«Wenn wir gewohnte Dinge nicht tun können, fehlt uns ein Stück Lebensqualität, teils sogar Lebenssinn, je nachdem wie wichtig Training in meinem Leben ist», sagt Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule Köln. So etwas führe zu fehlendem Wohlbefinden, vielleicht sogar zu Gereiztheit, Nervosität oder Niedergeschlagenheit.

Seit Wochen sind die Fitnessstudios in Deutschland wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschlossen. Für viele Sportler bedeutete das eine große Veränderung in ihrem Trainingsalltag. Alternativen könnten Joggen, Radfahren, Wandern oder Fitnesstraining zu Hause - angeleitet über eine Videoschalte mit dem Coach - sein, rät Kleinert. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sollen die Studios bald wieder öffnen dürfen.