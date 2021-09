Wer zieht aus dem Münsterland in den Bundestag ein? Bei der Bundestagswahl 2021 werden in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf insgesamt fünf Direktmandate vergeben, ein weiteres kommt in Münster hinzu.

Am 26. September 2021 entscheidet sich, wie der nächste Bundestag aussieht. Bei der Bundestagswahl 2021 gibt es sechs Wahlkreise im Münsterland. Fünf davon verteilen sich auf die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. In jedem Wahlkreis wird mit der Erststimme ein Kandidat oder eine Kandidatin per Direktmandat in den Bundestag gewählt.

Hinzu kommt der Wahlkreis Münster, über den wir in einem gesonderten Wahl-Newsticker berichten.

Die Wahlkreise im Münsterland

Am Wahlabend finden Sie an dieser Stelle bei uns live die Wahlergebnisse aus dem Münsterland und die Reaktionen aus der Region. Bis dahin versorgen wir Sie hier im Newsticker mit Wahlkampf-Eindrücken aus den vier Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie Informationen zu den Direktkandidaten:

