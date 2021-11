Freizeittipps fürs Wochenende

Hier unsere redaktionell ausgewählten Freizeit-Tipps für das Wochenende von Freitag (19. November) bis Sonntag (21. November) sowie die am Montag (22. November) in Münster beginnenden Weihnachtsmärkte.

Märchenhafte Lichterwelt im Zoo

Die Lichterwelt kommt nach Münster – vielleicht nicht per Rentier-Schlitten, aber mit vielen glanzvollen Szenen für den Christmas Garden, der von Freitag (19. November) bis zum 9. Januar jeweils von 17 bis 22 Uhr im Allwetterzoo Münster stattfindet. Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg erschaffen die Illuminationen eine magische Weihnachtswelt. Am knisternden Feuer können zudem heiße Speisen und Getränke genossen werden.

Die Tickets gelten für festgelegte Einlasszeiten (Spielraum: 30 Minuten), letzter Einlass 21 Uhr, 3G-Regel. Erwachsene ab 15 Euro, Kinder ab 12,50 Euro, Familien ab 42 Euro. Kombitickets mit Besuch des Zoos sind ebenfalls erhältlich.

www.christmas-garden.de

Sechs Weihnachtsmärkte in Münster



Mit sechs Weihnachtsmärkten lockt die Stadt Münster zur Einstimmung auf die Adventszeit.

Rathausinnenhof: Der größte und älteste unter den münsterischen Weihnachtsmärkten findet auf dem Platz des Westfälischen Friedens statt. Dort gibt es Schmuck- und Kunstgewerbestände, ein Kinderkarussell und vielseitige kulinarische Angebote.

Aegidii-Markt: Mit einer sechs Meter hohen Holzpyramide, einer Märchenwelt und Verkaufsständen lädt dieser Markt zum Bummeln ein. Für weihnachtliche Stimmung sorgt zu jeder halben Stunde ein Glockenspiel.

Lambertimarkt: Die blauen Spitzdachhäuschen des Lichtermarkts am Fuße von St. Lamberti setzen glanzvolle Akzente umgeben von historischen Bogenhäusern und einer großen Weihnachtstanne (bis 22. Dezember).

Giebelhüüskesmarkt: Handwerkskunst und besondere Leckereien in romantischem Ambiente vor der Überwasserkirche (bis 22. Dezember).

Kiepenkerl: In dem Weihnachtsdorf finden sich urige Stände mit westfälischen Spezialitäten und vielfältigem Kunsthandwerk.

X-MS an der „Kirschensäule“: Auf dem Harsewinkelplatz gibt es Lokales, Regionales, Nachhaltiges und Kreatives von Kunsthandwerk bis Leckereien.

Die Märkte laufen vom 22. November bis 22. bzw. 23. Dezember, FR/SA 11-21 Uhr, SO-DO 11-20 Uhr. Für die Weihnachtsmärkte der Stadt Münster gilt die 2G-Regel. Außerdem soll der Ordnungsdienst zusätzlich zum Impfnachweis auch den Personalausweis kontrollieren.

Die Adventszeit kann kommen: In Münster sorgen sechs Weihnachtsmärkte für die passenden Accessoires. Foto: Matthias Ahlke

Spielemesse – alles einmal ausprobieren

Die Spielemesse bietet im Neuen Spinnerei-Forum Bendix, An der Weberei 1 in Dülmen, am Sonntag (21. November) von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit, mit der ganzen Familie oder mit Freunden neue Spiele auszuprobieren. Versierte Spielerklärer stehen den Gästen zur Verfügung, um sie ohne die Lektüre der Anleitungen in die Regeln und Besonderheiten der Spiele einzuführen. Der Eintritt ist frei.

Anregungen zu „den Spielen des Jahres“ sind online zu finden. Dort gibt es auch eine Spieledatenbank, in der Ideen für Spiele gesammelt werden können, die die Gäste gerne einmal ausprobieren möchten.

www.spiel-des-jahres.com

Film der Woche

„Pudels Kern" beim Krokodil Theater



Hundefriseurin ringt um ihr Seelenheil

Die großen und kleinen Freuden der Hundefriseurin Helena präsentiert das humorvolle Stück „Pudels Kern“ des Krokodil Theaters in Tecklenburg am Samstag (20. November) um 18 Uhr in der Remise am Wasserschloss Haus Mark.

