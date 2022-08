Freizeittipps für das Wochenende

Mit rund 1000 Ständen findet in Rheine am Samstag wieder der größte Kinderflohmarkt Deutschlands statt.

„Sommer an der Ems“ und Kinderflohmarkt in Rheine

Im August wird es stimmungsvoll und bunt an der Ems: Vom 4. bis 28. August startet bereits zum dritten Mal die Veranstaltungsreihe „Sommer an der Ems“ auf den Terrassen der Stadthalle Rheine. Auf die Besucherinnen und Besucher warten donnerstags bis samstags ab 18 Uhr sowie sonntags ab 14 Uhr musikalisches Programm, kalte Getränke und lokale Speisen. Das Credo lautet auch dieses Mal wieder: aus dem Münsterland für das Münsterland. Lokale Künstlerinnen und Künstler werden sich mit Livemusik, Poetry- Slam, Kabarett und vielem mehr präsentieren.

Den Auftakt macht am Donnerstag (4. August) um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) Piano Pete Budden. Bis auf wenige Ausnahmen – hierzu zählen die „Storno“-Auftritte, das European Bluesfestival und die Kindermatinee am 14. und 21. August – wird kein Eintritt verlangt. Im August gibt es eine weitere beliebte Veranstaltung: den Kinderflohmarkt in der Rheiner Innenstadt am Samstag (6. August). Es ist der größte Kinderflohmarkt Deutschlands mit rund 1000 Flohmarktständen. Die gesamte Fußgängerzone ist mit Verkaufsständen belegt, ebenso die Uferseiten der Ems im Bereich der Innenstadt. Offizieller Beginn ist um 6 Uhr. ach

- Informationen zum Kinderflohmarkt gibt es unter: www.rheine-tourismus.de

- Informationen zu „Sommer an der Ems“ gibt es unter: www.sommeranderems.de

Lauschige Kinoabende am Schloss

Der Schlossplatz in Münster wird zum Open-Air-Kino: Bis zum 14. August findet dort das Sparda-Bank Sommernachtskino statt. Mit dabei in dieser Woche: "Spencer", "Thor: Love and Thunder" und "Bohemian Rhapsody" . Letzterer erzählt die Geschichte, wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon Queen gründeten - eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Tickets gibt es nur online (12/9,50 Euro, freie Platzwahl, frühzeitiges Erscheinen ratsam). Snacks und Getränke werden angeboten. Auf der aufblasbaren Leinwand beginnen die Filmvorstellungen jeweils bei ausreichender Dunkelheit. Die Sitzplätze müssen spätestens zu Vorstellungsbeginn eingenommen werden.

Hier weitere Informationen:

Holperdorper Kunsttage

Nach 25 Jahren Holperdorper Hofausstellung finden von Freitag bis Sonntag (5. bis 7. August, 11 bis 19 Uhr) die Holperdorper Kunsttage auf dem Künstlerhof Gräbener/Winkelkotte in Holperdorp statt. Es werden die außergewöhnlichen Glasobjekte und Glasplastiken von Angelika Pietsch und Franz Winkelkotte und die kontemplativ anregenden Keramiken von Katharina Ortleb gezeigt. Außerdem werden die ausdrucksstarken Holzskulpturen von Bernd Moenikes sowie die akkurat ausgearbeiteten Grafiken von Christina Sauer und die humorvollen Keramik- und Bronzeplastiken von Wendelin Gräbener zu sehen sein.

Gespräche mit den ausstellenden Künstlern bieten sich an. Holperdorp 24, zwischen Bad Iburg und Lienen. Hunde dürfen nicht auf das Ausstellungsgelände mitgebracht werden.

Münsterland-Duell in der Fußball-Regionalliga

Am Freitagabend (5.8.) geht an der Hammer Straße wieder das Flutlicht in Münster an. Preußen Münster empfängt am 3. Spieltag in der Fußball-Regionalliga den Aufsteiger 1. FC Bocholt. Der SCP steuert im Heimspiel gegen den Aufsteiger auf eine schöne Kulisse zu - am Mittwoch (3.8.) waren rund 5000 Karten verkauft.

Römertage mit Lagerleben in Haltern

Die Römer schlagen am Wochenende (6./7. August) wieder in Haltern ihre Zelte auf. Legionäre marschieren in Formation und präsentieren ihre Geschütze, römische Reiter zeigen ihre Kampfkunst zu Pferd. Töpfer, Schuster, Schmiede und germanische Händler bieten ihre Waren an. Eine römische Wasserorgel erklingt. Die Gäste können römisches Essen probieren. Erstmals wird auch das neu errichtete Wachhaus mit seiner originalgetreuen Einrichtung zu erleben sein.

