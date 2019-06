Wie die Gefahr aus dem All gebannt werden soll

„Angst ist nicht angebracht, aber wir sollten uns bewusst sein, dass eine gewisse Gefahr besteht”, ordnet der Astrophysiker Prof. Alan Harris die Lage ein, wobei er einräumt: „Asteroideneinschläge passieren nicht sehr häufig”. Der 67-jährige Brite arbeitet seit 1993 beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Mit Begeisterung berichtet er von dem Kern seiner Forschung: Wann wird die Erde das nächste Mal von einem Asteroiden getroffen, der größeren Schaden verursachen kann? Und wie kann man das verhindern?

Der Asteroid “7737 Sirrah” (Harris rückwärts gelesen) wurde nach Prof. Alan Harris benannt. Foto: privat

Auf die Größe kommt es an

Für die Antwort auf die erste Frage holt Harris etwas weiter aus. Mit den größten der im Sonnensystem herumfliegenden Gesteinsbrocken, mit einem Durchmesser von über einem Kilometer, haben wir es nur „ein paar Mal pro Million Jahre zu tun”, erklärt der Astrophysiker. Obwohl die Schäden bei einem Einschlag katastrophal wären, beruhigt Harris: „Das ist in der Geschichte der menschlichen Zivilisation noch nicht vorgekommen. Da müssen wir keine schlaflosen Nächte haben.”

Aus heiterem Himmel

Wesentlich häufiger treffen kleinere Objekte die Erde. Zuletzt stürzte vor sechs Jahren ein Asteroid mit 20 Metern Durchmesser über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk vom Himmel. Tausende Gebäude wurden beschädigt, über 1000 Menschen wurden verletzt, doch niemand kam ums Leben. „Wir hatten Glück im Unglück”, meint Harris, „das hätte viel schlimmer ausgehen können.” Solche Ereignisse seien etwa alle 100 Jahre zu erwarten.

Die Karte zeigt alle 556 Stellen, an denen Asteroiden mit einer Größe von über einem Meter in den Jahren 1994 bis 2013 die Erdatmosphäre getroffen haben (gelb: tagsüber, blau: nachts) - im Schnitt etwa alle zwei Wochen einer. Die Größe der Kreise entspricht der freigesetzten Energie. Bis auf den Tscheljabinsk-Asteroiden (der große gelbe Kreis in Russland) waren alle harmlos. Foto: NASA Planetary Science

Viele dieser kleinen Objekte haben die Wissenschaftler trotz aller Bemühungen, den Nachthimmel abzusuchen, nicht auf dem Schirm: Von schätzungsweise drei Millionen etwa 30-Meter große Objekte sind bislang rund 10.000 entdeckt. Der Tscheljabinsk-Asteroid etwa kam buchstäblich aus heiterem Himmel. Der zuvor unentdeckte Planet tauchte plötzlich bei Tag auf, das Sonnenlicht und eine ungünstige Flugbahn ließen den Teleskopen der Astronomen keine Chance.

Internationaler Asteroidentag Am 30. Juni findet der Internationale Asteroidentag statt. Wissenschaftler nutzen diesen Tag, um das Bewusstsein für mögliche Gefahren aus dem All zu schärfen und für Maßnahmen zur planetaren Verteidigung zu werben. An diesem Datum passierte vor 111 Jahren das sogenannte Tunguska-Ereignis, eine Explosion über einem dünn besiedelten Gebiet in Sibirien, bei der schätzungsweise 60 Millionen Bäume umknickten. Als wahrscheinlichste Ursache gilt der Eintritt eines Asteroiden in die Erdatmosphäre, wo er in einigen Kilometern Höhe zerborsten sein soll. Ins Leben gerufen wurde der Asteroidentag unter anderem von Brian May, der vor seiner Zeit als Queen-Gitarrist Physik und Infrarotastronomie studiert hatte. An der planetaren Verteidigung kann sich übrigens jeder beteiligen. Online lassen sich alte Bilder, die das Hubble Weltraum-Teleskop gemacht hat, nach den Spuren von Asteroiden durchsuchen. Durch die Angaben der Laien lassen sich die Bahnen der Objekte dann besser berechnen. ...

Benannt nach dem Gott der Finsternis

Wenn man Einschlagswahrscheinlichkeit und potenzielle Trefferwirkung kombiniert, landet ein Asteroid ganz oben auf der Risikoliste, den die Forscher nach dem altägyptischen Gott der Finsternis, Apophis, benannt haben. Dieser etwa 370 Meter große Klumpen kommt der Erde in zehn Jahren sehr nahe. Berechnungen zufolge fliegt Apophis in 30.000 Kilometer Entfernung „durch den Hinterhof” der Erde, in einer Höhe, in der schon Satelliten um die Erde kreisen. Zum Vergleich: der Mond ist über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt.

Auf seiner Umlaufbahn wird der Asteroid unserem Planeten in Abständen von wenigen Jahren immer wieder nahe kommen und „könnte irgendwann die Erde treffen, vielleicht in 100.000 Jahren - aber bis dahin haben wir das Ding bestimmt aus dem Weg geräumt.”

Pläne zur planetaren Verteidigung

Wie das funktionieren soll, wird gerade intensiv erforscht. Harris leitete das EU-finanzierte Projekt NEOShield (NEO steht für Near Earth Object, erdnahe Objekte also), in dem die Wissenschaftler in der Theorie verschiedene Modelle geprüft haben, wie ein drohender Asteroideneinschlag abgewendet werden könnte.

Ein erster Praxisversuch soll schon bald folgen. 2022 nähert sich ein Asteroid namens Didymos der Erde, um den ein kleiner Mond - Didymoon - kreist. Auf diesen will die Nasa eine Sonde stürzen lassen, um dessen Umlaufbahn zu verändern. Die europäische Weltraumagentur Esa will dann im Rahmen der Mission Hera eine Sonde zum Ort der Kollision schicken, um den Erfolg des Ablenkungsmanövers genau unter die Lupe nehmen zu können.

Was wäre wenn?

Spätestens seit dem Ereignis von Tscheljabinsk wird weltweit darüber nachgedacht, wie man einen Asteroideneinschlag künftig verhindern könnte. Der internationale Austausch etwa zwischen Amerikanern, Russen, Chinesen, Japanern und Europäern laufe dabei „viel besser, als man es angesichts der politischen Lage denken könnte”, berichtet Harris. In einem Papier des Weißen Hauses heißt es etwa: „Internationale Kooperation ist der beste Weg, um sowohl Warn- als auch Reaktionsmöglichkeiten zu verbessern.”

Dabei sind viele Fragen noch völlig offen. Etwa die, wer eine Asteroidenabwehr-Mission leiten würde. Und was passieren würde, wenn beispielsweise ein Abwehrversuch der USA fehlschlägt und einen Asteroiden so ablenkten, dass der Aufschlagspunkt von Amerika nach Russland verschoben wird? Ein Komitee der Vereinten Nationen versucht, für diese Schwierigkeiten einen rechtlichen Rahmen zu entwickeln.

Einen weit positiveren Aspekt bringt Professor Harris ins Spiel: Im nächsten Jahrhundert könnte sich die Menschheit die Asteroiden möglicherweise zunutze machen. Schließlich enthalten sie teils wertvolle Rohstoffe wie Platinmetalle oder seltene Erden.