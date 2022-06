Freizeittipps für das Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Donnerstag (16. Juni) bis Sonntag (19. Juni).

Münsterländer Picknicktage: Häppchen vor Herrenhäusern

Bei den Münsterländer Picknicktagen von Donnerstag bis Sonntag (16.-19. Juni) sorgen über 40 Veranstaltungen in 33 Orten für gute Unterhaltung beim Schlemmen. Unter dem Motto „Ich. Du. Wir. Das Münsterland feiert Picknick!“ sind Picknickbegeisterte eingeladen, das Lebensgefühl des Münsterlandes zu feiern. Die Veranstaltungen, schönsten Plätze, Rezepte und Tipps fürs Picknick finden sich unter: www.muensterland.com/picknicktage.

An Fronleichnam leuchten zum Beispiel in Linnenbrinks Garten in Münster Picknickdecken auf und bringen bei einem Mittsommernachtspicknick Wohnzimmeratmosphäre ins Grüne. Der Freitag kann für ein selbstbestimmtes Picknick genutzt werden. Der Samstag wartet als Internationaler Tag des Picknicks unter anderem mit einem „Sherlock-Holmes-Hörspiel-Picknick“ am Raesfelder Schloss auf. Christoph Tiemann wird dort mit dem Theater ex libris dem Publikum Rätsel aufgeben. Wer lieber körperlich aktiv sein möchte, kann in Lienen auf eine Glückswanderung gehen – inklusive Glückspicknick.

Am Sonntag öffnen die historischen Schätze im Münsterland zum Schlösser- und Burgentag – inklusive diverser Picknickwiesen. So beim GeBURGstagspicknick an der Burg Lüdinghausen: Gedeckte Tische im Parc de Taverny mit Musikprogramm. Zum Vinyl-Picknick auf der B-Side des Hafens in Münster können Besucher Schallplatten mitbringen und auflegen. Beim Picknick am Museum Abtei Liesborn in Wadersloh wartet eine Picknick-Performance der Burgbühne Stromberg zu Ehren des Porträtmalers Johann Christoph Rincklake.

Münsterländer Picknciktage: nur an den Picknicktagen ist an manchen Orten Picknicken gestattet - wie hier an Haus Marck in Tecklenburg Foto: luxteufelswild/ Münsterland e.V.

Zu den Angeboten des Picknicktages gehören auch diese Veranstaltungen: Vinyl-Picknick an der B-Side in Münster, Sonntag (19. Juni), 14 bis 22 Uhr. Musikalisches Mitmach-Picknick, bei dem man mitgebrachte Schallplatten auflegen kann.

Mittsommernachts-Picknick mit Lichtkunst in Linnenbrinks Garten in Münster, Donnerstag (16. Juni), ab 22 Uhr. Einzelne Picknickinseln der Künstlerin Martina Muck leuchten auf und beleuchtete Picknickdecken bringen Wohnzimmeratmosphäre ins Grüne.

Musikalisches GeBURGstagspicknick vor der Burg Lüdinghausen, Sonntag (19. Juni), Einlass 12.15 Uhr, Ende 14.30 Uhr. Outdoor-Picknick mit Jazz-Konzert an festlich gedeckten Tischen zum 750. Geburtstag der Burgen Vischering und Lüdinghausen.

Picknick am Museum Abtei Liesborn in Wadersloh, Sonntag (19. Juni), 14 bis 17 Uhr, Livemusik und Picknick-Performance der Burgbühne Stromberg zu Ehren des Porträtmalers Johann Christoph Rincklake.

Zum Finale: Schlösser- und Burgentag

Schlösser, Burgen, Herrenhäuser und Adelsstifte laden am Sonntag (19. Juni) zum Schlösser- und Burgentag in Rittersäle, Weinkeller, Turmzimmer und Parks ein. Es locken Mitmachaktionen, Architektur-, Kunst- und Schauspielführungen, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Kunst, Kinderunterhaltung und mehr. Ein Großteil ist kostenfrei. Zu den Highlights zählen das Internationale BurgJazz-Festival an den Burgen Vischering und Lüdinghausen, das Droste-Festival am Rüschhaus (Münster) sowie die Eröffnung der Ausstellung „Wir sind Rincklake“ am Museum Abtei Liesborn (Wadersloh), Herrenhaus Harkotten (Sassenberg) und Kulturgut Haus Nottbeck (Oelde).

Hörgenuss gibt es auch beim Jazz-Frühshoppen am Schloss Raesfeld, mit dem Multiphonic Saxophonquartett am Wasserschloss Haus Marck (Tecklenburg), dem Familienkonzert des Duos Andromeda an der Kolvenburg (Billerbeck) und beim Singen am Schloss Sythen. Am Kulturgut Haus Nottbeck (Oelde) spielt das Jugend-Jazz-Orchester UniJAZZity, und in der Kirche von Stift Asbeck (Legden) spielt das Bennewitz Quartett aus Prag.

