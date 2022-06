Freizeittipps für das Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (3. Juni) bis Pfingstmontag (6. Juni).

Fantastische Figuren auf den Freilichtbühnen

Sprechende Tiere, coole Songs und eine Geschichte, die Millionen Kinder schon gelesen haben: Mit „Die Schule der magischen Tiere“ (Foto) zeigt am Sonntag (5. Juni, 16 Uhr, ab 9 Euro) die Freilichtbühne Billerbeck ihre erste Premiere. Schon am Samstag (4. Juni, 15 Uhr, 7/9 Euro) hat „Pippi Langstrumpf“, das Familienstück der Freilichtbühne Coesfeld, Premiere. Und auf der Bühne in Bad Bentheim tanzt am Sonntagnachmittag (5. Juni, 15 Uhr, 5,50/8 Euro) erstmals das „Rumpelstilzchen“ ums Feuer.

www.freilichtbuehne-billerbeck.de

www.freilichtbuehne-coesfeld.de

www.freilichtspiele-badbentheim.de

"Musica sacra": Festival sakraler Musik

Die Idee war so naheliegend wie neu: Könnte man nicht in der Stadt Münster mit ihren schönen Kirchen ein Festival der sakralen Musik veranstalten? Dirigent Fabrizio Ventura und das Sinfonieorchester setzen sie im Zweijahresrhythmus um, prominente Gäste und ein dankbares Publikum genossen Musik, die sich mit religiösen Themen befasst, aber nicht unbedingt zum Gottesdienst gehört. Venturas Nachfolger Golo Berg griff die Idee dankbar auf, wurde aber vor zwei Jahren zu einer Zwangspause genötigt: die leidige Pandemie.

Nun kehrt das Festival zurück, wieder mit üppigem Programm, aber konzen­triert auf die vier Tage des Pfingstwochenendes: Mit diesem Abweichen vom bisherigen Ostertermin möchte Golo Berg ein stressfreieres Miteinander von „normaler“ Kirchenmusik und den Festivalkonzerten erreichen.

Mit einem der populärsten Werke seiner Art geht es am Freitag vor Pfingsten im Dom los: Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ illustriert das im Alten Testament geschilderte Geschehen mit bildkräftigen Klängen – legendär ist das C-Dur-Licht nach dem Chaos des Beginns. An den folgenden Tagen gibt es ein dichtes Programm, an dem erstmals als Mitveranstalter das Bistum und der Evangelische Kirchenkreis beteiligt sind. Die Musik des Judentums findet ihren Platz mit synagogalen Klängen, ein Vogelkonzert aus Persien kann als Reverenz an den Islam verstanden werden. Dass es nicht allein um Kirchenmusik geht, unterstreicht das Einbeziehen der Oper „Galen“.

wowmomente.ms

Der Paulus-Dom ist Kulisse für das Eröffnungskonzert am Freitag (3. Juni), für das Gäste Einlasskarten brauchen. Foto: Dialogverlag / Michael Bönte

Motorrad-Veteranen treffen sich in Ibbenbüren

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause rollen am Pfingstwochenende wieder die Veteranen in Ibbenbüren an. Zur 40. Auflage der Internationalen Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Rallye werden dann wieder rund 240 Maschinen, größtenteils aus den Vorkriegsjahren, und ihre Fahrer erwartet. Zu bewundern sind die Oldtimer am Wochenende an mehreren Stellen. Los geht’s am Samstag, 4. Juni, wenn die Oldtimer ab 11.30 für eine einstündige Pause auf dem Christuskirchplatz und in der Marktstraße in Ibbenbüren erwartet werden. Zudem steht am Samstag ab 15 Uhr der Gleichmäßigkeitslauf im Stadion Ost auf dem Programm. Die ältesten Maschinen werden dort drei tschechische Laurin & Klement von 1902 bis 1904 sowie eine Royal Fabrikation P. Zucker Basel, Baujahr 1904, sein. Der Eintritt ins Stadion kostet fünf Euro.

Am Pfingstsonntag starten die Veteranen ab 10 Uhr im Stadion Ost zur „Großen Ausfahrt“ über 103 Kilometer. Die Mittagsrast ist im Stadtpark Rheine. Dorthin gelangen die Motorräder über Brochterbeck, Saerbeck und die Surenburg. Ab 11.20 Uhr treffen sie in Rheine für eine 75-minütige Pause ein. Weiter geht es über Rodde, Dreierwalde und Hörstel zum Ibbenbürener Motorradmuseum, wo der erste Oldie um 14.06 Uhr erwartet wird. Veranstalter ist der Automobilclub Ibbenbüren e.V. im ADAC.

46 Motorrad-Oldtimer-Fans beteiligten sich Samstag am Gleichmäßigkeitslauf der Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Rallye. Foto: Holger Luck

Mühlentag am Pfingstmontag

Egal ob sie ihre Kraft aus Wasser oder Wind ziehen und einst Korn oder Öl produzierten: Am Mühlentag, der jährlich am Pfingstmontag (6. Juni) stattfindet, stehen die Mühlen im Mittelpunkt. Beispielsweise in Nottuln öffnet die Mühle Zumbülte von 10 bis 18 Uhr. In Horstmar-Leer laden die Mühlen in der Bauerschaft Ostendorf zur Besichtigung ein. Parallel findet ein Oldtimer-Trecker-Treffen statt. Alle Aktivitäten auf

www.deutsche-muehlen.de

Drei Tage Blues in Schöppingen

Drei Tage Blues, drei Tage „Crossover – Verschmelzung“: In Schöppingen kann die 29. Ausgabe des Blues-Festivals am Pfingstwochenende unter diesem Motto über die Bühne gehen. Von Freitag bis Sonntag (3. bis 5. Juni) gehört die Bühne am Vechtebad Künstlern aus aller Welt, die in der Blues-Szene Rang und Namen haben und oftmals selten in Europa zu hören sind. Zum Line-up gehören am Freitag (Einlass 18 Uhr) Superdownhome, Sue Foley und Nick Waterhouse, am Samstag (ab 13 Uhr) u.a. Angelique Francis, Ronnie Baker Brooks und The Sheepdogs und am Sonntag (ab 13 Uhr) Ranky Tanky, Robert Finley u.a.. Tickets ab 50 Euro.

