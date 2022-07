Freizeittipps für das Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Mittwoch (20. Juli) bis Mittwoch (27. Juli).

Lauschige Kinoabende am Schloss

Der Schlossplatz in Münster wird zum Open-Air-Kino: Von Mittwoch (20. Juli) bis zum 14. August findet dort das Sparda-Bank Sommernachtskino statt. Den Auftakt macht „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Eine Komödie mit großer Überraschungsfeier. Tickets gibt es nur online (12/9,50 Euro, freie Platzwahl, frühzeitiges Erscheinen ratsam). Snacks und Getränke werden angeboten. Auf der aufblasbaren Leinwand beginnen die Filmvorstellungen jeweils bei ausreichender Dunkelheit. Die Sitzplätze müssen spätestens zu Vorstellungsbeginn eingenommen werden.

Hier weitere Informationen:

„Klangspuren-Spezial“ in Dülmen

Drei Plätze, drei Bands und drei Stunden Musik. Dazu gibt es Getränke, Sonnenliegen und ein entspanntes Ambiente. So steht einem Sommerabend mit „Klangspuren-Spezial“ in der Dülmener Innenstadt am Samstag (23. Juli) nichts im Wege. Gitarrist und Sänger Thilo Distelkamp, das Singer-Songwriter-Duo „Safe by Sound“ sowie der Folk- und Popsänger Timo Brandt sorgen für Unterhaltung. „Safe by Sound“ mit Kai Nötting und Felix Brückner vereint die publikumsnahe Performance mit der Energie und dem Sound einer vollbesetzten Combo und bewegt sich zwischen musikalischen Genres.

Das Duo kombiniert akustische Klänge mit eingängigen Melodien, groovende Rhythmen und Elemente aus Soul, Rap und elektronischer Musik (18.45 Uhr Overbergplatz, 19.45 Uhr Marktplatz). Timo Brandt schreibt Songs über die Sehnsucht nach mehr, die Suche nach dem Sinn, nach Gott, sich selbst und dem Leben zwischen den Alltagsdingen (19 Uhr Königsplatz, 20 Uhr Overbergplatz). Thilo Distelkamps Repertoire reicht vom schmerzerfüllten Liebeslied aus den 60ern bis zum eingängigen Rocksong der aktuellen Dekade im akustischen Gewand. Doch auch seine selbst geschriebenen Kompositionen sind mittlerweile in vielen Haushalten fester Bestandteil der Playlists (18.30 Uhr Marktplatz, 19.45 Uhr Königsplatz).

„Tralla City“ in Ahlen

Zu „Tralla City“ am Freitag (22. Juli, 19 Uhr) am Bürgerzentrum Schuhfabrik können die Besucher ihre Picknick-Körbe mitnehmen. Bei Live-Musik der Singer-Songwriterin Hannah Melea werden Getränke angeboten. Comedy-Streetperformer El Goma verwandelt ab 21 Uhr Alltägliches in Komödien mit Jonglage, physischer Comedy, nichtsynchronen Tanzschritten und Improvisation. Das „Rope Theatre“ erzählt ab 21.30 Uhr von einer Boxerin, die vom großen Kampf träumt. Vorher sind Hürden zu überwinden, ein schlappes Seil zu erklimmen und das Gleichgewicht zu finden.

„Walking Blues Prophets“ in Isselburg

Die „Walking Blues Prophets“ gastieren am Sonntag (24. Juli) um 16 Uhr an der Wasserburg Anholt in Isselburg bei „Trompetenbaum und Geigenfeige“. Die Gruppe bietet eine Reise durch die Welt von Jazz, Soul und Blues. Treffpunkt ist die Terrasse vor dem Eingang zum Park der Wasserburg. Die Besucher gehen rund zwei Kilometer mit den Musikern. Es werden Stühle zum Mitnehmen ausgegeben. Karten kosten 12,50 Euro.

Hier sind Eintrittskarten erhältlich: www.localticketing.de

„Der Besuch der alten Dame“ in Tecklenburg

Die Geschichte der Rache einer Frau bleibt unvergessen. Die Freilichtspiele Tecklenburg zeigen den „Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt. Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt zurück in ihren Heimatort und stellt den Einwohnern das Ultimatum, ihren ehemaligen Geliebten umzubringen und dafür mit Kapital ausgestattet zu werden. Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien, ließ mit Wolfgang Hofer (Liedtexte) und Moritz Schneider (Musik) die Story zu einem Musical werden, das erstmals in Deutschland zu sehen ist. Die Hauptrollen sind mit Masha Karell und Thomas Borchert besetzt. Karell war an der Rollenerarbeitung für die Wiener Aufführung beteiligt und gilt als Spezialistin für komplexe Frauenrollen. Borchert ist Darsteller für alle großen Rollen in Musicalaufführungen zwischen Hamburg, München und St. Gallen. Nach der Premiere am Freitag (22. Juli) wird das Stück noch 16 Mal gezeigt.

