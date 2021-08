Die Bundestagskandidatin Jessica Wessels (Grüne)

Jessica Wessels tritt bei der Bundestagswahl 2021 für Bündnis/90 - Die Grünen im Kreis Warendorf an. Die Politikerin sitzt aktuell noch im Stadtrat von Warendorf.

Jessica Wessels setzt bei ihrer Bundestagskandidatur auf mehrere Themen. So sei es höchste Zeit, die Straßenbauprojekte B 51 und B 64 auf den Prüfstand zu stellen, betont Jessica Wessels. Natürlich sei in einem Gebiet wie dem Kreis Warendorf ein Auto noch unverzichtbar, weil es im ÖPNV-Netz zwischen Nord- und Südkreis immer noch große Lücken gebe. Bei den anderen Parteien sei - anders als bei den Grünen - kein Wille feststellbar, die Verkehrswende herbeizuführen.

Mangel an preiswertem Wohnraum

Als gravierend betrachtet Wessels das Fehlen von preiswertem Wohnraum; in Großstädten könne eine Mietpreisbremse das richtige Mittel sein. Ihr persönlich mache die Verrohung in den sozialen Medien zu schaffen „Hass und Hetze im Netz erschrecken mich“, erklärte Wessels. Dazu gehöre auch der Antisemitismus. Es gehöre zur DNA ihrer Partei, ihn zu bekämpfen. Beim Umgang mit politischen Gegnern, die versuchten, ihre Kanzlerkandidatin in ein schlechtes Licht zu rücken, empfiehlt sie mehr Gelassenheit.

