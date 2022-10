Freizeittipps fürs Wochenende

Kunst-Ausstellungen, Herbstkirmes, neue Kinofilme und ein "begehbares Buch": Auch an diesem Wochenende wird in der Region ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unsere Freizeittipps für das Münsterland.

Hier finden Sie empfehlenswerte Veranstaltungen für das Wochenende vom 14. Oktober (Freitag) bis 16. Oktober (Sonntag).

Rheine feiert den Herbst mit Kirmes

Die Langeweile hat am Wochenende wohl keine Chance in Rheine. Kein Wunder, am Freitag (14. Oktober) beginnt um 14 Uhr die Rheiner Herbstkirmes. Zudem steht am 16. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag in der City auf dem Programm.

Weit über 200 Schausteller werden zur Kirmes erwartet. Traditionell teilen sie sich auf drei Spielorte auf: den Emstorplatz im Osten, den Elisabethplatz im Westen und den Stadtkern mit der angrenzenden Emsstraße als Einkaufsstraße. Für Verbindung sorgt ein Busshuttle-Service. Die Kirmes endet am Montagabend.

Fettmarkt: Tradition und Trödel

Unterhaltung, Kirmesvergnügen und Trödelmarkt stehen beim Warendorfer Fettmarkt im Vordergrund. Das war nicht immer so. Als vor mehr als 365 Jahren der erste Fettmarkt abgehalten wurde, diente der Markt dem Handel, besonders dem Verkauf von fettem Vieh. Feiern und Zeigen der Tradition ist das Motto vom 15. bis zum 19. Oktober.

Am Sonntag (16. Oktober) sind die Geschäfte geöffnet. Der Dienstag (18. Oktober) stimmt mit dem Höhenfeuerwerk auf den Fettmarktmittwoch ein. In der Früh am Mittwoch können die Schnäppchen- und Schatzjäger auf dem großen Altstadttrödel fündig werden. Zusätzlich werden allerhand landwirtschaftliche Produkte angeboten. Selbst Federvieh, Kaninchen und anderes kleines Getier lassen sich dort erwerben.

Rüschhaus wird begehbares Buch

Das „Center for Literature“ präsentiert am Samstag (15. Oktober) im Haus Rüschhaus die Früchte des Projekts „Horror Vacui“. Von 15 bis 1 Uhr verwandelt sich das Rüschhaus in ein begehbares Buch: In den Räumen können Besucher die Arbeiten von insgesamt 15 beteiligten Künstlern und Autoren entdecken, teilen die Veranstalter mit.

Seit knapp drei Jahren arbeitet das Autorinnen-Kollektiv Anna Kpok an dem Projekt „Horror Vacui“, was auf Lateinisch so viel wie Angst vor der Leere bedeutet. Regelmäßig treffen sich dafür sieben Frauen, um zu schreiben und gemeinsam Texte weiterzuentwickeln. Es gibt dabei kein konkretes Ziel oder feste Vorgaben, nur ein paar Spielregeln und ein ehrliches Bedürfnis zu erzählen.

Haus Rüschhaus Foto: Kay Böckling

Die Autorinnen haben nun wiederum Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit dem entstandenen Text auseinanderzusetzen. Aus der Beschäftigung sind Installationen, Performances und Konzerte entstanden, die nun aufgeführt werden. In Rundgängen mit Künstlern und Autorinnen können die Besucher in das kollektive feministische Schreibprojekt „Horror Vacui“ eintauchen. In Workshops und Schreib-Spielen kann kollektives Schreiben ausprobiert werden. Außerdem wird das Buch zum Projekt vorgestellt.

Ab 19 Uhr legen DJ Death und Be Lá in der Rüschhaus-Tenne auf und sorgen für einen beschwingten Ausklang des Fests. Ein Shuttlebus bringt die Gäste am Ende des Abends zurück in die Stadt und zum Hauptbahnhof von Münster.

Samstag von 15 bis 1 Uhr, Rüschhausweg 181 in Münster, Eintritt 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.

„Pop up“-Ausstellung mit junger Kunst aus Münster

Ein Computer ist nicht anwesend. Aber spürbar. Der Rechner mit seinen Fähigkeiten von der Bildgebung bis zur Künstlichen Intelligenz (KI) kann eine Ma­trix für jene Arbeiten sein, die derzeit direkt gegenüber vom Theater zu sehen sind. Zum zweiten Mal findet in den Räumlichkeiten der Volksbank Münsterland Nord in Münster die Ausstellung „Pop up“ statt.

14 Künstlerinnen und Künstler aus dem Umfeld der Kunstakademie Münster stellen ihre Malerei, Keramik, Fotografie und Objektkunst aus. Zum Abschluss werden ausgewählte Werke für die Kinderkrebshilfe versteigert.

