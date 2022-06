Freizeittipps für das Wochenende

Wo die längste Theke steht, ist hinlänglich bekannt. Der längste Tisch - mindestens im übertragenen Sinn - befindet sich am kommenden Wochenende in Warendorf. Dort entsteht für drei Tage ein Freiluftrestaurant. Nur eines von vielen spannenden Events am Wochenende.

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (10. Juni) bis Sonntag (12. Juni).

Schlemmen am Emssee

Rund 2000 Sitzplätze hat das Freiluft-Restaurant im Warendorfer Emsseepark, das von Freitag bis Sonntag (10. bis 12. Juni) seine Tore öffnet: „Schlemmen am See“ heißt das Motto des Genuss-Festivals „Warendorfer Weinstraße“ mit internationaler Kulinarik, erlesenen Tropfen und Unterhaltungsprogramm, das bei schönem Wetter lauschige Sommerabende verspricht. Parallel präsentieren sich Schiffs­modellbauclub und Wassersportverein, der zum ­Segeln und Stand-up-Paddling einlädt. Am Sonntag ergänzen ein Kunsthandwerkermarkt und Vorführungen des Sassenberger Hundevereins das Programm.

Fr 19-0.30 Uhr, Sa 14-0.30 Uhr, So 11-21 Uhr, Eintritt frei

Grüne Oasen öffnen: "Tag der Gärten und Parks"

Auf ins Grüne: Am Samstag und Sonntag (11./12. Juni) lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zum zehnten Mal ein, den Reichtum der regionalen Garten- und Parklandschaft zu erkunden. Viele Anlagen bieten Führungen und Veranstaltungen an. Neben der Garten- und Parkkultur stehen der Natur- und Artenschutz, die Denkmalpflege und das bürgerschaftliche Engagement auf dem Programm. Zur zehnten Ausgabe präsentieren über 150 Garten- und Parkanlagen mit über 170 Veranstaltungen den Besuchern ihre grünen Schätze.

So öffnet der Nabu Kreisverband Steinfurt seine Tore zu einem Garten der besonderen Art am Samstag um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr unter dem Titel „Unser Lehmdorf – Leben und Lernen in der Natur“. Die Gäste des Japanischen Gartens in Bielefeld können am Sonntag um 14 Uhr eine japanische Teezeremonie erleben. Im Schlosspark Herten beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr eine botanische Zeitreise vom Barock bis zur Neuzeit mit einer Führung zur Geschichte des Schlossparks. Die Gäste der Burg Altena erkunden am Sonntag um 13 Uhr und 15 Uhr unter fachkundiger Begleitung den Park am Burgberg. Um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr gibt es eine Freiluft-Lesung mit Tobias Siebert.

Zwölf Privatgärten und Gartenanlagen in Lüdinghausen und Seppenrade laden am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein, einige Gärten bereits am Samstag von 14 bis 18 Uhr. Ein Faltblatt mit Radtourenvorschlag fasst alle geöffneten Anlagen zusammen (www.lhmarketing.de). Der Rosengarten in Seppenrade und das Biologische Zentrum sind ebenfalls geöffnet. Im biologischen Zen-trum werden um 12, 14 und 16 Uhr Führungen angeboten, im Rosengarten lädt Biljana Lüling um 11 Uhr zur Kräuterführung ein (Anmeldung unter Telefon 01 62/9 62 67 76), und um 14 Uhr gibt es einen Märchenrundgang (Anmeldung unter Telefon 01 76/86 95 43 56). Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos, jedoch bitten einige Gärten um Spenden für soziale Zwecke. www.gaerten-in-westfalen.de

Einer der Gärten, deren Tore in Lüdinghausen offenstehen: der idyllische Garten Brathe. Foto: Lüdinghausen Marketing

Leben im Stadtteil: "Feiern im 4tel"

Nach zwei Jahren Pause ist es am Samstag (11. Juni) endlich wieder so weit: Münsters Mauritz-Viertel feiert. Es ist ein ganz besonderes Stadtteil- und Nachbarschaftsfest, denn es wird von den Bewohnern sowie den dort ansässigen Unternehmen komplett selbst organisiert. Besonderen Charme hat der dezentrale und manchmal ein bisschen improvisierte, aber immer herzliche Charakter: In Straßen, Hinterhöfen, Garagen und auf den Plätzen wird gefeiert. Das Programm ist vielfältig. Die Flohmarktstände sind in großer Zahl vertreten, da­neben gibt es aber reichlich Kunst, Kultur und Kulinarik.