Droste-Festival: Grenzen von Stadt und Land

Das Droste-Festival von Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) widmet sich dem Verhältnis von Stadt und Land. Von Donnerstag bis Sonntag (16.-19. Juni) kann das Publikum auf dem Gelände von Haus Rüschhaus in Münster Lesungen, Konzerte, Performances, Filme, Diskussionen, literarische Wanderungen und eine Picknick-Performance erleben. Autoren, Künstler, Regionalentwickler, Städteplaner, regionale Vereine und Initiativen beschäftigen sich mit der Frage, wo und wie Menschen leben wollen.

Das Festival wird mit Keynote Lectures der Publizistin Uta Ruge, Autorin des Bestsellers „Bauern, Land. Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang“, und der kanadischen Schriftstellerin Jessica J. Lee eröffnet, die sich mit Fragen von Zugehörigkeit und Sichtbarkeit in ländlichen Räumen befassen. Kadir Özdemir, Christoph Peters und Yulia Marfutova lesen Dorfgeschichten, die Autorin und Übersetzerin Esther Kinsky bringt Erzählungen vom Londoner Stadtrand auf den Spuren des Dichters und Landarbeiters John Clare mit. Das Künstlerinnenkollektiv Flexen und House of Blænk inszeniert einen Performance-Walk, der angelehnt an den Schnadgang die Grenzen und Verbindungen zwischen Land und Stadt auslotet.

Droste-Festival an Burg Hülshoff und am Rüschhaus Foto: Sabrina Richmann

In Kooperation mit dem BurgJazz Festival Lüdinghausen kann das Publikum bei einer literarisch-musikalischen Wanderung von Burg Hülshoff nach Burg Vischering ein Konzert der weltbekannten Jazzmusiker Yumi Ito und Szymon Mika erleben. Beim Picknick kann man einem fiktiven Briefwechsel zwischen Annette von Droste-Hülshoff und Jane Austen lauschen. Die Gruppe Ligna erfindet in einem Audiowalk den Waldspaziergang neu. In Kooperation mit dem Filmclub Münster wird die Romanverfilmung „Niemand ist bei den Kälbern“ gezeigt. Die Dead Ladies Show widmet sich drei großartigen und vergessenen Frauen der (Literatur-)Geschichte. Maurice Summen legt Sounds aus dem Münsterland auf. Darüber hinaus gibt es Diskussionsrunden, einen Hörspiel-Workshop für alle Altersklassen und die Möglichkeit zum Picknicken. An allen Tagen werden Speisen und Getränke angeboten. Karten kosten 15/8 Euro.

www.burg-huelshoff.de

Drei Tage Jazz an der Burg

Es verspricht, der krönende Abschluss des ersten Internationalen BurgJazz-Festivals in Lüdinghausen zu werden: Das spanische Marco Mezquida Trio, Finalist des begehrten BMW Jazz Awards, spielt am Sonntag (19. Juni, 19 Uhr) auf Burg Vischering. Das dreitägige Festival mit Top Acts aus über zehn Ländern sowie regionalen Nachwuchstalenten (17.-19. Juni) endet mit einem Doppelkonzert des Emil Brandqvist Trios und des Marco Mezquida Trios. Wie das Trio von der Iberischen Halbinsel zählt auch das aus Schweden und Finnland stammende Emil Brandqvist Trio zur internationalen Jazz-Elite. „Musik muss Menschen betören und in ihren Bann ziehen“, so Marco Mezquida. Auf seinen Tourneen rund um den Globus begeistert der klassisch ausgebildete Klavierkünstler und Komponist mit einem musikalischen Feuerwerk über alle Genregrenzen hinweg. Den Herzschlag eines jeden Stückes gibt der Modern Jazz vor.

Viele Konzerte des Festivals sind kostenlos. Karten für das Doppelkonzert kosten 38/32,30 Euro, Festivaltickets für alle drei Tage 95 Euro, Kassen der Burg Vischering und online: www.burgjazz.burg-vischering.de

"Trompetenbaum & Geigenfeige": Akkordeon und Gitarre zum Auftakt

Auch im Sommer 2022 lockt das Münsterland mit Konzerten unterm Blätterdach. Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf machen ihre grünen Schätze zur Bühne für Musik zwischen Klassik und Rock. Unter dem Titel „Trompetenbaum und Geigenfeige – Musik in Gärten und Parks im Münsterland“ können die Besucher auch Gartenkunst erleben. Vor oder nach den Konzerten begleiten Fachleute die Gäste durch Garten oder Park und erläutern Geschichte und Aufbau der Anlagen. An zehn Sonntagen erklingen Funk und Soul, Jazz und Pop. Das Duo Andromeda spielt am Sonntag (19. Juni) um ­ 15 Uhr in der Billerbecker Kolvenburg. Der Eintritt ist frei. Das Repertoire setzt sich aus alter Musik und zeitgenössischen Kompositionen sowie Bearbeitungen für die Besetzung des Duos zusammen.

