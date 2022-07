Freizeittipps für das Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Mittwoch (27. Juli) bis Mittwoch (3. August).

Lauschige Kinoabende am Schloss

Der Schlossplatz in Münster wird zum Open-Air-Kino: Von Mittwoch (20. Juli) bis zum 14. August findet dort das Sparda-Bank Sommernachtskino statt. Mit dabei in dieser Woche: "Spencer", "Thor: Love and Thunder" und "Bohemian Rhapsody" . Letzterer erzählt die Geschichte, wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon Queen gründeten - eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Tickets gibt es nur online (12/9,50 Euro, freie Platzwahl, frühzeitiges Erscheinen ratsam). Snacks und Getränke werden angeboten. Auf der aufblasbaren Leinwand beginnen die Filmvorstellungen jeweils bei ausreichender Dunkelheit. Die Sitzplätze müssen spätestens zu Vorstellungsbeginn eingenommen werden.

Hier weitere Informationen:

Profis und Pferdestärken beim Polopicknick

Wenn Coolness, Lifestyle, Picknick und hochkarätiges, rasantes Polo in entspannter Atmosphäre aufeinandertreffen, dann ist wieder Zeit für das Polopicknick Münster. Zwei Jahre lang musste die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Jetzt erwarten Profis, Picknick und Pferdestärken die Besucher am nächsten Wochenende (30./31. Juli) jeweils ab 12 Uhr zum bereits 17. Mal am Hugerlandshofweg in Handorf.

Programm und Verköstigungen umrahmen die Polo-Spiele. Es gibt sechs Teams – bestückt mit vielen Weltklassespielern, so auch dem amtierenden Weltmeister Valentin Novillo Astrada – die im K.o.-System um den Sieg kämpfen.

Tickets sind bei www.ticketmaster.de erhältlich und kosten 13,50 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben kostenfreien Eintritt. Die Erlöse kommen einer lokalen karitativen Organisation zugute.

„Soundchäck" - Musiknacht im Mühlenhof

Tanzen an der Mühle unterm Schirm zu internationalen Hits: Die von Soundchäck Havixbeck organisierte Musiknacht beginnt am Samstag (30. Juli) um 19 Uhr im Freilichtmuseum Mühlenhof in Münster, Theo-Breider-Weg 1. Für Livemusik bei der Open-Air-Party sorgen Fabrizio Levita mit Band und die Sängerin Jessica Jean. Sie ist eine junge, in Deutschland lebende Sängerin und Songwriterin, die mit dem Titel „Black Box“ internationale Bekanntheit erlangte, schreibt das Soundchäck-Team. Das Rahmenprogramm bestreitet die münsterische Band „TinCan“ mit futuristischem und tanzbarem Indie Pop.

Ursprünglich sollte Vanessa Iraci auftreten, sie musste ihren Auftritt aber laut Veranstalterangaben kurzfristig absagen.

Die Erlöse dieser Veranstaltung kommen sozialen Projekten zugute. Es gibt noch einen Restposten an Eintrittskarten, jedoch endet der Vorverkauf am Donnerstag (28. Juli). Einlass auf das Mühlenhof-Gelände am Samstag ist um 18.30 Uhr, Beginn der Musiknacht um 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro.

Livemusik und Theater: Emsfestival feiert Geburtstag

Das Emsufer in der Innenstadt von Rheine wird von Donnerstag (28. Juli) bis Sonntag (31. Juli) wieder vier Tage lang mit Livemusik, Theater und Show-Darbietungen auf der schwimmenden Emsbühne zum Anziehungspunkt. Dann findet das Emsfestival statt, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert.

Die Perspektive von der Dionys-Brücke auf die vollbesetzte Emstribüne beim Emsfestival. Foto: Uckelmann

Den Auftakt bildet am Donnerstag die After Work Party ab 17.30 Uhr mit "Hey Joe", ehe das Festival um 20 Uhr offiziell eröffnet wird. Zu den Highlights zählt am Freitagabend um 21 Uhr der Auftritt der Bon-Jovi-Tribute-Band "Bounce". Am Samstag wird ab 22.20 Uhr im Rahmen der Radio RST Star Tour eine der angesagtesten Künstlerinnen Deutschlands auf die schwimmende Emsbühne treten: Leony. Mit ihrem Song "Raindrops" war sie auf Platz 1 der deutschen Charts.

Auch für kleine Gäste gibt es Programm.: Am Samstag wird von der Theatergruppe Hauenhorst/Catenhorn um 11 Uhr und um 15 Uhr das Märchen "Der gestiefelte Kater" aufgeführt.

Für die Veranstaltung wird kein Eintritt verlangt. Den vollständige Programmflyer zum Emsfestival gibt es hier.

