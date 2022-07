Freizeittipps für das Wochenende

In Münster drehen sich Karrussells und Zuckerwattemaschinen, im Schatten der Burg Bentheit gehts um Hollywood und die "L.I.E.B.E.", wie sie Götz Alsmann in alten Schlagern findet. Ein Sommerwochenende, das für alle Geschmäcker Schönes bietet, steht bevor.

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (15. Juli) bis Sonntag (17. Juli).

Sommersend mit 140 Beschickern

Fünf Tage buntes Treiben: Von Donnerstag bis Montag (14. bis 18. Juli) drehen sich die Karussells und Zuckerwattemaschinen auf Münsters Schlossplatz. Rund 140 Beschicker formen den Sommersend. Neu dabei sind beispielsweise das „Crazy Alcatraz Labyrinth“, das Laufgeschäft „Fire Department“ sowie „X-Factor“, ein Fahrgeschäft, mit dem es bis zu einer Höhe von 25 Metern hinaufgeht. Auch das Riesenrad wird wieder aufgebaut sein. Der Send beginnt mit dem Familientag am Donnerstag, wenn Karussellfahrten um ein gutes Drittel günstiger sind. Am Freitag ist bei Einbruch der Dunkelheit das Feuerwerk zu sehen.

Öffnungszeiten: Do/Mo 14-23 Uhr, Fr/Sa 14-24 Uhr, So 11-23 Uhr

Götz Alsmann tritt am Samstag - kurz nach seinem 65. Geburtstag am 12. Juli - in Bad Bentheim auf. Foto: dpa

Hollywood und Alsmann: Open Air von "Musiklandschaft Westfalen"

Der Bad Bentheimer Kurpark gilt als eines der Aushängeschilder des schmucken Kurortes und ist ein hervorragender Ort, die Seele einmal gemütlich baumeln zu lassen. Aber nicht nur das! Am kommenden Wochenende verwandelt er sich zu einem Open-Air-Konzertsaal mit hollywoodreifer Atmosphäre. Die Sommerreihe „Musiklandschaft Westfalen“ gastiert mit einem dreitägigen Festival. Am Freitag (15. Juli) bildet die „Nacht der Filmmusik“ mit der „festival:philharmonie westfalen“ den Auftakt. Die Musiker präsentieren preisgekrönte Filmmusik der großen Filmkomponisten der Neuzeit und der Klassik. Stargast des Abends ist Daniel Ottensamer, Soloklarinettist der „Wiener Philharmoniker“.

Am Samstag (16. Juli) tritt der König des Jazzschlagers, Götz Alsmann, samt Band auf der Open-Air-Bühne auf: Sein Programm „L.I.E.B.E.“ schafft einen romantischen Abend mit Werken aus der Zeit der „Silbernen Operette“ der 1920er- und 1930er-Jahre über Chansons der Nachkriegszeit bis hin zu Edelsteinen aus der Schlagerwelt der 1950er- und 1960er-Jahre. Beginn der Konzerte an der Terrasse des Kurhauses ist jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Tickets: „Nacht der Filmmusik“ ab 49 Euro, Götz Alsmann ab 39 Euro, www.musiklandschaft-westfalen.de

Netta improvisiert Volkslieder bei "Trompetenbaum & Geigenfeige"

"Sebastian Netta & Friends“ präsentieren am Sonntag (17. Juli) die Vielfalt der Volkslieder ergänzt um moderne Improvisationen im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf. Der Bandleader und seine Musiker treten im Rahmen von „Trompetenbaum und Geigenfeige – Musik in Gärten und Parks im Münsterland“ auf. Um 16 Uhr beginnt das Konzert, zu dem der Eintritt frei ist. Allerdings sollen aufgrund der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen Freitickets gebucht werden unter www.localticketing.de

Die Reihe wird bis zum 4. September fortgesetzt, u.a. 24. Juli: Walking Blues Prophets, Wasserburg Anholt, Isselburg, 31. Juli: Hanna Meyerholz, Haus Welbergen, Ochtrup

