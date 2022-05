Freizeittipps für das Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Donnerstag (Christi Himmelfahrt, 26. Mai) bis Sonntag (29. Mai)

Kutschenwallfahrt in Telgte

Die Kutschenwallfahrt am 26. Mai (Christi-Himmelfahrt) führt durch die Telgter Altstadt. Die Wallfahrtsmesse beginnt um 11.30 Uhr auf der Planwiese. Nach der Mittagspause werden die Kutschen vorgestellt. Die drei schönsten werden von einer Fachjury prämiert. Wegen Bautätigkeiten wurde die Streckenführung etwas geändert, der Korso passiert daher zweimal den Marktplatz und beginnt bereits um 14.30 Uhr. Seit drei Jahrzehnten laden die Kirchengemeinde St. Marien, der Reit- und Fahrverein Gustav Rau Westbevern und die Stadt Telgte zur Kutschenwallfahrt ein. Am frühen Vormittag treffen die ersten Kutschen auf der Planwiese ein. Die Friesen, Isländer, Fjordpferde, Haflinger und Mini-Pferde sowie die geschmückten Landauer, Wagonetten, Gigs, Federwagen und Münsterländer Jagdwagen erfreuen jedes Jahr die Besucher

Greven an die Ems:

Beach-Flair letztmals an vertrauter Stelle

Mit einer Träne im Knopfloch, aber auch mit der großen Zuversicht, dass es (anders) weitergehen wird, starten die Organisatoren der Aktion „Greven an die Ems“ in die neue, die nunmehr 16. Saison. Die Beachbar nahe des Hallenbades öffnet am Donnerstag (26. Mai). Die erste Veranstaltung des Jahres ist wie üblich das Greven-Grass-Festival am Pfingstwochenende (3. bis 5. Juni).

Klar ist, dass die Beachbar wegen Konflikten mit Naturschutzinteressen ihre letzte Saison an der vertrauten Stelle nahe des Emsufers erlebt, sie wird nach dem Sommer abgebaut. Es gibt Pläne für eine Gastronomie an anderer Stelle. Um dem Gedanken des Naturschutzes noch mehr Rechnung zu tragen, sind in diesem Jahr nur überschaubare Aktivitäten direkt am Beach vorgesehen.

So finden einige traditionelle Highlights, die nach der Corona-Pause endlich wieder ohne Einschränkungen möglich sind, auf der Wiesenfläche östlich des Deiches statt, so das Beatclubfestival (mit „Dire Straits Experience“ am 3. September), das Chorfestival und der Mittelaltermarkt (15. bis 17. Juli). Direkt am Beach sind noch nicht genau terminierte kleinere Events wie Poetry-Slam, Lagerfeuersingen, Lounge-Konzerte und Ähnliches geplant. (oh)

Auch das Chorfestival gehört zum Programm von "Greven an die Ems". Foto: Jannis Beckermann

Open-Air-Schlosskonzert „1000 Jahre Nordkirchen“

Ein Frühlingsabend im Zeichen guter Nachbarschaft: Die Gemeinde Nordkirchen, der Kreis Coesfeld und die Hochschule für Finanzen NRW veranstalten am Sonntag (29. Mai) ein Open-Air-Konzert an der Oranienburg des Schlosses Nordkirchen, bei dem ein Orchester aus den Niederlanden mit über 60 Musikern auftritt. Das Konzert des Sinfonischen Blasorchesters „Amor Musae“ unterstreicht die Verbundenheit mit den Niederlanden. Das Amateurblasorchester will nicht nur Liebhaber klassischer Musik begeistern. Das Konzert gehört zum Jubiläumsprogramm „1000 Jahre Nordkirchen“.

„Amor Musae“, gegründet 1888, ist ein niederländischer Musikverein aus Prinsenbeek in der Nähe von Breda. Seine Mitglieder interessieren sich besonders für sinfonische Blasmusik und spielen verteilt auf drei Orchester. Mehrere Generationen sind vertreten. „Amor Musae“ zeichnet sich durch die Qualität seiner Darbietung ernster, aber auch leichter klassischer Musik aus, wobei andere Genres und Stile ebenfalls zum Repertoire gehören. Das Orchester bietet niederländische und deutsche Stücke dar. Die Gäste des Freiluftkonzerts können sich auf ein niederländisch-deutsches Potpourri zwischen Klassik, Volksweisen, Filmmusik und Pop freuen – ein Marsch darf bei einem Blasorchester natürlich auch nicht fehlen.

Tickets kosten 23,76/20,34 Euro, Schüler und Studierende zahlen 6,18 Euro.

Das Orchester ist auch in Münster zu hören: am Samstag (28. Mai) um 11.30 Uhr im Allwetterzoo mit „Galaxy Brass“ und um 16.30 Uhr auf dem Lambertikirchplatz.