Zahlreiche Mitmachaktionen lassen die ganze Familie in die Welt der Römer vor 2000 Jahren eintauchen. Eintritt 10/5 Euro. Beginn jeweils um 10 Uhr, LWL-Römermuseum und Römerbaustelle Aliso, Weseler Straße 100, Haltern am See.

Römertage in Haltern (Archivbild). Foto: LWL

Größtes Straßenfest Westfalens in Münster

Das größte Straßenfest Westfalens lädt zwei Tage lang zum Feiern ein. Auf gut einem Kilometer Länge auf der Hammer Straße in Münster zeigen am Wochenende (6./7. August) Anlieger, Händler, Kunsthandwerker, Künstler und Gastronomen ihr Angebot. Das bunte Treiben läuft am Samstag von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Auf zwei Bühnen gibt es Musik und weiteres Programm, außerdem entlang der Straße Clowns, Puppentheater, ein Streetballturnier, Karussells, Bullriding, ein Trampolin und eine Hüpfburg. Am Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

- Weitere Informationen: www.hammerstrasse.com

Skatenight in Münster

Am Schlossplatz in Münster startet am Freitagabend (5.8.) um 20 Uhr die nächste Skatenight. Die Teilnehmer sollen auf der Rundtour das Sommergefühl noch einmal so richtig auskosten und erneut ganz ins Urlaubsfeeling eintauchen - mit Badeshorts oder Bikini, Schwimmflügelchen oder Quitscheendchen.

Balkanklänge und Klassik in Lienen

Balkanklänge wechseln sich mit ergreifender Klassik ab, wenn das Trio Repentino am Sonntag (7. August) bei „Trompetenbaum und Geigenfeige“ im Heckentheater Kattenvenne, Jagdweg 6 in Lienen-Kattenvenne spielt. Die musikalischen Wurzeln in Bolivien, im Kosovo und in der Ukraine wurden für das Trio zur Grundlage des eigenen Stils.

Karten kosten 12,50/10 Euro (Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei) und sind hier erhältlich: www.localticketing.de und www.trompetenbaum -geigenfeige.eu

Aktuell im Kino:

„Italienischer Abend“ in Burgsteinfurt

Der „Italienische Abend“ in Burgsteinfurt auf dem Historischen Marktplatz hat eine lange Tradition. Bei sommerlichen Temperaturen lässt sich am Freitag (5. August) ab 18 Uhr der Abend mit Live-Musik genießen. Die Innenstadt ist in die Landes-Farben getaucht. Auf die Besucher warten Antipasti, Pizza, Pasta, Eis und Weine. Der Eintritt ist frei, es besteht Sitzplatzpflicht. Eine Reservierung ist nicht möglich.

- Weitere Informationen: www.steinfurt-touristik.de

Italienisches Flair belebt den Marktplatz. Foto: Rainer Nix

Open-Air-Kino mit Konzerten in Nottuln

Kino am Longinusturm in Nottuln ist am Freitag (5. August) gegen 21 Uhr angesagt. Gezeigt wird die französische Tragikomödie „Heute bin ich Samba“. Für das Vorprogramm sorgt ab 20 Uhr die „Brass Band del Ecuador“. Karten kosten 12 Euro.

Auf dem Stiftsplatz wird am 26. August der Film „Generation Beziehungsunfähig“ gezeigt, am 27. August „A Star Is Born“. Beide Vorführungen sind kostenlos und beginnen um 20.30 Uhr. Ortsführungen ab 18 Uhr, Kirchturmführungen um 18 Uhr und 19 Uhr. Am 26. August spielt ab 19 Uhr die „Hale-Bopp-Big-Band“, am 27. August die Weltmusik-Band „Choco con Chili“.

15. Starfire Tattoo-Weekend in Hiltrup

In der Stadthalle Münster-Hiltrup findet vom 5. bis 7. August das 15. "Starfire Tattoo-Weekend" statt. Die Besucher können live dabei sein, wenn Tätowierer Interessierten Motive aus Tinte unter die Haut bringen. Nationale und internationale Weltklasse-Tattoo-Artisten werden ihr Können und ihre Angebote präsentieren.

