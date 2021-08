Der Bundestagskandidat Bernhard Daldrup (SPD)

Bernhard Daldrup tritt bei der Bundestagswahl 2021 im September für die SPD an.

Bernhard Daldrup ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2013 und 2017 zog er jeweils über die NRW-Landesliste in den Bundestag ein. Der Sendenhorster ist Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen und Mitglied im Finanzausschuss. Außerdem ist er in der Parlamentarischen Linken innerhalb der Bundestagsfraktion tätig. Seit 2003 ist Daldrup außerdem Landesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik Nordrhein-Westfalen (SGK NRW). Der 64-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Daldrup sagt, dass die SPD in ihrer Geschichte stets staatspolitisch Verantwortung übernommen habe. Und heute gehe es in Deutschland erneut darum, den Rechten entgegenzutreten, betont der Sendenhorster und ergänzt: „Die SPD ist ein Bollwerk, damit Freiheit und Demokratie in unserem Land nie zur Disposition stehen.“

96 Prozent für Bernhard Daldrup

Nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung: Mit 48 von 50 abgegebenen Stimmen wurde Bernhard Daldrup bei der Nominierungsveranstaltung erneut zum Bundestagskandidaten der SPD im Kreis Warendorf gewählt. Damit hat der Sendenhorster 96 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich gewonnen. Gegenkandidaten gab es keine.

Bernhard Daldrup, der bereits seit 2013 Mitglied des Bundestages ist, hielt keine lange Bewerbungsrede. Jeder im Saal bei der Nominierungsveranstaltung kannte ihn. „Ich will noch mal, ich fühl‘ mich fit“, betonte der 64-Jährige zu Beginn seiner Rede, die in weiten Teilen bereits Wahlkampf war. Sein Wahlergebnis wertet Daldrup als „Ermutigung und sehr starken Rückenwind“. Der Satz von Olaf Scholz „Die SPD überrascht durch Geschlossenheit“ gelte im Übrigen auch für die SPD im Kreis Warendorf.

Lob von Bernhard Daldrup für SPD-Minister

Den SPD-Ministern im Bund bescheinigte Daldrup gute Arbeit. Die Corona-Krise zeige, wie wichtig ein handlungsfähiger Staat sei, wenn man auch in Zukunft soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft wolle, unterstrich Daldrup. „Und wer eine starke Gesellschaft will, braucht starke Kommunen. Dazu habe ich beigetragen – und das will ich auch in Zukunft tun.“ Mit diesen Worten verwies der SPD-Politiker darauf, dass er kommunalpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion ist. Gleichzeitig war Daldrup seit 2003 auch Landesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW. Dieses Amt hat er aufgeben, um sich ganz auf den Wahlkampf konzentrieren zu können.

Zur Kanzlerkandidatur sagt Bernhard Daldrup: „Die Menschen wollen, dass da vorne einer steht, der es kann. Und Olaf Scholz kann es.“ Wer dagegen Armin Laschet beobachte, würde sich den NRW-Ministerpräsidenten nicht als Kanzler wünschen, so Daldrup.

Seinen Parteifreunden riet er, sich nicht von den derzeit schlechten Umfragen für die SPD beirren zu lassen. „Wir können es schaffen, wenn wir den gemeinsamen Willen haben, politisch etwas zu gestalten.“ Auch von den guten Umfragewerten der Grünen sollten sich die Genossen nicht zu sehr beeindrucken lassen. „Die Grünen regieren in elf Landesparlamenten mit. Sie sollten uns mal erklären, was sie dort für die Mobilität getan haben. In Baden-Württemberg kann man ja schon eher von einem Auto-Präsidenten Kretschmann sprechen.“

