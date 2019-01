Mondfinsternis über Münster

Früh aufstehen lohnt sich: Wer Montagmorgen noch vor Sonnenaufgang aus dem Bett krabbelt, kann den Vollmond rötlich schimmern sehen - wenn das Wetter mitspielt. Von 5.41 Uhr an wird der Mond etwa eine Stunde lang komplett im Kernschatten der Erde liegen.

Da er gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß. Die besten Wetterverhältnisse gibt es wohl in der Mitte Deutschlands. Zu einer Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen bei dieser Finsternis genau auf einer Linie.

Der Mond verdunkelt sich

Gegen 4.34 Uhr nachts geht es los: Der Vollmond rückt langsam in den Kernschatten der Erde. Das sehe tatsächlich so aus, als würde sich der Mond von einer Seite her langsam verdunkeln, sagt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.

Um etwa 5.41 Uhr ist der Mond dann vollkommen im Kernschatten verschwunden. Allerdings ist er dann nicht komplett schwarz, sondern leuchtet rötlich - weshalb er umgangssprachlich «Blutmond» genannt wird. Denn die Sonnenstrahlen werden in der Atmosphäre der Erde gebrochen und nur die roten gelangen zum Mond. «Deshalb entsteht diese rötliche Färbung», erklärt Liefke. Je nach Zusammensetzung der Atmosphäre - etwa der Menge an Staubteilchen und Wolken - fällt sie bei jeder Finsternis etwas anders aus.

Blutmond über dem Münsterland 1/19 Der Verlauf der Mondfinsternis Foto: Oliver Werner

Im nördlichen Münster hat Joachim Hilpert dieses Teleskopfoto gemacht. Foto: Joachim Hilpert

In der Nacht war eine totale Mondfinsternis zu sehen, die gar nicht so finster war... Foto: Matthias Ahlke

Kupferrot zeigte sich der Mond am frühen Morgen über Münster. Foto: Matthias Ahlke

Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. So zeigte sich der "Blutmond" über Münsters Innenstadt. Foto: Ryan Ares

In Burgsteinfurt tauchte der Mond um 4.11 Uhr in den Kernschatten der Erde. Foto: Ralf Hoge

Um 4.32 Uhr ist der Mond über Burgsteinfurt rot gefärbt. Foto: Ralf Hoge

Der rote Schimmer rührt von langwelligem Licht, das von der Erdatmosphäre in den Schattenkegel gestreut wird. Kurz nach der Aufnahme verdeckten in Gronau Wolken die Sicht auf das Himmelsschauspiel. Foto: Patricia Ohlenburg

In der Nacht gab es nicht nur eine totale Mondfinsternis, der Mond (aufgenommen um 5.02 Uhr in Ladbergen) war der Erde auch sehr nah und deshalb besonders groß zu sehen. Das Phänomen nennt man Super-Mond. Foto: Ines Aufderhaar

Die besondere Konstellation (aufgenommen im Norden Münsters) hat laut LWL-Astronom Dr. Björn Voss wissenschaftlich gesehen übrigens "keinerlei Auswirkungen - weder auf uns, noch auf die Gezeiten". Foto: Christine Dedeck

Gegen 5.20 Uhr verließ der Mond (aufgenommen in Ascheberg-Herbern) den Kernschatten der Erde wieder. Foto: Anna Wingerts

Die nächste totale Mondfinsternis wird in Deutschland am 27. Juli 2018 zu beobachten sein. Foto: Jan Hullmann

So sah der Mond über Münster vor der Finsternis aus,... Foto: Oliver Werner

...und so während der Finsternis. Foto: Oliver Werner

Gegen 5.20 Uhr bewegte sich der Mond... Foto: Oliver Werner

...allmählich... Foto: Oliver Werner

...aus dem Kernschatten der Erde heraus. Foto: Oliver Werner

Gegen 6.30 Uhr... Foto: Oliver Werner

...verließ der Erdtrabant den Schatten und war wieder strahlend weiß. Foto: Oliver Werner

Freie Sicht nach Westen wichtig

Etwa eine Stunde lang kann der rötliche Vollmond bestaunt werden bevor er um 6.44 Uhr wieder langsam aus dem Kernschatten herausrückt. Um 7.51 Uhr ist das Spektakel auch schon wieder vorbei und der Erdtrabant komplett aus dem Kernschatten herausgetreten.

Ein paar Minuten später geht er tief im Westen unter. «Wenn man sich das Ereignis anschauen möchte, sollte man also freie Sicht in Richtung Westen zum Horizont haben», rät die Astronomin.

Astronom Voss und Sternfreunde Münster erklären Mondfinsternis

Interessierte Personen haben die Möglichkeit, auf dem Vorplatz des LWL-Museums für Naturkunde, die Finsternis gemeinsam mit Fachleuten zu erleben. Die Sternfreunde Münster e.V. und LWL-Chefastronom Dr. Björn Voss erklären, was genau am Himmel zu sehen ist.

Von 4.30 Uhr bis 7 Uhr stehen außerdem die Teleskope auf dem Museumsvorplatz bereit, um dieses seltene Himmelsschauspiel zu verfolgen und Mondkrater zu betrachten. Die Fachleute erklären auch andere Besonderheiten des Sternenhimmels.

Zum Thema Die Beobachtung findet nur bei klarer Sicht auf den Mond statt. Der Eintritt ist frei. Ort: Vorplatz des LWL-Museums für Naturkunde, Sentruper Straße 285, 48161 Münster. ...

Wie wird das Wetter?

Wer kann das Spektakel ungetrübt beobachten? Bei klarem Himmel, könnte man die Phase des rötlichen Mondes überall in Deutschland gut sehen. Vor dem Austritt des Mondes aus dem Kernschatten könnte es in der Südhälfte aber bereits dämmern, erläutert Liefke.

Doch das Wetter könnte den Mondguckern einen Strich durch die Rechnung machen. „Wer sich den Wecker zwischen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Ostbayern rechtzeitig stellt, wird aller Voraussicht nach auf seine Kosten kommen", so Andreas Machalica, Diplom-Meteorologe und Wetter-Experte bei wetter.com. „Vor allem in Köln, Frankfurt und Nürnberg sollte der Himmel klar sein. Gute Bedingungen also, um die Mondfinsternis gemütlich mit einer Tasse Kaffee von zu Hause aus mitzuverfolgen. Passionierten Naturfotografen rate ich, sich dick einzupacken, warme Getränke mit nach draußen zu nehmen und eventuell einen Ersatz-Akku für die Kamera bereit zu halten. Besonders in einigen Mittelgebirgstälern wird es mit minus 10 bis minus 15 Grad richtig eisig. Getrost weiterschlafen können alle im Süden von Baden-Württemberg und Bayern sowie in den Küstenregionen, denn dort schieben sich wohl dichte Wolken vor den Blutmond, im Osten könnten lokale Nebelfelder die Sicht nehmen.“

Nächste Mondfinsternis

Zuletzt konnte der Blutmond im Juli 2018 über Münster beobachtet werden, gemeinsam mit einer besonderen Mars-Konstellation. Die totale Mondfinsternis war besonders lang: Der Mond tauchte für eine Stunde und 44 Minuten vollständig in den Erdschatten ein. Damit war es die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts. Mit 62 Minuten ist diese Mondfinsternis am Montag deutlich kürzer als die vom Juli.

Trotzdem gilt für alle, die das Himmelsereignis verschlafen: Zwei richtig gut von Deutschland aus zu sehende totale Mondfinsternisse werde erst Silvester 2028 und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 geben, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zuvor können von Deutschland aus allenfalls kurze Abschnitte solcher Ereignisse beobachtet werden.