Wildpferdefang erleben

Der Wildpferdefang im Merfelder Bruch findet am Samstag (28. Mai) wieder mit Zuschauern statt, kündigt die Herzog von Croÿ‘sche Verwaltung an. Der Vorverkauf ist wie im vergangenen Jahr ausgefallen. Interessierte können jedoch am Veranstaltungstag ab 8.30 Uhr an der Tageskasse Einlasskarten erhalten. Zwar können mit diesen nicht die Tribünen betreten werden. „Sie können aber die Atmosphäre der Veranstaltung außerhalb der Tribünen miterleben, die Wildpferdeherde in der Nähe der Arena beobachten und vor allem den eindrucksvollen Eintrieb der Wildpferde um 15 Uhr erleben“, heißt es auf der Website der Veranstalter. Einlasskarten kosten 4 Euro pro Person, Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt.

Wildpferdefang in der Arena im Merfelder Bruch Foto: Dülmen Marketing e.V.

„Black Rider“ im Hafen

Skurrile Typen, spektakuläre Momente und eine überaus ausdrucksstarke Musikdarbietung machen „The Black Rider – The Casting of the Magic Bullets“ des Wolfgang-Borchert-Theaters in Münster aus: Auf der Freiluft-Bühne im Hafenbecken geht die expressiv-explosive Mischung auch in den kommenden Tagen weiter – und Karten sind noch zu haben. Nahezu täglich um 20.30 Uhr zeigt das Ensemble seine sehr besondere „Freischütz“-Interpretation des Werks von Autor William S. Burroughs und Komponist Tom Waits, aus der das Wolfgang-Borchert-Theater eine mitreißende Show entwickelt hat.

Rheine: Grillen, spielen und rocken

Große Grillparty mit Stadtparkfest – dazu lädt Rheine am Donnerstag (Himmelfahrt) von 11 bis 18 Uhr ein. Neben vielen Grills, auf denen Mitgebrachtes gegrillt werden kann, wartet ein großes Gastronomieangebot auf die Besucher. Die Spielstationen auf der Kinderspielwiese erfreuen die Kleinen. Das Team vom „House of Taekwondo“ ist mit Information und Unterhaltung vor Ort. Hüpfburgen sowie „Klettern & Co.“ bieten Bewegungsmöglichkeiten. Der Kanu-Club Rheine präsentiert sich auf dem Teich und lädt zum Mitpaddeln ein. Um 11 Uhr startet das Programm vor der Showbühne mit Vorführungen der Vereine. Die Band „KS & the Soulbrothers“ spielt ab 14.30 Uhr. In der Konzertmuschel wird ebenfalls Live-Musik geboten: ab 13 Uhr mit „The Real Fakes“, ab 15 Uhr mit der Band „All Night Long“. Der Sozialverband VdK informiert über seine Arbeit, auch mit einem Alterssimulationsanzug.

"Hamlet" am Kloster Bentlage

Nach der erfolgreichen Premiere des „Hamlet“ im vergangenen Sommer ist die einst im Kloster Bentlage gegründete Theatergruppe „The King´s Men“ am Donnerstag und Freitag (26./27. Mai) erneut zu Gast an ihrem Entstehungsort. Unter der Regie von Silvia Andringa (Amsterdam) entstand ein modernes Coming-of-Age-Drama, herzzerreißend und doch voller Humor. Wie in den Stücken zuvor kennzeichnen auch diese Inszenierung die außergewöhnlichen Spielorte, die leichtfüßige Mehrsprachigkeit aus Deutsch, Englisch, Niederländisch und ein bisschen Twents sowie die dynamische und transparente Erzählweise mit schnellen Rollenwechseln. Die Aufführung dauert bis etwa 23 Uhr, das Publikum hat überdachte Sitzplätze. Zu den Aufführungen fährt ab 18 Uhr ein Pendelbus ab Saline Gottesgabe zum Kloster Bentlage. Beginn ist um 19 Uhr, Karten kosten 23 Euro.

Das Ensemble "King's Men" Foto: Elze van den Akker

Justus Frantz spielt Beethoven in Senden

Die „Mondschein-Sonate“ sowie die „Pathetique“ und die Sonate „Apassionata“: Werke von Ludwig van Beethoven stehen im Mittelpunkt, wenn Justus Frantz am Sonntag (29. Mai) in Senden die Bühne betritt. Um 18 Uhr spielt er im Bürgersaal des Rathauses eines seiner inzwischen seltenen Konzerte und ehrt mit seiner Auswahl den legendären Komponisten vom Rhein, dessen 250. Geburtstag vor zwei Jahren mit einem Jubiläumsjahr bundesweit gefeiert wurde. Eintrittskarten kosten 35 Euro.

