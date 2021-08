Der Bundestagskandidat Henning Rehbaum (CDU)

Henning Rehbaum tritt bei der Bundestagswahl 2021 für die CDU im Kreis Warendorf an. Der Politiker möchte erstmals in den Bundestag einziehen.

Henning Rehbaum tritt erstmals als Kandidat bei einer Bundestagswahl an.

tritt erstmals als Kandidat bei einer Bundestagswahl an. Der CDU-Politiker sitzt bis jetzt im Landtag von Nordrhein-Westfalen .

. Rehbaum soll die Nachfolge des langjährigen Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker antreten.

Er will in die Fußstapfen von Reinhold Sendker treten – und das gleich in doppelter Hinsicht. Henning Rehbaum strebt das Direktmandat für den Bundestag an. Sollte es klappen, würde Rehbaum wie Sendker vom Landtag in den Bundestag wechseln. Der 47-Jährige aus Albersloh setzte sich gegen seine parteiinternen Mitstreiter Markus Höner (Beckum) und Katrin Schulze Zurmussen (Everswinkel) durch.

Warum es ihn von Düsseldorf nach Berlin zieht? „Meine Schwerpunkte sind Wirtschaft, Energie und ÖPNV. Und in diesen Bereichen werden die Weichen im Bund und nicht im Land gestellt“, erklärt der Vater von drei Kindern. Er ist überzeugt, dass Deutschland Gewinner der Energiewende werden kann, etwa mit „Wasserstofftechnik made in Germany“ und vielen tausend neuen Arbeitsplätzen. „Aber Klimaschutz klappt nur mit einer starken Wirtschaft“, sagt der Albersloher, der sein eigenes Haus komplett energetisch saniert hat, unter anderem mit Photovoltaik und Erdwärme.

Rehbaum ist wirtschaftspolitischer Sprecher

Seit 2017 ist Rehbaum wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Landtag. Kein Wunder, dass seine Kandidatur auch von der wirtschaftsnahen Mittelstandsvereinigung der CDU im Kreis Warendorf unterstützt wird. Doch als bloßen „MIT-Mann“ sieht er sich dennoch nicht. „Ich kämpfe gegen Billiglöhne – als ich Geschäftsführer des Busunternehmen Bils war, wurde immer Tarif gezahlt.“ Allerdings kenne er auch den Frust der Unternehmer, weil oft eben „der billige Jakob“ den Auftrag bekam.

Sein Ziel sei eine „ökologisch-soziale Marktwirtschaft“ – und die gibt es nicht ohne fairen Wettbewerb. „Wenn einer für den Vollzeitjob nur Mindestlohn und Mini-Rente kriegt, dann stimmt etwas nicht. Das ist Sprengstoff für die Gesellschaft und führt zum Erstarken des rechten Randes.“

Dass er zwölf Jahre Berufserfahrung sammelte (unter anderem als Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Bils sowie als Prokurist bei der Westfälischen Verkehrsgesellschaft) und inzwischen neun Jahre im Landtag gearbeitet hat, wertet Rehbaum als Pluspunkt. „Ich verstehe mich als Mann der Mitte, der oft eine Vermittlerrolle wahrnahm.“ Zusammenhalt sei wichtig, nicht nur in der Partei, sondern in der Gesellschaft insgesamt.

Verheiratet und drei Kinder

Henning Rehbaum (47) und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Albersloh. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende in Sendenhorst ist seit 2004 im Rat, seit 2020 einer der vier Stellvertreter des CDU-Bezirksvorsitzenden Karl-Josef Laumann. Nach einer Ausbildung als Industriekaufmann bei Claas studierte Rehbaum BWL in Baden-Württemberg mit Diplomarbeit in Norwegen. Danach übernahm er 2000 die Führung des elterlichen Unternehmens Bils in Albersloh, Ahlen und Warendorf. 2010 übergab er die Leitung des Betriebs und wurde Prokurist der Westfälischen Verkehrsgesellschaft. Seit 2017 ist Rehbaum Sprecher seiner Landtagsfraktion für Wirtschaft, Energie und Landesplanung.

Stolz ist Rehbaum darauf, dass er zur Reaktivierung der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) beitragen konnte und dass die von ihm angeregte Weiterführung der Strecke bis Lippstadt jetzt geprüft wird. „Außerdem habe ich in den Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen dazu beigetragen, dass wir einen großen Fördertopf haben, um Güter auf die Schiene zu bringen.“

Um Handel und Gastronomie bei sinkenden Corona-Zahlen wieder schrittweise öffnen zu können, wünscht sich Rehbaum etwas weniger Datenschutz und mehr Digitalisierung, um Kontakte per App an die Gesundheitsämtern senden zu können. Estland zeige, wie ausgewogener Datenschutz gehe.

Und aus dem Osten Europas kommt auch Rehbaums politisches Vorbild: Gorbatschow. Ein Politiker, der vor allem eins bewies: Mut.

Über alle weiteren Nachrichten rund um die aktuelle Wahl informieren wir Sie auf der Sonderseite zur Bundestagswahl 2021 auf wn.de.