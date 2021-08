Wahlberechtigte können Briefwahl beantragen

Die Briefwahl erfreut sich zuletzt steigender Beliebtheit. Im Kreis Borken können Wählerinnen und Wähler nun die Wahl per Brief beantragen. Anträge sind auf verschiedene Weisen möglich.

Insgesamt 274.286 Wahlberechtigte dürfen Ende September im Kreis Borken ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. Dazu erhalten sie bis spätestens zum 6. September eine Wahlbenachrichtigung. Wer bis zu diesem Zeitpunkt keine erhalten hat, sollte sich mit dem Wahlamt seines Wohnorts in Verbindung setzen, damit eine Nachprüfung erfolgen kann. Darauf weist Kreiswahlleiter Dr. Ansgar Hörster in einer Pressemitteilung des Kreises hin. Mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen beginnt nun auch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen.

Wer darf die Briefwahl beantragen?

Alle Wahlberechtigten im Kreis Borken dürfen einen Antrag auf Briefwahl stellen, darunter sind in diesem Jahr insgesamt 14.630 Erstwählerinnen und Erstwähler. Bei der vergangenen Bundestagwahl im Jahr 2017 hatten in den zwei Wahlkreisen insgesamt fast 28 Prozent der Wählerinnen und Wähler von der Briefwahl Gebrauch gemacht.

Wie kann man die Briefwahl online beantragen?

Die Beantragung funktioniert über ein Online-Formular, das alle Kommunen in ihrem Internetangebot bereithalten. Dort ist es nach Angaben des Kreises bereits mit wenigen "Klicks" möglich, die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Es müssen lediglich einige persönliche Daten zum Antragsteller bzw. zur Antragstellerin sowie die auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte Wahlbezirksnummer und die Nummer im Wählerverzeichnis eingegeben werden.

Wie kann man die Briefwahl schriftlich beantragen?

Bei schriftlichen Anträgen kann beispielsweise die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und der Antrag an der hierfür vorgesehenen Stelle unterzeichnet werden. Die Briefwahlanträge können dann direkt im Wahlamt am Wohnort abgegeben oder aber in einem frankierten Umschlag dorthin geschickt werden. Eine schriftliche Beantragung ist auch per Fax oder E-Mail möglich. Eine telefonische Beantragung ist hingegen nicht zugelassen.

Wie kann man die Briefwahl persönlich beantragen?

Der Antrag auf Briefwahl kann auch persönlich im Rathaus bzw. Briefwahlbüro gestellt werden. Empfehlenswert ist, sich gegebenenfalls zuvor über die Öffnungszeiten und eventuelle Besonderheiten (z.B. Terminvergabe wegen der Corona-Pandemie) zu informieren. Auf Wunsch werden die Unterlagen im Wahlamt den Antragstellerinnen und Antragstellern unmittelbar ausgehändigt. Es kann direkt an Ort und Stelle gewählt werden.

Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Eine Beantragung ist daher in diesem Fall nur persönlich oder schriftlich möglich.

Bis wann können Briefwahlanträge gestellt werden?

Anträge zur Briefwahl können bis spätestens 24. September (Freitag) bis 18 Uhr gestellt werden. Es wird allerdings empfohlen, die Briefwahl möglichst frühzeitig zu beantragen, damit für die Bearbeitungszeit und die Postlaufzeiten zum Antragsteller und zurück genügend Zeit zur Verfügung steht.

Zu beachten ist laut Kreis auch, dass die Online-Möglichkeit zur Beantragung der Briefwahlunterlagen in der Regel kurzfristig vor der Wahl nicht mehr besteht, da bei zu kurzfristiger Antragstellung die rechtzeitige Übersendung der Wahlunterlagen nicht gewährleistet werden kann.

"Der Wahlbrief muss unbedingt rechtzeitig mit der Post abgesandt oder direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden", teilt der Kreis mit. Er muss bei der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen, da dann mit der Auszählung der Stimmen begonnen wird. Später eingegangene Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden.