Tickets & weitere Informationen: www.freilichtspiele-tecklenburg.de

Erstmals wird das Dürrenmatt-Stück „Der Besuch der alten Dame“ als Musical aufgeführt. Foto: Freilichtspiele Tecklenburg/Drewiank

Neues Festival „Made in Münster“

„Made in Münster" ist der Name eines neuen Festivals, das zeigen soll, was die Musikszene der Stadt zu bieten hat. Vor allem soll dem Nachwuchs eine Bühne geboten werden, der sowohl unter den Corona-Auflagen als auch beim Neustart besonders zu leiden hatte. Das Festival mit sieben Bands wird am Samstag (23. Juli) als Outdoor-Veranstaltung im Außenbereich des Sputnik-Cafés, Am Hawerkamp 31, stattfinden. Bei schlechtem Wetter kann die gesamte Veranstaltung in den Innenraum verlegt werden. Einlass ist um 15 Uhr. Mit dem Ticket kann nach dem Festival kostenlos auf der im Anschluss steigenden Party in der Sputnikhalle weitergefeiert werden. Tickets sind unter https://made-in-muenster.de/ für 15 Euro erwerbbar.

Mittelalter in Riesenbeck erleben

Mittelalterliches Treiben am Landmaschinen-Museum in Riesenbeck: Die Zeitreise beginnt am Freitag (22. Juli) um 17 Uhr mit einem musikalisch unterhaltsamen Abend, gekrönt durch eine Feuershow mit dem Duo Rabenfeuer (Eintritt frei). Am Samstag und Sonntag (23./24. Juli) ab 11 Uhr demonstrieren Handwerker ihre Gewerke. Unter anderem zeigen ein Schmied, ein Bäcker, Spinnerinnen und eine Brettchenweberin altes Handwerk. Imker bieten Honig feil und informieren über die fleißigen Bienen.

Das Landmaschinen-Museum ist am Samstag und Sonntag geöffnet und kann kostenlos besucht werden. Es musizieren die Spielleute Absolem, Forum Porcina, Heidenlärm und „Die unehelichen Kinder des Teufels“. Ritter kämpfen mit Schwertern um Ruhm und Ehre. Beim Axtwerfen und Bogenschießen können die Besucher im Heerlager der Haderer ihre Kampftalente ausprobieren. Die Feuershow wird bis gegen 23 Uhr gezeigt. Händler bieten ihre Waren feil. Heerlager bieten einen Einblick in die Lebensführung im Mittelalter. Orks und Elfenwesen entführen die Besucher in eine andere Welt.

Der Eintritt kostet am Wochenende für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder ab 1,20 Meter 2 Euro. Am Sonntag endet das Spektakel gegen 18 Uhr. Die Veranstaltung ist auf dem Gelände der Begegnungsstätte Hof Lammers, Im Vogelsang 75 in 48477 Riesenbeck.

Das Leben im Mittelalter nachempfinden wollen wieder viele Menschen, die in Riesenbeck zusammenkommen. Foto: pd

Filmschauplätze mit Vorprogramm

Bei den Filmschauplätzen NRW, einer Kinoreihe der Film- und Medienstiftung NRW, können Gäste an der Burg Vischering in Lüdinghausen am Dienstag (26. Juli) ab 20 Uhr einen sommerlichen Freiluft-Kinoabend genießen. Nach dem Auftakt mit der Sängerin Anna Voigt und dem Kurzfilm „La Bâche“ wird „Die Prinzessin von Montpensier“ gezeigt. (Eintritt frei, FSK: ab zwölf Jahre, 140 Minuten). Im Frankreich des Jahres 1562 wütet ein Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Hugenotten. Die Aristokratin Marie des Mézières wird mit Fürst Philippe de Montpensier verheiratet, liebt jedoch den Herzog Henri de Guise. Eine Anmeldung wird empfohlen: ' 0 25 91/ 7 99 00 oder per E-Mail an kultur@kreis-coesfeld.de.

Weitere Filmabende:

- „Colette“, 27. Juli, Pantaleonplatz, Münster-Roxel, ab 19 Uhr Musikkorps der frei­willigen Feuerwehr, Kirchenführungen und Informationen zu Annette von Droste-Hülshoff.

- „Unter Bauern“, 28. Juli, Kirchplatz Südkirchen, ab 19.45 Uhr Kabarett von Bauer Schulte-Brömmelkamp.

Weitere Informationen: www.burg-vischering.de / www.filmschauplaetze.de