Freizeittipps fürs Wochenende

Empfehlenswerte Veranstaltungen, sehenswerte Kinofilme und Aktionen aus der Region: Hier sind Freizeittipps für das Wochenende vom 11. November (Freitag) bis 13. November (Sonntag).

Adventsmarkt an der Kolvenburg

Billerbeck - Es weihnachtet an der Kolvenburg, wenn von Samstag (12. November) bis zum 27. November (10.30 bis 18 Uhr) der Adventsmarkt stattfindet. Kunsthandwerkende aus der Region bieten ihre Produkte an. Im historischen Ambiente können Besucher handwerkliches Geschick und Ideenreichtum bewundern, stöbern und einkaufen. Es gibt Weihnachtskarten, handgefertigte Kerzen, Bascetta-Sterne, weihnachtliche Floristik und Kulinarik, Stein-, Holz-, Beton-, Textilarbeiten und mehr. Beliebt sind die handgemachten Marmeladen und Konfitüren. Heißgetränke und Snacks laden ein, den Besuch in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Exponat der Designausstellung Blickpunkte in Haus Kump in Münster Foto: Blickpunkte

Ästhetisches zum Anschauen und Kaufen: Ausstellung "Blickpunkte"

Münster - Die Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Münster lädt zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Angewandte Kunst Münster ein zur Design-Ausstellung „Blickpunkte 22“ mit Präsentation der Akademiekollektion 2022/2023. Die Arbeitsgemeinschaft stellt im großen Format der „Blickpunkte” für zwei Tage im Handwerkskammer Bildungszen-trum (HBZ) Münster, Haus Kump, Mecklenbecker Straße 252 in Münster, aus und lädt zum Schauen, Gespräch und Kauf ein. Es sind Produkte aus den Bereichen Holz, Keramik, Papier, Schmuck, Stahl, Stein, Textil, Glas, Leder, Metall/Messer und Tafelsilber zu sehen.

Die „Blickpunkte“-Ausstellung findet jedes Jahr im November an einem Wochenende statt. In diesem Jahr sind wieder einige Gastaussteller dabei, die von den ausstellenden Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Angewandte Kunst eingeladen wurden. Dazu präsentiert die Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Münster als Gast die Akademiekollektion 2022/2023, entworfen und produziert von Studierenden des fünften Semesters.

Die Eröffnung der „Blickpunkte“ beginnt am Samstag (12. November) um 11 Uhr mit der Begrüßung durch Katharina Semmler, Leiterin des HBZ Münster. Die Ausstellung ist zu sehen am Samstag und Sonntag (12./13. November), jeweils von 11 bis 18 Uhr (Verkauf an diesem Sonntag erst ab 13 Uhr). Getränke und Gebäck im Café Haus Kump und im Hof, organisiert von Studierenden der Akademie für Gestaltung.

Mehr Infos zu den "Blickpunkten" hier

Familientag im Naturkundemuseum mit Aktionen und Führungen

Münster - Zahlreiche Aktionen sollen am Samstag (12. November) von 14 bis 18 Uhr die Gäste beim Familientag begeistern: Große und kleine Besucher und Besucherinnen können im LWL-Museum für Naturkunde in Münster bei Aktionen Spannendes über das Klima erfahren. Bei einer Entdeckungsreise durch die aktuelle Ausstellung gehen die Museumsgäste Fragen rund um das Klima nach. Kreativaktionen thematisieren nachhaltiges Handeln. Die Sternfreunde Münster stellen ihre Teleskope aus und informieren die Besucher über die aktuelle Astronomie.

Eintritt: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei, Erwachsene 7,50 Euro, Infos hier

Harfenklänge im Kunstmuseum Ahlen

Ahlen - Die italienische Harfenistin Floraleda Sacchi aus Como entführt ihre Zuhörer im Kunstmuseum Ahlen am Samstag (12. November) ab 19 Uhr in die Welt gezupfter Töne: Den Schwerpunkt ihres Programms bilden Werke französischer Komponisten wie Fauré, Saint-Saëns und Massenet. Sacchi konzertiert weltweit an bedeutenden Veranstaltungsorten wie der Carnegie Hall oder dem United ­Nations Palace in New York.