Das Kreativ-Haus sowie das Umwelthaus sind mit Veranstaltungen beteiligt, Gedichte werden vorgelesen, Kinder geschminkt, es gibt eine Einführung ins Boulespielen, einen Stricktreff sowie Musikalisches von Hinterhofmucke bis Männerchor. Eröffnet wird das Fest um 12 Uhr in Linnebrinks Garten mit dem Auftritt der 4tel-Blaskapelle. Um 15 Uhr und 17 Uhr darf getanzt werden. Tango Argentino und Lindy Hop laden zum Mitmachen ein. Mit einem Flyer aus­gestattet oder online unter www.4telfest.de können sich Besucherinnen und Be­sucher über alle Veranstaltungen informieren.

Musik und Kultur beim Ahlener Stadtfest

Das 35. Ahlener Stadtfest findet von Freitag bis Sonntag (10. bis 12. Juni) statt. Stars und Talente der Musik- und Kulturszene werden den Marktplatz verzaubern. Junge Nachwuchstalente aus Ahlen laden zum Feiern und Freuen ein. Das Familien- und Kinderprogramm begeistert nicht nur die Jüngsten. Schillernde Musik-Acts werden die Bühnen rocken. Darüber hinaus stehen mehrere städtepartnerschaftliche Jubiläen an, so dass Besucher auf Beiträge aus den Partnerstädten Ahlens gespannt sein dürfen. Die Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr mit Blas­musik und weiterem Musikprogramm.

Stelzentheater Zebra zu Gast beim Stadtfest Ahlen Foto: Stelzentheater Zebra

Top-Act des Freitagabends sind „Truck Stop“, die „Cowboys der Nation“. Der Stadtfest-Freitag steht ansonsten ganz im Zeichen der Partnerstadt-Jubiläen. Ein Familienprogramm mit Jonglage, einer Portion Britpop und Westernhagen wird am Samstag geboten. Der Samstagabend geht mit den „Soeckers“ zur Primetime mit aufgedrehten Amps, britischem Sound, einer ordentlichen Portion Melodie – und das alles auf Deutsch – an den Start. Ein weiteres Highlight des Abends ist die Western­hagen-Tribute- und Double-Show „Mariuzz“. Die Ahlener Kaufmannschaft lädt von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt ein. „Happy Birthday, Paul ­McCartney!“ heißt es am Sonntag um 17 Uhr mit vier Bands zum Abschluss. Mit kulinarischen Angeboten auf dem Marktplatz, an der Bartholomäus-Kirche, sowie auf dem Marienplatz wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Eine besondere Atmosphäre können die Besucher des Stadtfests im „Künstlercafé“ des Bürgerzentrums Schuh­fa­brik auf dem St.-Bartholomäus-Kirchplatz genießen. Die Gäste treffen dort vielleicht auf die eine oder andere Gruppe, die später die Bühne in Wallung bringen wird.

www.ahlen.de

Musikfestival in Carports

Das Carport-Festival mit 22 Gruppen, Chören, Bands und Einzelkünstlern sowie fast 200 Musikern findet am Sonntag (12. Juni) an 16 Orten in Ledde statt. Es ist die fünfte Auflage des Festivals. Die Musiker treten kostenlos auf. Daher gibt es eine Verlosungsaktion zu ihren Gunsten. Hauptgewinn ist ein 100-Euro-Gutschein der Freilichtbühne. Anwohner der „Getreidesiedlung“ stellen ihre Carports für Auftritte zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Um 15 Uhr geht es am Sonntag los.