Faustkenner wissen, dass sich zumeist Mephisto hinter der Maskerade des Pudels verbirgt. Beim Krokodil Theater darf der Pudel in seiner Pelzgestalt bleiben, wenn er einen Pakt mit seinem menschlichen Gegenüber eingeht. Hundefriseurin Helena (Hendrikje Winter) leidet unter zu vielen Pfunden und zu wenig Geld – auch in der Liebe scheint sie kein Glück zu haben. So erscheint ihr der abgestellte Hund vor der Tür gerade recht. Auch der zufällig auftauchende Musiker (Roman Metzner) bekommt ein warmes Plätzchen im Salon. Sie lässt sich unwissentlich auf das Ringen um ihr Seelenheil ein.

Eintritt 20 Euro, Reservierung unter info@krokodiltheater.de oder Tel. 0 54 82/77 20 (ab 10 Uhr), 3G-Regel.

www.krokodiltheater.de

Was hat der Pudel mit der Friseurin vor? Foto: Thomas Schmitz

Genesis als Déjà-vu

Genesis als Déjà-vu-Konzert ist am Freitag (19. November) um 20 Uhr in der Stadthalle Rheine zu erleben. Die Tribute-Show soll keine bloße Kopie der britischen Rockband sein, sondern eine eigenständige Hommage der sechs versierten Musiker von „Geneses“: Kai Hildebrand (Gitarre), Bert Böttcher (Keyboards), Richard Schaeffer (Bass), Kim Schwarz (Drums), Jacob Hansen (Drums) und Jean-Michael Brinksmeier (Gesang). Die Gruppe „Geneses“ zelebriert das Gesamtwerk von Genesis mit einer Best-of-Show.

Karten kosten 40 Euro und sind erhältlich in der Stadthalle Rheine, an der Abendkasse und online.

www.eventim.de

www.stadthalle-rheine.de

Requiem für Opfer der Pandemie

Für die Aufführung der „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi am Sonntag (21. November) um 20 Uhr in der Lambertikirche sind noch Eintrittskarten erhältlich. Die Veranstaltung war als geschlossenes Konzert angekündigt worden, findet nun aber öffentlich statt. In dem Gedenkkonzert für die Opfer der Corona-Pandemie sind die international renommierten Sänger Johanni van Oostrum (Sopran), Wioletta Hebrowska (Mezzosopran), Sung Min Song (Tenor) und Thomas Laske (Bass) zu erleben. Den anspruchsvollen Chorpart übernimmt der Philharmonische Chor Münster. Es spielt das Sinfonieorchester Münster. Die Gesamtleitung liegt bei Generalmusikdirektor Golo Berg.

Karten sind online oder an der Theaterkasse erhältlich, Tel. 02 51/ 5 90 91 00.

www.theater-muenster.com

Johanni van Oostrum singt Sopran. Foto: Chloé Desnoyers

Swing-Chansons mit „Moi et les autres“

Musikalische Reiseberichte

Die Swing-Chanson-Band „Moi et les autres“ präsentiert zum zehnjährigen Bestehen ihr neues Album „Départ“. Der Titel steht sinnbildlich für das Thema Aufbruch und für den Lebensweg eines jeden Menschen. Passend dazu erzählen die Musiker während des Konzerts ihre musikalischen Geschichten und nehmen ihr Publikum mit auf die Reise. Den typischen Sound des Quintetts rund um die Französin Juliette Brousset ergänzen darin neue musikalische Inspirationen vom Elektroswing bis zu den Rhythmen Lateinamerikas.

„Mein ganzes Leben ist eine Reise. Seit ich meine Heimat im südlichen Elsass verlassen habe, hat mich vor allem die Musik an unzählige Orte auf der Welt geführt“, sagt die Sängerin, die vor allem für ihre glasklare Sopran-Stimme bekannt ist. „Von allen Orten habe ich Einflüsse mitgebracht, die unserem Programm eine ganz neue Note verleihen.“ Auch die übrigen Bandmitglieder bringen ihre Biografien in den Abend ein.

Das Konzert beginnt am Freitag (19. November) um 20 Uhr im Kulturzentrum GBS (Kulturschmiede), Friedrich-Ebert-Straße 3-5 in Greven.

Karten kosten 18/16 Euro (VVK), AK 21/19 Euro, Greven Marketing, Tel. 0 25 71/13 00. 3G-Regel (maximal sechs Stunden alter Coronatest).

www.ki-greven.de

Sängerin Juliette Brousset mit den Bandmitgliedern Simon-Tobias Ostheim, Andreas Büschelberger, David Heintz und Eric Dann. Foto: pd

Winterpunsch-Kindertheater

Zum 19. Mal finden die Winterpunsch-Kindertheatertage im Theater in der Meerwiese in Münster statt. Die freien professionellen Kinder- und Jugendtheater aus Münster präsentieren von Sonntag (21. November) bis zum 31. Januar Aufführungen für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Sonntags gibt es Punsch und Plätzchen für die ganze Familie. Den Auftakt macht „Alice im Wunderland – Ein Spiel mit der Wirklichkeit“ (ab acht Jahre) von „Fetter Fisch“. Premiere ist am Sonntag um 15.30 Uhr (6 Euro). Schulvorstellungen sind am Montag, Dienstag und Mittwoch (22.-24. November) jeweils um 10 Uhr.