Karten kosten 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Vorbestellungen unter Telefon 0 23 82/9 18 30 oder per E-Mail an karten@konzerthaus-hellweg.de

Aulakonzert Greven: Mit Klarinette und Klavier nach Paris und Wien

Greven - In der Reihe „Greven Klassik“ spielen Thorsten Johanns an der Klarinette und Pianist Paul Rivinius am Sonntag (13. November) Kammermusik: Im Ballenlager präsentieren sie ihr Programm „Wien – Paris“ ab 18 Uhr. Johanns und Rivinius spielen Werke von Saint-Saëns, Johannes Brahms, Claude Debussy, Ernst Krenek, Robert Schumann und Francis Poulenc. Karten kosten 22 Euro im Vorverkauf bei Greven Marketing, Telefon 0 25 71/13 00, oder in der Buchhandlung Cramer und Löw. An der Abendkasse sind sie für 26 Euro erhältlich.

Wortwitz mit dem "Neinhorn" im Krokodiltheater

Tecklenburg - Marc-Uwe Klings Buch vom „Neinhorn“ hat schon viele große und kleine Fans. Das Krokodil-Theater aus Tecklenburg zeigt dazu die Bühnenfassung für Figurentheater. Bevor die Inszenierung demnächst in Lingen und Oldenburg zu sehen sein wird, gibt es Aufführungen am Samstag und Sonntag (12./13. November) jeweils um 16 Uhr in Tecklenburg im „Theater Am Wasserschloss“ auf Haus Marck. Geeignet ist das Stück für junge Zuschauer ab sechs Jahren. Die Karten kosten 7 Euro pro Person.

Infos und Ticketbestellungen hier

Zu sehen im Krokodiltheater in Tecklenburg: Figurenspielerin Hendikje Winter und das Neinhorn Foto: Krokodiltheater

Zeitreise in die 20er Jahre mit "Zeitgeisty"

Havixbeck - Das Ensemble „Zeitgeisty“ lädt zu einer literarischen und musikalischen Zeitreise in die 1920er Jahre ein. Ausgangspunkt dafür ist am Samstag (12. November) um 19.30 Uhr die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck. Auf der Reise in die Dekade von 1919 bis 1929 wird es Einblicke in die literarische, musikalische und sozial-gesellschaftliche Vielfalt dieser Epoche geben. Karten: 15 Euro.

Mehr Informationen hier

120 Aussteller beim "Winterzauber"

Hamm - Verlängert auf vier Tage ist der „Winterzauber“ auf Gut Kump in Hamm. Ab Donnerstag bis Sonntag (10.-13. November) bieten rund 120 Aussteller Waren aus den Bereichen Mode, Schmuck, Dekoration, Kulinarik und Lifestyle an. Geöffnet hat der „Winterzauber“ täglich von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 14 Euro Eintritt, Kinder bis zu 15 Jahren frei.

Winterzauber auf Gut Kump Hamm 2022 Pressefoto Foto: Gut Kump

Zweiter Stopp der Spielemesse

Lüdinghausen - Im Pfarrheim St. Felizitas in Lüdinghausen setzt das Jugendamt des Kreises Coesfeld am Sonntag (13. November) seine reisende Spielemesse fort. Zwischen 11 und 17 Uhr können alle spielbegeisterten Menschen die Gelegenheit nutzen, sich in aller Ruhe unverbindlich über die vielfältigsten Spielideen zu informieren und eine Vielzahl von Spielen auszuprobieren. Acht Spieleberaterinnen und -berater stehen für Fragen der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung, geben Spieleinführungen und beraten bei der Auswahl von Spielen. Mittlerweile werden über 600 Brettspiele aller Art wie Kinder-, Gesellschafts-, Familien- und Erwachsenenspiele ausgestellt. Der Eintritt ist frei, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Messebesuchs wird empfohlen.

