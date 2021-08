Freizeittipps fürs Wochenende

Hier unsere redaktionell ausgewählten Freizeit-Tipps für das Wochenende von Freitag (20. August) bis Sonntag (22. August):

Theater

Die Komödie „Schtonk!“ kommt unter der Regie von Johannes Lang auf der Freilichtbühne Billerbeck zur Aufführung. Im April 1983 erklärte das Magazin „Stern“, dass sich Adolf Hitlers geheime Tagebücher in seinem Besitz befänden. Wenige Tage später begann die Veröffentlichung angeblicher Tagebuchauszüge (Auflage: 2,4 Millionen). Es dauerte nur zwei Wochen, bis eine Untersuchung des Bundeskriminalamts bescheinigte, dass es sich bei den 62 Büchern um Fälschungen handelte.

Weitere Infos: Premiere am Freitag (20. August) um 20.30 Uhr, weitere Aufführungen bis zum 18. September (Samstag), Tickets: 16 Euro.

Einen romantischen Albtraum verspricht das Stück „Der Sandmann“ nach E.T.A. Hoffmann, das am Samstag (21. August) im Wolfgang-Borchert-Theater Münster Premiere hat. Den Studenten Nathanael plagt eine grausame Vision. Denn als sein Vater bei einem Experiment des Advokaten Coppelius ums Leben kommt, sieht Nathanael in diesem die Gestalt des furchteinflößenden Sandmanns, einer mythischen Figur, von der seine Mutter einst erzählte.

Weitere Infos: 21 bis 26 Euro, Premiere ausverkauft, weitere Aufführungstermine (ab Sonntag, 22. August, um 18 Uhr) sowie Ticketinfos unter 02 51/4 00 19 und online.

Sport

Am Freitag (20. August) geht die Skatenight in Münster in die zweite Runde. Die 16 Kilometer lange Strecke führt ohne Pause vom Schlossplatz über Mecklenbeck nach Gievenbeck und zurück zum Ausgangspunkt. Die Ticketkontrolle sowie die Möglichkeit zum Einloggen in Luca- oder Corona-Warn-App startet ab 19 Uhr am Schlossplatz. Tourstart wird um 20 Uhr sein.

Weitere Infos: Tickets kosten 5 Euro. Es gilt die „3G“-Regel und Maskenpflicht.

Zirka 300 Teilnehmende waren vor zwei Wochen bei der ersten Skatenight des Jahres in Münster dabei. Foto: Luca Pals

Musik

Als Mozartovic tritt Wolfgang Amadeus Mozart im neuen Programm der Kultband „Uwaga!“ und ihres Percussionisten Philipp Zdebel in der Reihe Mommenta auf. Der Balkan Groove beginnt am Sonntag (22. August) um 18 Uhr im überdachten Außenareal des intergenerativen Begegnungszentrums einsA am Rathaus in Dülmen. „Uwaga!“ erfindet Musik - ohne Grenzen in ureigenem Sound und gewagter Instrumentierung. Mit zwei Geigen, Bratsche, Akkordeon, Kontrabass und Percussion macht das Quintett famose Sprünge vom Balkan ins Wien des 18. Jahrhunderts und zurück.

Vier Crossover-Konzerte an besonderen Orten in Dülmen, Gescher, Münster und Stadtlohn versprechen bis zum 5. September Sommer-Unterhaltung auf Topniveau. Unter Regie der Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit und mit Unterstützung der VR-Bank Westmünsterland sowie der Münsterländischen Bank Thie & Co. und lokaler Partner bringt die Mommenta spannende Crossover-Programme auf die Bühnen. Vier originell besetzte Ensembles mischen Klassik mit Balkan, Tango, Klezmer, Jazz oder Folk zu etwas je Eigenem und Neuem.

Tickets: 20 Euro, 0180/6050400 oder adticket.de

„Prosit, August!“, heißt es beim Sommer Open Air am Sonntag (22. August) um 17 Uhr im Garten am Haus Siekmann in Sendenhorst mit dem Salonorchester Münster. Das Orchester will musikalisch die Korken knallen lassen. Die zehn Musiker stehen für leichtfüßige Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die kreativen Facetten kennen kaum Grenzen, wenn die Künstler das Flair vergangener Jahrhunderte zum Leben erwecken. Die Instrumentalisten kreieren eine unwiderstehliche Atmosphäre – ob mit einer tänzerischen Polka oder im Walzertakt schwelgend, mit einem heißblütigen Tango oder mit lässigem Jazz.

Tickets: 22 Euro, Reservierung unter haussiekmann.de

Das münsterlandweite Klangkunstfestival Soundseeing zeichnet sich durch außergewöhnliche Klänge an Kulturorten der Region aus. Im Gronauer Rock ’n’ Popmuseum stellt Erwin Stache bis zum 12. September (Sonntag) passend zur Sonderausstellung „Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ seine interaktiven Beethovenobjekte vor, die Besucher auf spielerische Weise mit der Musik des Ludwig van Beethoven verbinden. Seine Objekte werden im Haus verteilt.

Weitere Infos: Geöffmet DI-SO 10-18 Uhr, Zeitfenstertickets müssen online gebucht werden, 9,50/7 Euro.

Musizieren per Pedale: Das ermöglicht ein Werk von Erwin Stache. Foto: Gross

Die Musiker von „Little Nork“ spielen soft, rockig, soulig oder jazzig bekannte Songs mit viel Kreativität und komplett akustisch. Ihr Konzert beginnt am Freitag (20. August) um 19.30 Uhr im Kult in Vreden.

Tickets: 10/8 Euro, Reservierungen: 0 28 61/6 81 14 15 und per E-Mail: kult@kreis-borken.de

„The Sazerac-Swingers“ geben bei „Kultur im Park-Wochenende“ im Konzert-Pavillon des Kulturhofs Deitmar in Emsdetten am Samstag (21. August) um 20 Uhr ein Jazz-Konzert im Sound der „Roaring Twenties“. 2018 traten die neu formierten „Sazerac Swingers“ mit dem fast missionarisch anmutenden Credo auf die Bühne, den Jazz zurück in den Jazz bringen zu wollen.

Tickets: 17,60 Euro, VVK: 0 25 72/9 30 70 und unter www.stroetmannsfabrik.de

Kunst

Die Saisonale, das Sommerfest auf dem Klostergrün am Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel, beginnt am Sonntag (22. August) um 15 Uhr. Ein Wasserorchester von Michael Bradke mit 50 Objekten zum Ausprobieren, eine Garten-Picknick-Lesung und ein Kuratorinnen-Rundgang gehören zum Programm. Die Garten-Kunstwerke „Arche ist klein“ von Wilm Weppelmann, die „Idylle mit Bushaltestelle“ von Christoph Wenzel und das „Perigon-Wiesenlabor“ von Reinhard Krehl werden um 14.30 Uhr in einem Rundgang erläutert. Zur Ausstellung „Blütezeit“ gibt es um 14.30 Uhr die letzte Führung. Dr. Renate Hücking liest um 15.30 Uhr aus ihrem Buch „Unterwegs zu den Gärten der Welt“. Picknickdecken und Liegestühle werden angeboten.

Weitere Infos: Anmeldung erforderlich: 0 25 51/69 42 15