www.kulturring-schoeppingen.de

Nick Waterhouse spielt beim Blues-Festival in Schöppingen. Foto: Veranstalter

Kloster Bentlage: Festival für Jazz und Blues

Jazzliebhaber und Freunde von Bentlage sollten sich diesen Termin vormerken: Am Pfingstmontag (6. Juni) findet auf der Ökonomie von Kloster Bentlage in Rheine – wie immer bei gutem Wetter unter freiem Himmel – ein kleines, aber feines Jazz- und Bluesfestival statt – präsentiert vom Förderverein des Klosters Bentlage in Kooperation mit der Bluesnote-Bluesinitiative Rheine und dem Kloster Bentlage. Auf die Besucher des Festivals warte ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das sowohl Jazz- als auch Bluesfreunde begeistern werde, versprechen die Veranstalter. Den Auftakt machen „Get the Cat“ aus dem Rheinland. Mit bluesiger Stimme, virtuosem Gitarrenspiel und erdigen Grooves trifft die Band direkt ins Herz. Es folgt das „Torsten Zwingenberger 4tet“ – vier exquisite Berliner Jazzmusiker, die mit modernem Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch mal brasilianischem und funkigem Souljazz in einer Mischung aus American Songbook-Titeln und Eigenkompositionen der Bandmusiker das Publikum begeistern wollen.

Einlass ist ab 10.30 Uhr. Karten kosten im VVK 20 Euro, an der Tageskasse 25 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Der Vorverkauf läuft beim Kloster Bentlage, in der „Glückskiste“ und online.

Tweed Ride zum britischen Picknick

Das elfte britische Picknick findet in Verbindung mit dem dritten münsterischen Tweed Ride auf historischen Fahrrädern statt. Die passend gekleideten Radler starten am Sonntag (5. Juni) um 10 Uhr an der Promenade vor dem Schloss in Münster. Sie radeln drei Meilen über die Promenade und den Prinzipalmarkt. Ihr Ziel ist „The Britnic – the picnic“, das von 11 bis 15 Uhr als britisch inspiriertes Kulturereignis mit Humor und Gelassenheit im Park hinter der „Westfälischen Schule für Musik“ an der Himmelreichallee 50 zelebriert wird – bei jedem Wetter und auch mit nicht am Tweed Ride teilnehmenden Picknick-Freunden. Der inzwischen verstorbene münsterische Künstler Wilm Weppelmann hat die Veranstaltungsreihe konzipiert und in den Vorjahren auf originelle Art moderiert. Der „Cup Cake Contest“ lädt zum kreativen Backen ein. Die Teilnehmer backen und dekorieren zu Hause je zwölf Cupcakes und bringen ihre süßen Fantasien bis 11.30 Uhr zum „Britnic“. Zwei Cupcakes gehen in die Bewertung, zehn werden zugunsten eines guten Zwecks verkauft. Einige Kulturbeiträge bereichern das Picknick.

www.britnic.de

Der „The Britnic Tweed Ride“ startet bereits um 10 Uhr vor dem Schloss. Jury und Publikum bewerten im Ziel das Outfit der Teilnehmer. Foto: Wilm Weppelmann

Römer- und Germanentage im Museumspark Kalkriese

Zwei Tage schlagen hunderte Römer- und Germanendarsteller im Museumspark Kalkriese in Bramsche ihre Zelte auf und nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise in die antike Welt. Die Landvermessung, Religion, Medizin und Schreibkunst im alten Rom werden vorgestellt. In der Taberna locken antike Köstlichkeiten, während nebenan die Würfel fallen. Auch Germanen zeigen Bewaffnung und Kampftechniken. Jung und Alt können mit dem Bogen ihre Treffsicherheit testen oder den germanischen Stammeskriegern am Lagerfeuer über die Schulter schauen. Schmuck, Webwaren, gewürzter Wein – in Kalkriese wird die Kultur der Antike erfahrbar. Römische und germanische Reiter zeigen bei waghalsigen Manövern ihr Können.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro, für Sieben- bis 16-Jährige 10 Euro (bis sechs Jahre frei), für Familien 30 Euro (VVK). Öffnungszeit: SO/MO 10 bis 18 Uhr

www.kalkriese-varusschlacht.de

Römer- und Germanentage in Kalkriese: Hunderte Darsteller hauchen der trockenen Geschichte leben ein. Foto: Hermann Pentermann

"Gartenträume" an Burg Hülshoff

Die Messe Gartenträume ist ein „Muss“ für Gartenliebhaber. Die Messe, die vom 4. bis 6. Juni an der Burg Hülshoff in Havixbeck stattfindet, bietet neue Produkte, lehrreiche Vorträge und inspirierende Ideen von Gartenbaubetrieben aus der Region und weiteren Ausstellern. Gartentrends, Gartentechnik und Outdoor-Möbel, Pflanzen und Blumenzwiebeln, Gestaltungsideen und Dekorationen, Beratung durch Gartenexperten, Gastronomie und mehr werden vor Ort präsentiert.

Öfnungszeiten: SA/SO 10 bis 19 Uhr, MO 10 bis 18 Uhr. 10 Euro im Online-VVK, Vier- bis 16-Jährige ein Euro, Familien 20 Euro

www.gartentraeume.com