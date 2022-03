Freizeittipps für das Wochenende

Vor Schloss Harkotten in Sassenberg werden „Frühlingsträume“ geträumt, denn dort findet an diesem Wochenende das erste Gartenfestival der Saison statt. Doch auch für Familien, Shoppingfans und Send-Liebhaber hat diese Wochenende viel zu bieten.

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (25. März) bis Sonntag (27. März):

An Schloss Harkotten vom Frühling träumen

Nützliches, Dekoratives und Antikes, Accessoires und künstlerische Arbeiten: In Pagodenzelten und auf den Freiflächen von Schloss Harkotten in Sassenberg-Füchtorf präsentieren Aussteller bei den „Frühlingsträumen“ von Freitag bis Sonntag (25. bis 27. März) ihre Blumen und Pflanzen sowie Schönes für Heim und Garten, Mode und Schmuck. Exklusives und handgefertigtes Kunsthandwerk rundet das Angebot am Herrenhaus mit seiner romantischen Gartenanlage ab. Selbst erzeugte Köstlichkeiten dürfen nicht fehlen.

Eintritt 9 Euro, bis 16 Jahre frei. 2 Euro Parkgebühr für die Anna-Konstantin-Förderung. Hunde sind an der Leine zu führen. Hier weitere Informationen.

Frühlingserwachen in Dülmen mit Kunst- und Handwerkermarkt

Der traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt findet am Samstag und Sonntag (26./27. März) von 10 bis 18 Uhr in der Dülmener Innenstadt statt. Der Frühlingsmarkt hat Platz für über 120 Aussteller, darunter Kunsthandwerker, Hobbykünstler und Bastelbegeisterte. Sie bieten ihre Werke zum Verkauf an.

Der holländische Blumen- und Pflanzenmarkt am Sonntag auf der Coesfelder Straße ist eines der Highlights auf dem Markt. Abgerundet werden die Veranstaltungen von einem großen Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie dem verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Playmobil-Familienausstellung im Maxipark Hamm

„Playmobil – City Action and Magic Lights“ zeigt der Diorama Artist Oliver Schaffer ab Samstag (26. März) in der Elektrozentrale des Maximilianparks Hamm. Die Familienausstellung bietet Stadtleben von oben und magische Licht-Inszenierungen mit Schaulandschaften aus Tausenden Figuren. „City Action“ bedeutet rasantes Stadtleben mit Hochhäusern, Einsatzwagen, Flughafen, Cargo-Hafen, Zirkus und Reitturnier. Die Besucher gehen auf zwei Sky-Walks über die Inszenierung und sind dadurch mitten im Geschehen.

Fantastische Projektionen, choreografierte Lichter und Musik verschmelzen in „Magic Lights“. Durch das Projektionsmapping erwachen Prinzessinnenschloss, nostalgische Puppenhäuser und Drachenburg zum Leben. Der Hamburger Künstler Oliver Schaffer besitzt mit mehr als 300.000 Figuren und über einer Million Einzelteilen die größte Playmobil-Schausammlung der Welt.

Maxipark, 26. März bis 1. November, 14 bis 18 Uhr, SA/SO, in den Ferien und an Feiertagen ab 10 Uhr. Eintritt 3 Euro plus Parkeintritt. Hier weitere Informationen.

Final-Wochenende beim Frühjahrssend

Der Send auf dem Schlossplatz in Münster läuft noch bis zum Wochenende. Am Mittwoch steigt der Studentenabend von 19 bis 23 Uhr: Studierende zahlen einmal und fahren zweimal, es gibt 20 Prozent Ermäßigung in vielen Verkaufsgeschäften. Am Donnerstag ab 14 Uhr ist Familientag: 30 Prozent Ermäßigung bei allen Fahr- und Belustigungsgeschäften und mindestens 25 Prozent auf einen Hauptartikel bei den Verkaufsgeschäften. Am Sonntag ist ab 11 Uhr Frühschoppen.

Öffnungszeiten.: MI/DO 14 bis 23 Uhr, FR/SA 14 bis 24 Uhr, SO 11 bis 22 Uhr. Keine Maskenpflicht im Freien, Masken werden jedoch wegen der Infektionsgefahr empfohlen.

Weitere Informationen zum Frühjahrssend.

