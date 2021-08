Das steht in den Wahlprogrammen zu Klima, Umwelt und Verkehr

Die Bundestagswahl 2021 wird häufig als "Klimawahl" bezeichnet. Doch was wollen die Parteien in Bezug auf Klima, Umwelt und Verkehr erreichen? Ein Blick in die Wahlprogramme.

Vielfach wurde die Bundestagswahl 2021 als „Klimawahl“ bezeichnet. Im Themenfeld „Klima, Umwelt und Verkehr“ haben wir versucht, die Kernprogramme der einzelnen Wahlprogramme herauszuarbeiten.

CDU/CSU: "Klimaneutrales Industrieland" bis 2045

Ein „klima­neutrales Industrieland“ bis 2045, das ist das Ziel von CDU und CSU. Die Bündnispartner wollen die Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2030 um 65 Prozent (gegenüber 1990) reduzieren, um auf einem beschriebenen Pfad bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Technologie, Innovation und ein starker Emissionshandel sollen die Instrumente sein, um das Ziel zu erreichen, und um Mehrbelastungen mit gezielten Entlastungen im Bereich Wohnen und ­Mobilität zu kompensieren. Die Einnahmen beispielsweise aus dem Emissionshandel sollen direkt an die Bürger weitergegeben werden. Auf einen CO 2 -Preis gleichwohl wollen sich die Christdemokraten im Wahlprogramm nicht festlegen. Die EEG-Umlage wollen die Bündnis­partner abschaffen. Sowohl im Bereich Wirtschaft als auch im Bereich Mobilität setzt die Union auf die Er­forschung und Marktreife von Wasserstofftechnologien.

Bei den Themen Umweltschutz und Tierwohl setzt die Union unter anderem auf eine CO 2 -Bindungsprämie (für Holzprodukte), eine nachhaltige und ökonomische tragfähige Landwirtschaft mit einem Tierwohlstall-Förderungsgesetz und einer verpflichtenden europäischen Haltungs- und Tierwohlkennzeichnung.

Das Verkehrswegenetz soll nicht nur instand gehalten werden, es soll auch zukunftsfest gemacht werden. Der Automobilstandort Deutschland soll – auch durch den Umstieg auf ­emissionsfreie Mobilität – ge­sichert werden. Das von der aktuellen Regierung ­beschlossene Ausstiegsdatum für Verbrenner­motoren (2035) findet sich im Programm nicht mehr wieder. Ein Dieselfahrverbot lehnen die Christdemokraten kategorisch ab, ebenso wie ein generelles Tempo­limit auf Autobahnen.