Auf Wunsch sind zusätzliche Termine der Winterpunsch-Inszenierungen nach individueller Vereinbarung möglich. Beratung bei Fragen zu Gruppenbuchungen: Tel. 02 51/4 92 41 80. Kartenreservierung für Sonntagsvorstellungen:

www.lctk.de/winterpunsch

www.stadt-muenster.de

Grönland - Reisen ans Ende der Welt

Ein Land unter einem Panzer aus Eis, an manchen Stellen fast dreitausend Meter dick – das ist Grönland. Die gefrorene Ewigkeit ist faszinierend. Doch die Welt der grönländischen Jäger geht unter. Ihre Jagdkultur, die ohne die einzigartige Symbiose zwischen Mensch und Hund niemals möglich gewesen wäre, wird es bald nicht mehr geben. Über Grönland und seine Reisen ans Ende der Welt berichtet der TV-Moderator Markus Lanz in einer Multivisions-Show am Sonntag (21. November) um 19 Uhr in der Stadthalle Ahlen. Über Jahre hinweg hat er die Kultur Grönlands in Fotos festgehalten.

Karten kosten 36,25 bis 43,95 Euro. Vorverkaufsstelle MO-FR 13-17 Uhr, Tel. 0 23 82/20 00.

www.eventim.de

Traumreparaturen von Maxx Wolke

Traumtüftler Maxx Wolke hat Stress: Zu viele, zu unterschiedliche Traumreparaturwünsche werden an ihn herangetragen. Ist es die Lösung, alle Träume zu vereinheitlichen? Familien mit Kindern ab vier Jahren erwartet ein unterhaltsames und lehrreiches Spektakel, wenn am Sonntag (21. November) um 15 Uhr das Kindertheater Don Kidschote auf der Burg Vischering in Lüdinghausen spielt. Das Stück nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zu spannenden Begegnungen, sentimentalen Momenten, lustigen Erlebnissen und neuen Erkenntnissen.

Karten an der Kasse der Burg zu 5 Euro pro Erwachsenem und 3 Euro pro Kind. Die Karten sind zuzüglich Vorverkaufsgebühr auch online erhältlich. Beim Einlass ab 14.30 Uhr gilt die 3G-Regelung.

www.burg-vischering.de

Maxx Wolke repariert Träume. Foto: Kindertheater Don Kidschote

Florian Schroeder sorgt für Neustart

Florian Schroeder sorgte bei einer Querdenker-Demonstration im August 2020 für Furore, als er den Demonstranten satirisch den Spiegel vorhielt. Am Freitag (19. November) kommt er mit seinem Programm „Neustart“ um 20 Uhr in die Sendener Steverhalle. Schröder stellt fest: Das Geschrei hat in vielen Fällen das Gespräch ersetzt. Der Kabarettist warnt: „Die Digitalisierung ist unsere Chance, und doch schafft sie uns ab! Disruption und Revolution sind permanent geworden. Wir kennen alles und wissen nichts.“ Während die Welt mit Hochgeschwindigkeit der Apokalypse entgegenrast, sehnen sich viele Menschen nach neuen Helden. Florian Schroeder drückt den Reset-Knopf. An diesem Abend formatiert er die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. „Reflexion statt Reflexe“ lautet die Devise. Schroeder weiß: In jedem Wahnsinn liegt eine Wahrheit, und jede Wahrheit braucht eine Spur Wahnsinn.

Karten kosten 20/18 Euro.

www.senden-westfalen.de

Florian Schroeder initiiert in Senden den Neustart. Foto: Frank Eidel

Dimensionen der Gerechtigkeit

Das Familienstück „Robin Hood“ (ab 6 Jahre) hat am Sonntag (21. November) um 15 Uhr Premiere im Theater Münster. Robin von Locksley wird zum Geächteten und flieht vor den Schergen des Sheriffs in den Sherwood Forest. Mit Charme und Schlagfertigkeit lässt John von Düffel die Legende von Robin Hood in seiner Neufassung des Stoffes lebendig werden und spürt den Dimensionen der Gerechtigkeit nach. Dabei wird deutlich: Gerecht sein ist nie leicht, denn es erfordert Mut. Wer gerecht sein will, muss sich ein Herz fassen.