Singer-Songwriterin Hanna Meyerholz in Ochtrup

Die Singer-Songwriterin Hanna Meyerholz ist am Sonntag (31. Juli) um 16 Uhr zu Gast bei "Trompetenbaum und Geigenfeige" auf Haus Welbergen, Bökerhook 6 in Ochtrup. Mit englischsprachigen Texten, zwei Stimmen und zwei Gitarren wollen Hanna Meyerholz und Phil Wood mal den Kopf. mal das Herz, mal das Schwere und mal das Leichte zum Anlass schöner Geschichten über das Leben nehmen. Der Eintritt kostet 12,50 Euro, auf der Website gibt es weiter Infos.

Eine kostenlose Führung durch das Haus Welbergen beginnt um 15 Uhr. Anmeldung dafür per E-Mail: schneider@muensterland.com.

Aktuell im Kino:

Weinfest am Sandstein-Museum

"Der schönste Platz von Havixbeck" soll anlässlich des Weinfests am Samstag (30. Juli) im Innenhof des Sandstein-Museums sein (Gennerich 9, Havixbeck). Weinstände werden aufgebaut, es gibt Crêpes und Galettes sowie Grillwürstchen und Käsehäppchen. Weitere Getränke werden im Museumscafé angeboten.

Für die Livemusik sorgen diesmal die "Billerbeats" aus Havixbecks Nachbarstadt. Museumsleiter Dr. Joachim Eichler bietet um 21 Uhr eine Kerzenscheinführung durch die Dauerausstellung an. Bis 22 Uhr bleibt die Sonderausstellung mit Bildern von Julia Koch-Suwelack zugänglich.

"Heimat Natur" im Klostergarten

Die Ateliers der Projektstipendiaten Kunstkommunikation im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, sind einen Besuch wert. Der Klostergarten des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters ist am Montag (1. August) "Film-SchauPlatz" der Film- und Medienstiftung NRW (Einlass ab 19 Uhr). Gezeigt wird "Heimat Natur", ein Dokumentarfilm von Jan Haft, der als einer der besten Naturfilmer gilt. Gäste können Führungen zu Kunst und Geschichte sowie die Angebote des Cafés Clara genießen.

Eintritt frei. Anmeldung zur Führung: 02551 /694215

Arien und Liebesduette

"Mein Mädel hat einen Rosenmund" - Arien und Liebesduette aus Oper, Operette, Lied und Musical erklingen am Samstag (30. Juli) und am Sonntag (31. Juli) jeweils um 17 Uhr beim Open-Air-Picknick-Konzert im Innenhof von Haus Stapel, Gennerich 18, in Havixbeck. Es musizieren Heike Hallaschka (Sopran), Maximilian Kramer (Bass-Bariton) und Clemens Rave (Klavier).

"Freiluftbuchhandlung" in Lüdinghausen

Der Marktplatz wird zur Freiluftbuchhandlung beim Büchermarkt in der Lüdinghausener Innenstadt am Samstag (30. Juli) von 10 bis 16 Uhr. Von A wie Antiquariat bis Z wie Zeitschriften werden Druckerzeugnisse angeboten.

Das Angebot umfasst darüber hinaus CDs und Schallplatten sowie Grafiken und Drucke. Die Stadtbücherei St. Felizitas veranstaltet an der Steverstraße einen Flohmarkt mit Medien der Bücherei.

Elektronikfestival in Ochtrup

Beim Festival Lacuna sollen Elektromusik-Fans zwei Tage lang auf ihre Kosten kommen. Nahe des Schützenplatzes an der Felsenmühle (Weiner 166) soll am Freitag und Samstag (29. und 30. Juli) das erste Elektro-Festival auf Ochtruper Grund über die Bühne gehen - stilecht mit Camping-Möglichkeit. Hinter den Decks stehen zum Beispiel "Natixx", "D&M" und "TBR".

Eintritt sind zwischen 20 und 55 Euro, Tickets gibt es auch noch per Abendkasse. Mehr Infos auf der Festival-Website.

Filmschauplätze mit Vorprogramm

Bei den Filmschauplätzen NRW, einer Kinoreihe der Film- und Medienstiftung NRW, können Gäste am Pantaleonplatz in Münster-Roxel am Mittwoch (27. Juli) ab 19 Uhr einen sommerlichen Freiluft-Kinoabend genießen. Zu sehen ist "Colette", eine Filmbiografie einer französischen Schriftstellerin, Varietékünstlerin und Journalistin.

Das 19. Jahrhundert neigt sich seinem Ende zu, als Colette nach der Heirat nach Paris zieht. Dort schreibt sie einen Frauen-starken Bestseller, den sie aber unter dem Namen ihres Mannes veröffentlicht. Im Laufe des Films wächst dadurch seine Bekanntheit und in ihr der Wunsch, als Frau auch öffentlich für ihre Arbeit gewürdigt zu werden und endlich unter eigenem Namen Literatur zu verfassen.

Am 28. Juli läuft auf dem Kirchplatz Südkirchen „Unter Bauern“. Ab 19.45 Uhr wird das Kabarett von Bauer Schulte-Brömmelkamp gezeigt.

Eine Anmeldung wird empfohlen: ' 0 25 91/ 7 99 00 oder per E-Mail an kultur@kreis-coesfeld.de. Weitere Informationen: www.filmschauplaetze.de