Der Schlusspunkt des Musikmarathons wird mit ei­nem Auftritt der „Silverettes“ gesetzt, die ab 18.15 Uhr ­Rockabilly auf dem Schulhof der Grundschule bieten. Zuvor dürfte so ziemlich jeder Musikgeschmack bedient werden – von Bänkelsängerin Gudrun Gunia beispielsweise, die mit ihrer Gitarre alte Erzählungen aus dem Münsterland präsentiert. Oder von Hawker’s Harp, die Songs von Neil Young, Mark Knopfler und Van Morrison im Repertoire haben. Oder von den Melody Rockets, dem Kinder- und Jugendchor der Kirchengemeinde St. Dionysius Recke. Oder von Paddy’s Green Shamrock Shore, mit denen es musikalisch nach Irland geht..

Der Auftritt des Trios „The Silverettes“ Foto: Pollert

Grünflächenunterhaltung: Zweites Freiluftkonzert auf der Promenade

Die „Grünflächenunterhaltung“ auf Münsters Promenade bietet am Samstag (11. Juni) von 15 bis 18 Uhr wieder Künstlern mit allerlei Ins­trumenten und Musikrichtungen eine grüne Bühne. Mit dabei sind Chöre, Solisten, Profis und Laien. Organisator Thomas Nufer plant wegen des Kriegs in der Ukraine eine Besonderheit: Um 17 Uhr spielen und singen alle Menschen auf der Promenade „Imagine“ von John Lennon, um ein Zeichen für Frieden und Freiheit zu setzen.

"Currywurst mit Pommes" unter freiem Himmel

„Currywurst mit Pommes“ heißt die satirische Momentaufnahme am Rand einer deutschen Autobahn von Frank Pinkus und Nick Walsh. Das Publikum der Freilichtbühne Reckenfeld begleitet in dieser Komödie den Imbissbudenbesitzer Heinz bei seinen Begegnungen mit den Reisenden. Er erlebt menschliche Bedürfnisse, Eigenarten und die Träume seiner Gäste. Aufführungen: Samstag (11. Juni), 20.30 Uhr; Sonntag (12. Juni), 18 Uhr; 22., 23. und 29. Juli, 20.30 Uhr; 31. Juli, 18 Uhr; 26. und 27. August sowie 10. September, 20.30 Uhr. Karten kosten 17,50/14,50 Euro.

www.reckenfeld-freilichtbuehne.de

Ahaus: „Sommer, Sonne & Sperenzken“

Mit dem Sperenzken Open Air findet ein Pop-Kultur-Wochenende (10. bis 12. Juni) im Freibad AquAhaus statt. Cocktail-Bar, Strandkörbe, Kidz Area und Lazy Seats laden zum Chillen ein und bieten die passenden Weekend-Vibes. Am Freitag steht alles unter dem Motto Punkrock und Metal mit der Ahauser Band Chromefire. Es folgt das münsterländische Punkrock-Quartett Memories of Fake. Die Punkrock-Band Kopfecho stammt aus Düsseldorf. Den Abschluss bilden die Lokalmatadoren Los Cinco Felices Cuatro mit Punk’n’Roll. Am Samstag sind Kapelle Petra aus Hamm und die Essener Poprock-Band Kuult dabei. Fina und Scheinbreit sind im Münsterland keine Unbekannten mehr. Die Newcomer Raum27 verpacken auch wichtige Themen mit Ironie. Am Sonntag erzählt der Sänger Nilsen Geschichten für Kinder ab vier Jahren, die in einen ansteckenden Mitmach-Sound mit elektronischen Beats und eingängigen Melodien verpackt sind. Das Musik-Comedy-Duo „Reis Against the Spülmachine“ liefert wirbelnde Wortspiele.

Karten kosten 10 bis 35 Euro, bis fünf Jahre kostenlos. FR 18-24 Uhr, SA 16.30-01 Uhr, SO 14-18 Uhr

www.sperenzken.de

"Docklands-Festival" auf drei Bühnen

Das Docklands Festival für elektronische Musik beginnt am Samstag (11. Juni) um 12 Uhr. Es gibt drei Open-Air-Bühnen, Chill-Out-Areale sowie ­exklusive Aftershowpartys in mehreren Locations am Hawerkamp. Karten für das Docklands Festival kosten ab 49 Euro. Ebenso wie die Wertmarken für 10 Euro sind sie online erhältlich.

www.docklands-festival.de