Karten kosten 5 bis 15 Euro. Aufführungen bis zum 14. Februar.

www.theater-muenster.com



Ein Hauch von Advent auf der Kolvenburg

Noch bis zum 28. November zeigen Kunsthandwerkerinnen und -handwerker auf der Kolvenburg in Billerbeck täglich außer montags ihre Techniken und Werke. Breit ist dabei die Palette an Werkstoffen: Die Aussteller arbeiten mit Papier, Leder und Perlen, Stein, Holz sowie Textil und bieten auch Kulinarisches an. „Beliebt sind auch kleine Mitbringsel, mit denen der Adventskalender bestückt werden kann“, haben die Veranstalter einen Tipp. Im Außenbereich werden Heißgetränke und Snacks angeboten.

dienstags bis sonntags 10.30-18 Uhr, 14./21. November 13-18 Uhr, 2 Euro, 3G-Regel



Auf dem Adventsmarkt auf der Kolvenburg gibt es allerlei Kunsthandwerk zu ergattern. Foto: Gaby Benning-Dillage

Ausstellung von Frank Zander

Als kerniger Unterhalter mit Berliner Schnauze hat er Karriere gemacht. Gelernt hat Frank Zander allerdings vor Jahrzehnten den Beruf des „Gebrauchsgrafikers“. Diese Wurzeln hat der Künstler wiederentdeckt. Das Resultat zeigt der Kunsthandel Koenen in Bocholt noch bis zum 11. Dezember. Seine Ausstellung „Frische Fische für Bocholt“ im Hotel Am Erzengel hat Frank Zander persönlich eröffnet. Der Eintritt ist frei, es gilt 3G. Zu sehen ist die Ausstellung montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr, mittwochs bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Eine Welt aus Rausch und Raserei

Unter dem Titel „Israel is real“ präsentiert das Theater im Pumpenhaus ein zehntägiges Festival mit Tanzproduktion aus Nahost. Das Programm bildet eine Szene ab, die so vital wie vielfältig ist, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltungsreihe vom 13. bis 22. November. Zum Festival-Auftakt präsentierte das Pumpenhaus eine besondere Entdeckung: die Kamea Dance Company aus Beer Sheva, die vornehmlich mit jungen Choreografinnen und Choreografen zusammenarbeitet. In der Leitung von Tamir Ginz entfesselt ein zwölf-köpfiges Ensemble im Stück „Rage“ eine Welt aus Rausch und Raserei. Weitere Informationen zu „Israel is real“ und Tickets gibt es im Netz.

www.pumpenhaus.de

Die Kamea Dance Company präsentiert am Wochenende im Pumpenhaus das Stück "Rage". Foto: Pumpenhaus/Kfir Bolotin

81. Krippenausstellung im RELíGIO



Die diesjährige Krippenausstellung im Museum RELíGIO in Telgte mit dem Titel "Das Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0" läuft noch bis zum 31. Januar. Im Haus im Herzen des Wallfahrtsortes sind zum 81. Mal und coronabedingt nach einem Jahr Zwangspause rund 140 Ensembles zu sehen, die das zeitlose Motiv von Josef, Maria und Jesus interpretieren. Mal kommen die Künstler – gut 20 von ihnen stammen aus Telgte – mit wenigen Naturmaterialien aus, um eine Aussage zu treffen. Andere setzen einzelne Elemente der klassischen Szenerie in den Fokus, um ein Statement zu setzen. Abstraktion trifft auf Collage, Klassisches auf Futuristisches: Unter dem Dach der Krippenausstellung finden viele Darstellungsformen ihre Berechtigung.

Zu sehen ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro, bis 20 Jahre freier Eintritt. Begleitet wird sie von einem Rahmenprogramm, zu dem öffentliche Führungen jeweils sonntags um 15 Uhr gehören (Anmeldung notwendig).



www.museum-telgte.de

"Corona-Krippe" von Zagnansk Szalas (Polen), 81. Telgter Krippenausstellung "Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0" im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Foto: Gunnar A. Pier

Cirque Bouffon präsentiert Bohemia

Der Cirque Bouffon gastiert mit seiner Show Bohemia noch bis zum 21. November auf dem Schlossplatz in Münster. Das internationale Künstlerensemble will die Zuschauer mit einer poetischen und mitreißenden Show ganz im Stil des französischen Nouveau Cirque mit Elementen aus Artistenzirkus, Komik, Musik, Theater und Tanz verzaubern. Ein Caravan dreht sich im Raum – eine Welt, die gern mal kopfsteht. Kreaturen, die sich mit Charme, Witz und Poesie ungewöhnlichen Lebenslagen stellen.