So funktioniert die Bundestagswahl Brauche ich eine Wahlbenachrichtigung, um mein Kreuz zu machen? Wie war das noch mit der Erst- und Zweitstimme? Und woher kommen eigentlich die vielen Sitze im Bundestag? Hier sind die Antworten. Foto: Felix Schröder/dpa Wie läuft das mit dem Wählen? Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, erhalten einige Wochen vor dem 26. September eine Wahlbenachrichtigung. Diese enthält etwa Wahltermin, Uhrzeiten und das zuständige Wahllokal. Hat man bis zum 21. Tag vor der Wahl keine solche Benachrichtigung erhalten, solle man sich bei seiner Gemeinde melden, so der Bundeswahlleiter. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Muss ich die Wahlbenachrichtigung vorweisen, um mein Kreuz zu machen? Für diejenigen, die im ihnen zugeordneten Wahllokal die Stimmen abgeben wollen, reicht es, mit Personalausweis oder Reisepass zu erscheinen. Die Wahlbenachrichtigung muss nicht zwingend mitgenommen werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie läuft das mit der Briefwahl? Wer per Briefwahl abstimmen möchte, braucht einen Wahlschein und den Stimmzettel, auf dem später die Kreuze zu machen sind. Ein Antrag dafür liegt der Wahlbenachrichtigung bei. Man kann ihn aber auch online oder per E-Mail stellen. Außerdem ist es möglich, die Unterlagen persönlich bei der Gemeinde abzuholen. Foto: Matthias Bein/dpa Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim - was bedeutet das eigentlich? Allgemein heißt, dass alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen dürfen, unabhängig etwa von Geschlecht, Religion oder Beruf. Man wählt die Abgeordneten ohne zwischengeschaltete Wahlleute - also unmittelbar. Frei bedeutet, dass sich alle ihre Meinung bilden und ohne äußeren Druck zu einer Entscheidung kommen. Da jede abgegebene Stimme gleich viel zählt, ist die Wahl gleich. Wählerinnen und Wähler kreuzen ihren Stimmzettel unbeobachtet an und geben sie in Umschlägen ab. So kann niemand nachvollziehen, wer für welche Partei abgestimmt hat - die Wahl ist geheim. Foto: Kay Nietfeld/dpa Wählt man die Kanzlerin oder den Kanzler direkt? Nein. Man stimmt für Abgeordnete, die wiederum später im Bundestag die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählen. CDU/CSU, SPD und Grüne haben diesmal eine Person als Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin benannt, die sie später im Parlament zur Wahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin aufstellen wollen - falls sie allein oder in einer Koalition eine Mehrheit im Bundestag haben. Die übrigen Parteien verzichten darauf. Sie gehen davon aus, dass sie nicht genug Stimmen erhalten, um an der Spitze der künftigen Regierung zu stehen. Foto: Kappeler/Kumm/Nietfeld/dpa Wieso hat man zwei Stimmen? Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten direkt, der im entsprechenden Wahlkreis antritt. Meistens gehört er zu einer Partei, die das vorher festgelegt hat. Wer als Einzelperson antreten möchte, muss mindestens 200 Unterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises sammeln, in dem sie kandidieren will. Bei der Zweitstimme wiederum stehen Parteien zur Auswahl. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist. In die Sitze, die einer Partei nach den Zweitstimmen zustehen, werden die Direktmandate aus den Erststimmen eingerechnet. Foto: Kay Nietfeld/dpa Wer bekommt einen Sitz im Bundestag? Wer die meisten Erststimmen in einem der 299 Wahlkreise bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Da aber das Parlament mindestens doppelt so viele Sitze hat, kommen daneben auch weitere Bewerber zum Zug. Deren Option: die Landesliste. Auf dieser hat jede Partei vor der Wahl auf Ebene der Bundesländer festgelegt, wen sie gern ins Parlament nach Berlin entsenden möchte. Diejenigen, die weiter oben auf der Liste stehen, haben bessere Chancen. In der Regel erhalten nur Parteien mit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen Sitze im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld/dpa Warum sitzen nach jeder Bundestagswahl unterschiedlich viele Abgeordnete im Parlament? Eigentlich sind 598 Sitze vorgesehen. Derzeit hat der Bundestag jedoch 709 Mitglieder. Wenn eine Partei (über die Erststimmen) mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze gemäß des Zweitstimmen-Anteils zustehen, entstehen Überhangmandate. Damit aber das Verhältnis zu den anderen Parteien gewahrt bleibt, bekommen diese entsprechend Ausgleichsmandate: Die Gesamtzahl wird so lange vergrößert, bis jede Partei genau den Anteil an Sitzen hat, der ihren Anteil an Zweitstimmen widerspiegelt. Foto: Michael Kappeler/dpa Die Wahlrechts-Reform von 2020 soll indes ein weiteres Wachsen des Bundestags verhindern: Bei der kommenden Wahl werden Sitze nach einem ziemlich komplizierten Verfahren teilweise parteiintern zwischen den Mandaten für die Erst- und Zweitstimmen verrechnet. Zudem werden bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen. Foto: Michael Kappeler/dpa

SPD: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein

Bereits in der laufenden Legislaturperiode haben sich die Sozialdemokraten für das Thema Klimaschutz starkgemacht. Auch im Wahlprogramm spielt das Thema eine tragende Rolle. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein; die CO 2 -Reduktionsziele sollen vor diesem Hintergrund nochmals angehoben werden. Herzstück der sozialdemokratischen Klimapolitik ist der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien. Die SPD plant, Kommunen und Bürger an der Energiewende zu beteiligen. Den CO 2 -Preis fürs Heizen von Mietwohnungen sollen künftig Vermieter zahlen. Dächer von Schulen, Supermärkten und Rathäusern sollen künftig mit Solaranlagen bestückt werden. Für die klima­neutrale Erzeugung von Stahl und einen emissionsarmen Verkehr soll Deutschland bis 2030 eine führende Rolle für Wasserstofftechnologien einnehmen.

