Welche Exponate Historiker in 500 Jahren zusammentragen werden, die den Klimawandel der Gegenwart dokumentieren? Dr. Martin Bauch muss lachen. „Ich habe meine Zweifel, ob aus unserer digitalen Gesellschaft viele lesbare Spuren überbleiben“, erklärt der Historiker und Mittelalter-Experte. Etwas allerdings hätte gute Chancen zu überleben und Aufschluss über unsere Gegenwart zu geben: Eine bronzene Gedenktafel erinnert an den Gletscher Okjökull, der als erster der isländischen Gletscher 2014 seinen Status verlor. Der einstige stolze Okjökull wurde schlicht zum Ok. Er war kein Gletscher mehr, weil er nicht mehr das typische Merkmal, eine sich bewegende stabile Eisfläche, hatte. 1901 maß sie noch 39 Quadratkilometer. 2014 war sie erstmals restlos weggeschmolzen. Phänomene der Umwelt sichtbar gemacht Das Denkmal in Island setzt fort, was Menschen über die Jahrhunderte häufig getan haben: Phänomene in ihrer Umwelt haben sie sichtbar gemacht – in Kunstwerken, in Landmarken, Inschriften und Alltagsgegenständen.