Kultur-Wochenende in Raesfeld

Ein langes Kultur-Wochenende findet von Donnerstag bis Sonntag (4.-7. August) am Wasserschloss in Raesfeld statt. Die Kölner Kultband Höhner ist mit der „Festival Philharmonie Westfalen“ zu Gast. Für das Konzert am Donnerstag um 20 Uhr gibt es noch Karten (Preis: 61 Euro), das Konzert am Freitag ist ausverkauft. Für die Hollywood-Nacht voller beliebter Filmmusik am Samstag um 20 Uhr mit der „Festival Philharmonie Westfalen“ gibt es noch Karten (65 Euro). „Storno“ gastiert am Sonntag um 17 Uhr. Auch für dieses Sammelsurium an komischen Geschichten, grotesken Alltagssituationen und treffsicheren Schilderungen des aktuellen Zustandes der Welt sind noch Karten erhältlich (55 Euro).

Karten und Information über Ermäßigungen unter 0 28 61/ 7 03 85 86 und www.musiklandschaft-westfalen.de

Das Wasserschloss Raesfeld bildet den attraktiven Rahmen für ein Kulturangebot unter freiem Himmel. Foto: Stefanie Meier

An der Sputnikhalle wird’s „ZappenDuster“

Aus der Zeit der Pandemie konnten die Verantwortlichen der Sputnikhalle in Münster zumindest etwas Gutes mitnehmen: Sie hatten gelernt, dass sich der Innenhof der legendären Location sehr gut für kleine Open-Airs eignet. Vor zwei Jahren noch unter widrigen Umständen erprobt, hat man sich nun kurzerhand dazu entschlossen, dieses Konzept zu wiederholen und auszubauen. Und so findet am Hawerkamp punktgenau zum „Wackensamstag“ (6. August) eine schwarz-folkige Alternative zum großen Kino im Norden statt: das „ZappenDuster Open Air“.

Für die erste Ausgabe wurde eine feine Auswahl schwarzmetallischer internationaler Acts zusammengestellt. Mit dabei sind Hexer, die niederländischen Gäste von Verwoed und Laster, Firtan, Panzerfaust aus Kanada, Uada aus den USA und Saor aus Schottland. Einlass ist ab 13.45 Uhr, Beginn um 14.15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 35, an der Tageskasse 40 Euro. Sie sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weltmusik aus Kenia in Münster

Münsters „Afrika Kooperative“ präsentiert Weltmusik aus Kenia mit Nina Ogots einzigartiger achtköpfiger afro-europäischer Band. Die Sängerin findet offensichtlich die richtige Mischung aus spiritueller Tiefe und ansteckenden Rhythmen, sodass es Konzerte ohne ein tanzendes Publikum bislang nicht gegeben hat. Seit sie auch in Europa auftritt, hat Nina Ogot ihre kenianischen und internationalen Bandmitglieder durch wechselseitige Einladungen in eine Kontinente übergreifende Kooperation geführt. Diese kulturelle Brücke eröffnet musikalische Qualitäten und verleiht ihren Songs einen einzigartigen Stil. Nina Ogot, die ihre Songs in den kenianischen Landessprachen Suaheli und in Dholuo verfasst, erkundet kenntnisreich die Einflüsse aus verschiedenen Epochen und Ethnien der ostafrikanischen Nation, deren Seele sie in ihren Liedern aufschließt.

Das Konzert ist am Freitag (5. August) ab 21 Uhr im Hot Jazz Club in Münster (Hafenweg 26b). Karten online oder an der Abendkasse.

Nina Ogot Foto: Ojwok

Blechbläserensemble aus Ecuador in Münster

Ein Blechbläserensemble aus Ecuador tritt im Rahmen seiner Sponsoring Tour auf – junge Leute, die für den Erhalt ihrer Schule Geld in Europa sammeln. Fünf der talentiertesten Schüler werden in der Epiphaniaskirche zu Gast sein und dort im Rahmen der „TuTgut!“-Konzertreihe ein einstündiges Konzert geben. Das Repertoire der Ecuador Brass Band reicht von ecuadorianischer sowie lateinamerikanischer Musik über Jazz bis hin zur Klassik. Die „Ecuador Brass Band“ ist eine Stiftung, die im Jahr 2000 in Quito / Ecuador gegründet wurde. Sie verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen aus finanziell schlecht gestellten Familien den Zugang zur Musik und eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen.

Das Konzert ist am Sonntag (7. August) um 17 Uhr in der Epiphaniaskirche in Münster (Kärntner Straße 23-25). Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Arbeit der Musikschule in Ecuador wird gebeten. Weitere Informationen: www.ecuadorbrassband.org