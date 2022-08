Freizeittipps fürs Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Donnerstag (11. August) bis Sonntag (14. August).

„Sommer an der Ems“ und Kinderflohmarkt in Rheine

Im August wird es stimmungsvoll und bunt an der Ems: Vom 4. bis 28. August startet bereits zum dritten Mal die Veranstaltungsreihe „Sommer an der Ems“ auf den Terrassen der Stadthalle Rheine. Auf die Besucherinnen und Besucher warten donnerstags bis samstags ab 18 Uhr sowie sonntags ab 14 Uhr musikalisches Programm, kalte Getränke und lokale Speisen. Das Credo lautet auch dieses Mal wieder: aus dem Münsterland für das Münsterland. Lokale Künstlerinnen und Künstler werden sich mit Livemusik, Poetry- Slam, Kabarett und vielem mehr präsentieren.

Bis auf wenige Ausnahmen – hierzu zählen die „Storno“-Auftritte, das European Bluesfestival und die Kindermatinee am 14. und 21. August – wird kein Eintritt verlangt.

- Informationen zu „Sommer an der Ems“ gibt es unter: www.sommeranderems.de

Lauschige Kinoabende am Schloss

Das Sommernachtskino vor dem münsterischen Schloss geht in die letzte Runde. Die folgenden Filme stehen noch auf dem Programm: „Tod auf dem Nil“ (Do.), „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ (Fr.), „Bullet Train“ (Sa.), „Belfast“ (So.). Tickets gibt es nur online (12/9,50 Euro, freie Platzwahl, frühzeitiges Erscheinen ratsam). Snacks und Getränke werden angeboten. Auf der aufblasbaren Leinwand beginnen die Filmvorstellungen jeweils bei ausreichender Dunkelheit. Die Sitzplätze müssen spätestens zu Vorstellungsbeginn eingenommen werden.

Hier weitere Informationen:

Steinfurt anno 1604 wird lebendig

So wird Stadtgeschichte lebendig: Beim Straßen-Impro-Theater „Steinfurt anno 1604“ schlüpfen am Samstag (13. August) Bürgerinnen und Bürger in die Rollen ihrer Vorfahren und lassen in der historischen Altstadt von Steinfurt die Zeit des Umbruchs vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit lebendig werden. Rund 240 Akteurinnen und Akteure werden es in diesem Jahr sein – von der Schäferin bis zum Söldner, vom Handwerker bis zum Bierbrauer. Zu sehen gibt es ganztags Gaukler, Feuerschlucker, eine Gerichtsverhandlung und einen Leichenzug. Das Handeln der Akteure fußt auf recherchierten Momenten der Stadtgeschichte. Der Eintritt ist kostenlos. www.steinfurt-touristik.de

Steinfurt Anno 1604 bietet Geschichte zum Erleben. Foto: Steinfurt Anno 1604

„Wie es euch gefällt“

Billerbeck - Rosalinde hat sich unsterblich in Orlando verliebt. Da wird sie von ihrem Onkel, dem Herzog Frederick, vom Hof verbannt. Sie flieht in den Wald. Dort begegnet sie, als Mann getarnt, ihrem Orlando wieder, der sie nicht erkennt, ihr aber erzählt, dass er sich in Rosalinde verliebt hat. Das Stück „Wie es euch gefällt“ hat am Freitag (12. August) um 20.30 Uhr Premiere auf der Freilichtbühne Billerbeck. Karten und weitere Termine online: www.freilichtbuehne -billerbeck.de

Das Stück „Wie es euch gefällt“ von William Shakespeare läuft ab Freitag auf der Freilichtbühne Billerbeck. Foto: Freilichtbühne Billerbeck

„Comedy im Park“

Oelde - Mit einem vielfältigen Programm geht die Veranstaltungsreihe „Comedy im Park“ in die dritte Auflage. Die Künstler treten von Donnerstag bis Sonntag (11. bis 14. August) auf der Waldbühne im Vier-Jahreszeiten-Park, Konrad-Adenauer-Allee 20 in Oelde, auf. „Hat schon Gelb! Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ heißt es am Donnerstag um 20 Uhr mit Arnd Zeigler (36,15/ 33,90 Euro). Johann König bietet am Freitag ab 20 Uhr „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ (38,25/36 Euro). „Antikörper“ liefert Christian Ehring am Samstag ab 20 Uhr (36,15/33,90 Euro). Die ursprünglich für Sonntag angekündigte Veranstaltung mit Konrad Stöckel wurde abgesagt. Timon Krause gastiert am Sonntag ab 19 Uhr mit seinen „Mind Games“ (33,45/ 30,15 Euro). Karten gibt es im Internet bei Eventim. www.vier-jahreszeiten-park.de

Kulturwiesen Everswinkel

Vier Wochenenden, 16 Veranstaltungen: Die Kulturwiesen Everswinkel am Hof Schulze Wettendorf haben in diesem Jahr ein buntes Programm in petto. Den Auftakt macht am Freitag (12. August) um 20 Uhr die Ascheberger Gruppe „Lavender’s Blue“ mit traditioneller Musik aus Irland, Großbritannien und Westeuropa. Karten kosten 15 Euro.

Die Auftritte von Storno sind bereits ausverkauft.

Das „Theater ex Libris“ führt bei den Kulturwiesen Everswinkel das Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“ auf. Foto: Hanno Endres

Weiter geht es am ersten Kulturwiesen-Wochenende mit dem Hiltruper Kinderzirkus Alfredo am Sonntag (14. August) um 13 Uhr. Die Aufführung ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die „Bluesanovas“ spielen am 19. August ab 20 Uhr. Karten kosten 25 Euro. Klaus Lage gastiert mit seinem langjährigen Bandmitglied und Freund Bo Heart am 20. August um 19 Uhr (35 Euro). Er singt Lieder aus seiner über 40 Jahre andauernden Karriere bis zu Stücken vom aktuellen Album. Das „Theater ex Libris“ zeigt am 21. August um 12 Uhr das Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“ nach der Piraten-Erzählung von Robert Louis Stevenson (20 Euro).

Einen satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft bietet Christoph Sieber am 21. August um 19.30 Uhr (29 Euro). Weitere Highlights sind die Auftritte von Comedian Martin Fromme am 26. August um 20 Uhr (25 Euro) sowie die Schlagernacht am 27. August ab 19 Uhr (20 Euro), bevor die Kulturwiesen am 4. September mit der Präsentation von Curtis Stigers neuem Album „This Life“ enden (ab 20.30 Uhr, 39 Euro). www.kulturwiesen.de

Konzerte im Bagno beginnen

Das Bagno startet in die neue Saison: „La Passione” heißt das Konzert des Kammerorchesters „L’Arte del Mondo“, das zum Auftakt am Sonntag (14. August) um 18 Uhr in der Bagno-Konzertgalerie Steinfurt Werke von Joseph Haydn und Anton Zimmermann präsentiert. Der aus Köln stammende Geiger und Dirigent Werner Ehrhardt ist als Orchesterleiter beständig auf internationalen Bühnen vertreten. Zwanzig Jahre lang leitete Ehrhardt das weltweit renommierte Kammerorchester Concerto Köln, bis er 2004 das Orchester „L’Arte del Mondo“ gründete. Karten sind ab 30 Euro erhältlich. Die Termine der weiteren Konzerte sind im Internet zu finden: www.bagno-konzertgalerie.de