Open Air am Heimathaus Wettringen mit "The Stokes"

ish Folk mit der Band „The Stokes“ erwartet die Besucher des Open Air am Heimathaus am Samstag (16. Juli, 20 Uhr, 16,88 Euro) in Wettringen. Zu dem Open Air können die Gäste gerne wieder ihren gepackten Picknick-Korb gegen den Hunger mitbringen. Getränke dürfen nicht mitgebracht werden, denn sie werden vor Ort angeboten, schreiben die Veranstalter. „The Stokes“ stehen für Irish Folk in Reinform: Wortreich, stimmgewaltig, leidenschaftlich und mit viel Gefühl für das Herz der Menschen auf der grünen Insel formulieren sie immer wieder aufs Neue eine musikalische Liebeserklärung an ein Land und seine kulturelle Tradition.

"The Stokes" zu Gast beim Open Air am Heimathaus am 16. Juli 2022 in Wettringen Foto: privat

"Skate-Night" ab Hafenplatz

Ausnahmsweise am Hafenplatz startet am Freitag (15. Juli) die „Skate-Night“: Für den Autoverkehr gesperrt ist ein Kurs über rund 20 Kilometern, der mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 14 Stundenkilometer gefahren wird. Um 19 Uhr öffnen die Stände der Verleiher von Inline-Skates und Schutzausrüstung, die allen Teilnehmern empfohlen wird. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen einen Helm tragen und durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Start ist um 20 Uhr, das Mitmachen kostet 5 Euro (Abendkasse).

Heek: Wohlfühlen mit Klavierklang

Von Mozart bis zu Jazz und Pop auf 88 Tasten: Mit einem öffentlichen Eröffnungskonzert am Sonntag (17. Juli) stellen sich Antje Valentin, Markus Wenz und Daniel Pottgüter, Dozenten der Klavier-Wohlfühlwoche 2022 an der Landesmusikakademie in Heek-Nienborg, den Teilnehmenden und allen an Klaviermusik Interessierten vor. Das Konzert beginnt um 17 Uhr und ist als Einstiegsimpuls für die danach beginnende Klavierwoche gedacht. Die drei erfahrenen Klavierpädagogen und Pianisten bieten eine Konzertstunde mit Mozart, Schubert und Chopin sowie Titeln aus Pop und Jazz – eine Mischung, die auch die Teilnehmenden der Klavier-Wohlfühlwoche erwartet. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Fördergesellschaft der Akademie NRW sind willkommen.

"Parcours" zeigt Design-Abschlussarbeiten

54 Absolventinnen des Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster zeigen am kommenden Wochenende ihre Abschlussarbeiten im Rahmen der Ausstellung „Parcours“: „Viele der Abschlussarbeiten befassen sich damit, Ressourcen nachhaltig zu nutzen, aber etliche auch mit zwischenmenschlichen Begegnungen und gesellschaftlichem Verhalten“, sagt Prodekan Paul Bičište. Am Samstag und Sonntag (16. /17. Juli) ist die Ausstellung auf dem Leonardo-Campus 6 von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, das Tragen von Masken in den Innenräumen wird empfohlen.

Ahlen: Liedermacherin Miriam Hanika

Miriam Hanika sucht nach Freiheit – drinnen und draußen: Auf dieser Suche habe die junge Liedermacherin, studierte Oboistin und Englisch-Hornistin eine einzigartige musikalische Sprache entwickelt, schreiben die Veranstalter. Beim Kultursommer der Schuhfabrik Ahlen tritt die Künstlerin, die ihre Alben bei Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ veröffentlicht, am Samstag (16. Juli) ab 20 Uhr zusammen mit dem Pianisten Misha Antonov auf. Das Open-Air-Konzert findet auf der Terrassenbühne der Schuhfabrik statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 5 Euro.

Der Ahlener „Kultursommer“ wird in den nächsten Wochen und bis zum 27. August fortgesetzt – unter anderem mit „Broom Bezzums“ (23. Juli), „Bassmati“ mit Christian Kappe (6. August), „Kasita Kanto“ (12. August), www.schuhfabrik-ahlen.de