Die Karten sind für 40,70 oder 52 Euro erhältlich. Montags und dienstags keine Vorstellungen.



www.cirque-bouffon.com

Der französische Cirque Bouffon gastiert in Münster. Foto: Tadaamagazin

"Big5+": Ausstellung im Naturkundemuseum

Im LWL-Naturkundemuseum Münster werden im Rahmen der Ausstellung „The Big 5+“ auf rund 100 Quadratmetern bis zum 16. Januar Überreste der Raubsaurier, die in Westfalen gefunden wurden, sowie Abgüsse, seltene Knochenfunde und mächtige Schädelrekon­struktionen gezeigt Im Zentrum stehen außer den beiden in Westfalen gefundenen Dinosauriern auch Allosaurus, Baryonys und Neovenator.

Ausstellung dienstags bis sonntags 9-18 Uhr, Erwachsene 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche frei.

Im Maximilianpark: Eindrücke aus dem ewigen Eis

Als das Forschungsschiff „Polarstern“ im vergangenen Oktober in den Hafen von Bremerhaven einlief, hatte die internationale Crew ein Jahr voller Entbehrungen in den Knochen und im Gepäck unter Deck eine Menge an Forschungsergebnissen, die helfen sollen, den Klimawandel zu verstehen. Unter ihnen war auch Fotografin Esther Horvath. Sie kehrte mit Speichern voller imposanter Eindrücke in Fotoform zurück nach Deutschland. Sie hatte die Forschungsarbeiten mit der Kamera begleitet, aber auch den Alltag auf der „Polarstern“ festgehalten. 54 ihrer Impressionen sind als großformatige Fotos im Maximilianpark zu sehen. Bis zum 24. April lässt sich ein Spaziergang über das ehemalige Landesgartenschaugelände mit dem Besuch der Fotoausstellung kombinieren.

täglich 10-19 Uhr (Kasse bis 17 Uhr), 5 Euro, Kinder 3 Euro

www.maximilianpark.de

"Zoo-Lights" in Osnabrück

Bis zum 20. November bewohnen ganz besondere nachtaktive Wesen den Zoo in Osnabrück: Leuchtende Figuren gehören zu den „Zoo-Lights“, die den Tiergarten stimmungsvoll illuminieren. Jeweils donnerstags, freitags und samstags von 16 bis 21 Uhr führt eine ausgewiesene Route vorbei an den Installationen aus Licht und Lumen. Vor allem das Nordamerika-Areal „Manitoba“ ist Kulisse für viele „Zoo-Lights“: Dort führt die Strecke über den neuen Höhenpfad vorbei an der Löwenanlage und dem Reich der Wölfe und Bisons. Kinder sind eingeladen, mit ihren eigenen Laternen noch mehr Licht in den Zoo zu bringen.

Karten für die „Zoo-Lights“ kosten für Erwachsene 19 Euro, für Sieben- bis 16-Jährige 15 Euro, für Drei- bis Sechsjährige 10 Euro. Online sind sie um die Hälfte günstiger. Die Kassen schließen um 20 Uhr.

www.zoo-osnabrueck.de

Ruhrpott-Fotos im Haus Nottbeck

Kohlenpott minus Kohle – das war für Stefan Thobens Anlass, eine Bestandsaufnahme zu wagen. Die Ausstellung „Ein Traum in bunt. Entdeckung Ruhr­gebiet“ im Kulturgut Haus Nottbeck, Oelde, zeigt das Ruhrgebiet fotografisch und literarisch und ist noch bis zum 30. Januar zu sehen.

www.kulturgut-nottbeck.de

Gläserne Kunst in Lette

Eine „Revue der Meisterschaft“ zeigen Lehrerinnen und Lehrer der Staatlichen Glasfachschule Hadamar noch bis zum 2. Januar im Glasmuseum Lette. Es wird ein breitgefächertes Spektrum unterschiedlicher Arbeiten von 23 Lehrenden gezeigt, die im Laufe der vergangenen 70 Jahre als Pädagogen und als Künstler in Hadamar gewirkt haben.

Die zwischen Köln und Frankfurt gelegene Glasfachschule Hadamar zählt zu den bekanntesten Ausbildungs- und Glasveredelungsstätten Deutschlands. Mit großem Potenzial und Know-how bewegt sie sich stets nah am Puls der Glastechnologiebranche. Ihr Ausbildungsprogramm orientiert sich an der beruflichen Praxis.

Glasmuseum und Glasdepot sind mittwochs und samstags von 14-17 Uhr sowie sonntags von 11-17 Uhr geöffnet.

www.glasmuseum-lette.de