www.trompetenbaum-geigenfeige.eu

Das Duo Andromeda eröffnet die Reihe "Trompetenbaum & Geigenfeige". Foto: Kreis Borken

Sommernachtsflohmarkt auf Münsters Promenade

Der Sommernachtsflohmarkt lädt ab Freitag (17. Juni) um 20 Uhr zum Stöbern ein. Aufgebaut werden kann ab 18 Uhr, abgebaut wird am Samstag ab 14 Uhr. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre können ohne Anmeldung an der Musikschule ihre Stände aufbauen – aber nur mit kindertypischem Trödel. Die Wiese des Geländes, das zum abgerissenen Lindenhof gehörte, ist die anmeldefreie und kostenfreie Fläche für Erwachsene. Eine vorzeitige Reservierung von Standflächen ist nicht gestattet. Eine Garantie auf einen freien Standplatz auf der Fläche gibt es nicht.

www.flohmarkt-muenster.de

Vitusfest in Everswinkel

Das Vitus-Fest am Sonntag (19. Juni) sorgt ab 11 Uhr bis abends für Vergnügen für alle Altersklassen. Neben dem Kirmestreiben auf dem Magnusplatz verteilen sich rund um das „Historische Viereck“ Floh- und Trödelmarkt, eine Show-Bühne sowie zahlreiche Stände und Mitmach-Aktionen von Vereinen. So ist die Feuerwehr gespannt, welche Gruppen es schaffen, den Drehleiter-Wagen per Muskelkraft möglichst schnell über eine bestimmte Distanz zu ziehen. Die Geschäftsleute laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. (km)

Naturkundemuseum zeigt "Das Klima"

Das Klima steht im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung des Naturkundemuseums. Ab Mittwoch (15. Juni) können die Besucher auf rund 1000 Quadratmetern Fläche Ausstellungsobjekte und Informationen zum Thema Klima, Klimaforschung und Klimawandel entdecken. Geologische Funde wie Gletscherschrammen und Eindampfungsgesteine zeugen von klimatisch wechselvollen Zeiten. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Klimas der Erde werden präsentiert. Bis zum 15. Oktober 2023 wird das Klimasystem der Erde erlebbar gemacht.

www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de

Motorradtage Münster

Bei den Motorradtagen treffen sich von Donnerstag bis Sonntag (16.-19. Juni) Motorradfahrer aus Deutschland und dem Ausland am Coerder Liekweg 80. Ein Sicherheitstraining (DO, Anmeldung nötig), die Aufgaben- und Orientierungsfahrt, der Trialwettbewerb, Ausfahrten, Livemusik (SA) und die Siegerehrung (SO, Prinzipalmarkt) gehören dazu. Außerdem Technikkurse, eine Geocaching-Fahrt und Trialshows.

www.mot-treff-kotten.de

Bocholt-Festival mit Felix Jaehn

Im Bocholter Jubiläumsjahr-Sommer steigt das große DJ-Event. Die internationalen Top-DJs Alle Farben, Felix Jaehn und Robin Schulz wollen das Stadion „Am Hünting“ am Mittwoch (15. Juni) in einen Hexenkessel verwandeln. Tickets kosten im Vorverkauf ab 67 Euro, AK 75 Euro. Sie sind an CTS-Vorverkaufsstellen zu bekommen. In Bocholt gibt es die Karten beim Bocholter Borkener Volksblatt (Europaplatz 24-28), beim Reisebüro Drachter (Neustraße 24) und bei der Tourist-Info Bocholt (Nordstraße 14). Auch online gibt es Karten: www.wn.de/tickets

Felix Jaehn legt in Bocholt auf. Foto: Fifou/Universal Music/dpa

Mittelalterlicher Markt am Glaselefanten

Mit einem Tross von Handwerkern, Rittern, Kaufleuten, Gauklern und Spielleuten verwandelt die Kumpaney „Fogelvrei“ von Donnerstag bis Sonntag (16.-19. Juni) den Maxipark in ein mittelalterliches Dorf. Ritterlichen Glanz und hochherrschaftliche Glorie erlebt man auf dem Turnierplatz, wenn sich die Ritter zu Pferde in den Kampfkünsten messen (DO, SA, SO). Händler und Quacksalber bieten Praktisches, Heilendes, Schönes und Wertvolles. Orientalen, Garköche und Tavernenwirte sorgen für das leibliche Wohl.

Eintritt 6 Euro, Kinder 3 Euro, Eltern/Kind bzw. Großeltern/Enkel 15 Euro

www.maximilianpark.de

„Landpartie“ an Schloss Lembeck

Die „Landpartie“ am Schloss Lembeck bietet von Donnerstag bis Sonntag (16. bis 19. Juni) rund 150 Aussteller, Kunst und Kultur sowie genussvolle Momente auf dem herrschaftlichen Anwesen in der Stadt Dorsten.

Öffnungszeiten: DO-SO, 10 bis 19 Uhr. Adresse: Schloss Lembeck, 46286 Dorsten-Lembeck

www.landpartie.com