Kleinstparteien machen auf ihre Anliegen aufmerksam

Die Bundestagswahl sichert Kleinstparteien zumindest etwas Aufmerksamkeit: So geht es (von oben links im Uhrzeigersinn) der „Bergpartei“, der „Gartenpartei“, der „Menschlichen Welt“ und der „V-Partei3“.

Nicht nur die eta­blierten Parteien wie etwa CDU, SPD, Grüne, FDP oder Linke hoffen bei der Bundestagswahl am 26. September auf Wählerstimmen, auch Kleinstparteien werben um ein Kreuzchen. Von der „Gartenpartei“, der „V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer“ über die „Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller“, die „B* – bergpartei, die überpartei“ und die „Europäische Partei Liebe“: 44 kleine Parteien wurden zur Bundestagswahl zugelassen. Sie treten allerdings nicht in allen Bundesländern und Wahlkreisen an. Und ihre Aussichten sind eher bescheiden.