klarer, dass ihr ursprünglich angedachter Weg der Vermögensanlage in eine Sackgasse führt. Von Freunden war ihr die in Münster ansässige, unabhängige Vermögensverwaltung Kroos empfohlen worden. Dort werde gemeinsam mit dem Anleger eine individuelle Analyse mit einer passgenauen Lösung erarbeitet.

Ein Termin bei der Kroos Vermögensverwaltung war schnell vereinbart. Bei der Analyse stellten sich zwei Dinge als zentrale Punkte heraus. Claudia H. benötigt ab 2021 monatlich eine feste Summe, um ihre Renteneinkünfte aufzubessern. Weitere Gelder für größere Investitionen werden derzeit nicht benötigt.

Die benötigten monatlichen Gelder der nächsten Jahre wurden von der Summe der Lebensversicherung separiert. Diese legt Claudia H. auf ein Konto bei ihrer Hausbank. Die Sicherheit der jederzeitigen Verfügbarkeit ist ihr an dieser Stelle so wertvoll, dass sie auf eine Verzinsung zu verzichten bereit ist. Die verbleibende Restsumme ist sie bereit in Wertpapiere zu investieren. Da diese über Jahre nicht benötigt werden, kann sie hier mit den Schwankungen der Wertpapiermärkte leben, winkt doch als Belohnung eine Rendite, die nicht nur die Inflation abfedern soll.

Mit der Aufteilung der Gelder in die verschiedenen Investitionsklassen hat Claudia H. den ersten Schritt ihrer Vermögensanlage beschritten. Mit der Beantwortung der Frage, in welche Anlageklassen investiere ich, und welche Chancen und Risiken bin ich bereit einzugehen, ist der wichtigste Schritt von ihr gegangen. Die klare Definition und konsequente Umsetzung dieser Vermögensaufteilung ist der entscheidende Schritt auf dem Weg zum Anlage-Erfolg.

Nachdem die Frage nach der Art der Investition geklärt war, musste Claudia H. für sich das Wie klären. Das eigenverantwortliche Management ihres Vermögens kam für sie nicht in Frage, fehlen ihr doch die Erfahrung und die Kenntnisse für diese Aufgabe. Blieben die Möglichkeiten einer Anlageberatung oder einer Vermögensverwaltung. Da Claudia H. ihren Ruhestand für Hobby und Reisen nutzen möchte, hat sie sich gegen die Anlageberatung entschieden, fordert diese doch den regelmäßigen Austausch mit ihrem Bankberater. Zeit, die Claudia H. lieber für andere Dinge nutzt. Die Kroos Vermögensverwaltung hat ihr darüber hinaus ein überzeugendes Konzept vorgestellt, wie mit den Chancen und Risiken der Wertpapieranlage auch in turbulenten Zeiten umgegangen wird.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie waren Wertpapiere in den Depots der Kunden zum Einsatz gekommen, die die Kursverluste an den Börsen deutlich gemildert haben. Als sich die Kurse im Frühjahr und Sommer erholten, stiegen die Werte in den Depots ebenfalls. Bei der Kroos Vermögensverwaltung war man darauf vorbereitet, dass es zu einer zweiten Pandemie-Welle im Herbst kommen würde. Strategisch ist es das Ziel der Vermögensverwaltung, Risiken abzufedern, damit die Kunden auch in unruhigen Börsenzeiten ruhig schlafen können.

Das Konzept einer Wertpapierinvestition, mit der Möglichkeit Risiken zu begrenzen, hat Claudia H. überzeugt. Sie vertraut ihr Geld den erfahrenen Profis der Vermögensverwaltung an. Damit hatte sie den zweiten Schritt absolviert. Und damit die Frage beantwortet: Wie lasse ich mein Geld verwalten?

Der noch ausstehende dritte Schritt, die Beantwortung der Frage nach dem Partner, durch den Claudia H. ihr Vermögen verwalten lassen möchte, war für sie schnell entschieden. Sicher hätte sie noch weitere Vermögensverwalter aufsuchen können, die ebenfalls eine seriöse Lösung für sie bieten können. Claudia H. hatte sich jedoch bei der Kroos Vermögensverwaltung von Anfang an gut aufgehoben gefühlt. Damit stand ihr Entschluss fest.

Inzwischen hat Claudia H. die Auszahlung ihrer Lebensversicherung zwischen ihrer Hausbank und ihrer neuen Vermögensverwaltung aufgeteilt. Erste Investitionen sind getätigt, und Claudia H. kann sich entspannt ihren Hobbys widmen. Reisen fallen aufgrund Corona derzeit leider aus. Für sie hat sich die Beschäftigung mit ihrem Vermögen gelohnt. Durch die vor ihr liegenden Tiefen und Untiefen der Börsengewässer steuert ihr Kapitän der Kroos Vermögensverwaltung ihr Vermögen, während sie es sich entspannt an Deck gemütlich machen kann.