„Ghostbusters – Legacy”: Nostalgische Fortsetzung des Geisterjäger-Klassikers

Es ist selbst schon keine Neuigkeit mehr, dass Hollywood dieser Tage weniger mit aufregenden neuen Ideen handelt als mit Nostalgie. Was irgendwann mal funktioniert hat, kommt zur Wiedervorlage – bis es entweder bei einem neuen Publikum genauso funktioniert wie beim alten oder aber die „Früher war alles besser“-Fraktion dort abgeholt wird, wo sie sich hinwünscht: im nur vermeintlich sonnigeren Gestern. Was dabei oft heraus kommt, sind retro-manische Aufgüsse, die man sich in der Regel schenken kann.

Abenteuer der übernächsten Generation

Manchmal aber geht die Sache halbwegs auf – zum Beispiel in diesem neuen Eintrag in die inzwischen 37-jährige Geschichte der „Ghostbusters”. Das Original von 1984 war ein wunderbarer Quatsch, ikonisch geworden vom Titelsong über das Geblödel von Bill Murray und Dan Aykroyd, den Dienst-Cadillac „Ecto-1” bis hin zum durch New York marodierenden Marshmallow-Mann. An das Sequel von 1989 erinnert man sich schon weniger euphorisch, das Reboot 2016 mit weiblicher Besetzung ging im erwartbar misogynen Shitstorm baden.

Der neue Film versteht sich nun explizit als Sequel zu den alten Filmen und zieht das Ganze als Abenteuer der übernächsten Generation auf: Trevor (Finn Wolfhard aus „Es”) und Phoebe (Mckenna Grace aus „Begabt”) sind die Enkel des verstorbenen Ghostbusters Dr. Spengler, frisch geschasst aus ihrer Stadtwohnung müssen sie mit ihrer Mutter (immer toll: Carrie Coon aus „The Leftovers”) auf Spenglers Farm im hintersten Oklahoma ziehen, wo sich alsbald neue Ektoplasma-Geister bemerkbar machen. Irgendwann finden die Kids, unterstützt von ihrem Lehrer (Paul „Ant-Man” Rudd), die alte Ausrüstung im Keller – und dann geht’s los.

Wiedererkennungseffekte und Cameo-Auftritte

Besonders gegen Ende hin wird der Fan-Service zwar ein bisschen übertrieben, wenn Wiedererkennungseffekte und Cameo-Auftritte sämtlicher noch lebender Stars von damals bei den in die Jahre gekommenen Fans des Originals für leuchtende Augen sorgen sollen.

Ein Nostalgieprodukt, das Spaß macht



Zuvor aber geht der Film durchaus entschieden den Weg der Erfolgsserie „Stranger Things”, indem er das Achtzigerjahre-Abenteuerkino à la Steven Spielberg, in dem es Teenager ganz allein mit dem Übernatürlichen aufnehmen, in die diversere Jetztzeit transportiert. Das gelingt überraschend gut, auf jeden Fall besser als in vielen Filmen, die derzeit sonst noch so die Retrowelle surfen, und das dürfte wohl daran liegen, dass Regisseur Jason Reitman („Up in the Air”) als Sohn des damaligen Regisseurs Ivan Reitman schon als Sechsjähriger am Set des Originals herumhing.

Kein Meisterwerk – aber doch ein Nostalgieprodukt, das von Herzen kommt und Spaß macht.

Cineplex