Foto: Helmut Etzkorn

Schlemmen und Shoppen in Rheine

„Rheine mobil. Ab in den Frühling!“ lockt mit dem verkaufsoffenen Sonntag (27. März) von 13 bis 18 Uhr und dem Street Food Festival auf dem Marktplatz am Wochenende (25. bis 27. März). Aussteller zum Thema „Mobilität“ und zum Thema „Freizeit“ zeigen am Sonntag, wie der Frühling empfangen werden kann. Ein Antikörpertest von 13 bis 17 Uhr im Reisebüro Dittrich, Herrenschreiberstraße 24, zeigt, ob durch eine Coronavirusinfektion oder durch die Corona-Schutzimpfung genügend Antikörper gebildet wurden (20 Euro). Beim Street Food Festival können sich die Besucher auch auf Music-Acts freuen.

Street Food & Music Festival: FR 16 – 22 Uhr; SA 12 – 22 Uhr; SO 12 – 18 Uhr.

Frieda Brauns Appell: “Erst mal durchatmen“

Die Kabarettistin Frieda Braun gastiert am Samstag (26. März) mit „Erst mal durchatmen“ im Telgter Bürgerhaus. Frieda Braun bringt frisch Erlebtes und frei Erfundenes auf die Bühne. Der Dschungel menschlicher Gefühle und zwischenmenschlicher Beziehungen bildet das Terrain, auf dem ihre Geschichten ins Kraut schießen. Ihr Leben ist chaotisch? Sie streiten oft? Sie schlafen kaum? Hilfe naht in Gestalt von Frieda und ihrer Splittergruppe; allesamt Frauen mit knarzigen Charakteren. Die weltfremde Thekla, die penible Mia, die robuste Brunhild – sie haben erprobte Grundsätze für mehr Struktur im Alltag zusammengetragen. Und siehe da: Über die oft nervigen Widerspenstigkeiten unseres Daseins müssen wir plötzlich lachen. Karten kosten 25/23,50 Euro, Infotelefon 0 24 05/69 01 00.

Hier weitere Informationen.

Film der Woche:

Sinfoniekonzerte des Mozart-Orchesters

Das Mozart-Orchester Münster gibt zwei Sinfoniekonzerte: am Sonntag (27. März) um 18 Uhr in der Erlöserkirche in Münster und am 3. April um 18 Uhr im Haus der Begegnung in Münster-Albachten. Auf dem Programm stehen: Franz Schubert: Ouvertüre Fierrabras D. 796; Charles Ives: The Unanswered Question; Max Bruch: Konzert für Klarinette, Viola und Orchester e-Moll op. 88. Als Solisten spielen Moriah Prochotta (Klarinette) und Kety Machavariani (Geige).

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Ticketreservierung über www.localticketing.de/genres/ 28468-konzerte ist erforderlich. Im Falle stark steigender Inzidenzwerte werden die Konzerte gegebenenfalls kurzfristig verschoben oder abgesagt.

„Cuarteto Repentino“ in Senden

Das „Cuarteto Repentino“ gastiert am Sonntag (27. März) um 19 Uhr in der Sendener Friedenskirche an der Steverstraße. Das Quartett besteht aus Musikern aus der Ukraine, Russland, dem Kosovo und Bolivien. Die vier klassisch ausgebildeten Musiker Ekaterina Baranova (Geige), Drilon Ibrahimi (Klarinette), Ruslan Maximovski (Akkordeon) und Erick Paniagua (Gitarre, Kontrabass) haben eine musikalische Sprache für ihre gemeinsame Leidenschaft gefunden. Eintrittskarten für 15/12 Euro sind online erhältlich. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf kommt der Hilfe für die Ukraine zugute.

Hier weitere Informationen.

„Blues in Nottuln“ wird volljährig

„Blues in Nottuln“ wird 18 Jahre alt. Vier Newcomer- und Hobbybands spielen am Samstag (26. März) um 18 Uhr. Zu den Konzerten und Sessions, die der Verein organisiert, gehören alle Varianten des Blues wie Jazz, Soul, Rock’n’Roll, Boogie Woogie und Swing sowie Irish Folk und Reggae. Die Veranstaltungen finden größtenteils in der Alten Amtmannei am Joseph-Moehlen-Platz statt, so auch diesmal. Es spielen „Bring Your Own Beer“ aus Marl, die „Blues Shifters“ aus Münster und Nottuln, die holländisch-deutsche Gruppe „Sheiks of R&B“ und „Crosstown“ um den englischen Sänger und Gitarristen Paul McCarthy.

Eintritt 10 Euro, wovon 4 Euro an „Ukraine-Hilfe-Chodziez“ des Komitees für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln gehen.

Hier weitere Informationen.