Kreislauf- statt Wegwerf­gesellschaft, mehr Recycling statt Einweg-Plastik, dafür setzen sich die Sozialdemokraten ein. Mehr Biodiversität soll es durch den Schutz von Wäldern und Mooren geben.

Mit einem staatlichen Tierwohllabel will die SPD sich für mehr Tierwohl stark­machen sowie eine umweltschonende Landwirtschaft mit hochwertigen Lebensmitteln zu fairen Preisen fördern.

Beim Verkehr soll es mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer geben. Der öffentliche Nahverkehr soll weiter ausgebaut, Busse und Bahnen klimaneutral betrieben werden. Als Alternative zum Fliegen sollen Bahnreisen in Europa günstiger gemacht werden. Zudem will die SPD das Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen.

Grüne: Mehr Klimaschutz und höheres Klimaziel

Die Grünen werben für ein „Klimaschutz-Sofortprogramm“ – das Klimaziel soll entsprechend ange­hoben werden. Im Jahr 2030 sollen bereits 70 Prozent weniger Treibhausgase aus­gestoßen werden als noch 1990. Der im Januar eingeführte CO 2 -Preis für Verkehr und Wärme soll bis 2023 auf 60 Euro pro Tonne angehoben werden. Damit es nicht zu sozialen Verwerfungen kommt, soll nach dem Willen der Grünen ein „Energiegeld“ an alle Bürger zurückgezahlt werden. Die Grünen wollen sich dafür starkmachen, dass der Kohleausstieg bis 2030 abgewickelt wird (bislang ist das Ziel 2038).

FDP: Klimawandel mit Forschung und Technik bekämpfen

Forschung, Wissenschaft, Technik – und eine freie Marktwirtschaft, damit wollen die freien Demokraten den Klimawandel bekämpfen. Es brauche eine „ideologiefreie Gesetzgebung“, damit eine „lebendige und innovative Start-up-Kultur“ entstehen könne. Sie wollen eine Ausweitung des Emissionshandels über die europäische Ebene hinaus. Internationale Maßnahmen sollen hierbei angerechnet werden können. Offen sind die Liberalen gegenüber Geo-Engineering, so fordern sie ein Kohlenstoffkreislaufwirtschafts- und Speicherungsgesetz. Über eine Klima­dividende sollen Einnahmen aus den veräußerten CO2-Emissionszertifikaten an die Bürger ausgeschüttet werden.

Beim Thema Verkehr bleibt die FDP ihrer Linie treu: Keine Tempolimits oder Dieselfahrverbote. Den Verbrennungsmotor soll es auch in Zukunft geben, nur soll er mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben werden. Schnellladesäulen für E-Mobilität sollen flächendeckend installiert werden, dafür sollen Subventionen für E-Autos gestrichen werden. Beim Bahnverkehr setzt die FDP auf eine Privatisierung: Zwar will sie das Schienennetz in den Händen des Bundes wissen, der Betrieb aber soll verkauft werden.

Die Linke: Klimaneutrale EU bis spätestens 2035

Nach der Corona-Krise soll es aus Sicht der Linken einen sozialökologischen Systemwechsel geben – 20 Milliarden Euro jährlich sollen dafür investiert werden. Das Klimaziel der EU von minus 55 Prozent gegenüber 1990 sei immer noch zu gering. Die EU solle spätestens bis 2035 klimaneutral werden. Dabei müsse man Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen denken, „denn gerade die ­Armen werden am meisten unter dem Klimawandel leiden“. Für Deutschland fordert Die Linke den Kohle­ausstieg bis 2035 und die ­sofortige Abkehr von klimaschädlichen Investitionen. Um den Klimaschutz voranzubringen soll der Nahverkehr ausgebaut werden und Ticketpreise bis zum Null­tarif gesenkt werden. Energieversorgung soll künftig genossenschaftlich organisiert werden.

AfD: Pariser Klimaabkommen aufkündigen

Die AfD bezweifelt, dass die jüngste globale Erwärmung Folgen haben wird. Sie lehnt sowohl die Senkung der CO 2 -Emissionen in Deutschland und den Umbau der Industrie ab und will das Pariser Klima­abkommen aufkündigen. Sie setzt auf eine Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohlekraftwerken und einen Ausbau der Kernkraft.