Mittwoch (12. Oktober) ab 18 Uhr in der „Pop up“-Galerie, Voßgasse. Öffnungszeiten bis zum 30. Oktober: dienstags bis freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 15 Uhr. Zum Abschluss werden am 2. November ausgewählte Werke im Rahmen einer Auktion für einen guten Zweck versteigert – Anmeldung online bei der Volksbank Münster

Die Volksbank Münster lädt in die Voßgasse in einer "Pop up"-Galerie zu einer Benefizauktion - hier die zu ersteigernden Arbeiten. Kultur Kunst Foto: Gerhard H. Kock

Kunsthandwerker im Kulturzentrum

Hochwertiges und vor allem selbst gemachtes Kunsthandwerk im besonderen Ambiente: So lautet das Erfolgsrezept des Kunsthandwerkermarktes im Kulturzentrum GBS in Greven, der am Sonntag (16. Oktober) stattfindet.

Rund 50 Anbieter präsentieren ein vielfältiges Angebot kunsthandwerklich hergestellter Erzeugnisse. Viele Aussteller führen den Besuchern die Bearbeitung und Fertigung ihrer Werke vor. Ob Textiles, Schmuck, Laubsäge- und Drechselarbeiten, Töpferwaren und recycelte Möbel, ob praktisch, dekorativ, witzig oder originell – es gibt viel zu entdecken.

Kulturzentrum GBS, Friedrich-Ebert-Straße 3-5, Greven; Eintritt: Erwachsene 2 Euro, Kinder und Jugendliche frei.

Israelische Company „L-E-V Dance“ im Pumpenhaus

Das Stück „OCD LOVE“ war erstmals 2016 im Pumpenhaus in Münster zu sehen und wurde von Publikum und Kritik einhellig gefeiert. Es vereint extreme Formalisierung und eruptives Sich-Gehenlassen.

Der Abend basiert auf einem Gedicht des amerikanischen Slam-Poeten Neil Hilborn, der an einer Zwangserkrankung leidet: OCD, „Obsessive-compulsive Disorder“. Auch die Choreographie arbeitet mit stakkatohaften Wiederholungen, die wie fremdgesteuert wirken, erzählt von der Sehnsucht nach Geborgenheit und Nähe – und ihrer Unmöglichkeit. Immer wieder bricht das Gewalttätige in dieses Stück über die Liebe.

Vorstellungen sind am Freitag und Samstag (14. und 15. Oktober) um 20 Uhr im Pumpenhaus. Karten im WN-Ticketshop am Picassoplatz und online beim Pumpenhaus.

"Klanglandschaften": Musik-Vielfalt vom Schwarzen Meer

An seinen Stränden im Norden herrscht gerade Krieg. In der Reihe „Klanglandschaften“ aber ist eine Region zu erleben, die für multikulturellen Reichtum steht: Ayşenur Kolivar bringt mit ihrem Sextett die Musik vom Schwarzen Meer nahe.

Die Einflüsse und Bezüge in der Region sind vielfältig: osmanisch-türkische und griechische, jüdische, bulgarische, krim-tatarische, georgische und armenische Traditionen werden spürbar. Die Sängerin und Musikerin interpretiert die Schwarzmeermusik nicht nur weltweit, sie erforscht, sammelt und erstnotiert sie.

In ihrer Arbeit reflektiert Kolivar die oftmals harten und entbehrungsreichen Schicksale und Gebräuche der dort lebenden Frauen, singt von den oft unerzählten Geschichten einfacher Leute. Dem Multi-Ethnischen wird sie zudem dadurch gerecht, dass sie ihre Lieder in verschiedenen Sprachen vorträgt. Entsprechend divers ist die Zusammensetzung des Sextetts, mit dem Kolivar ihr Konzert bestreitet. Die Musiker haben türkischen und lasischen, west-armenischen, armenischen und tscherkessischen Hintergrund.

Das Konzert ist am Sonntag (16. Oktober) um 20 Uhr im Pumpenhaus in Münster, Gartenstraße. Karten online beim Pumpenhaus.

Haus der Niederlande zeigt Ger Lataster

Der Künstler Ger La­taster gehört zur niederländischen Avantgarde der Nachkriegszeit und nahm hier eine prominente und herausragende Rolle ein. Das Haus der Niederlande in Münster zeigt den abstrakten Expressionisten zum zweiten Mal.

Für einen abstrakten Expressionisten findet sich in seinen Bildern viel Gegenständliches – auch jenseits eingebildeter Figuren: Gesichter, Spaten, Axt, Pflanzen hier und da, sogar die Hand Gottes schiebt sich gelegentlich mahnend in eine Malerei, die stets kraftvoll im Gestus und Zugriff die Leinwand traktiert. Das Haus der Niederlande zeigt in der Ausstellung „Zurück ins Paradies“ 21 Arbeiten des prominenten niederländischen Malers Ger Lataster (1920-2012).

Die Ausstellung ist bis zum 6. November im Haus der Niederlande, Alter Steinweg 6/7, zu sehen.

Das Haus der Niederlande zeigt Arbeiten des abstrakten Expressionisten Ger Lataster. Foto: Gerhard H. Kock

FAK: Kunst für den Party-Onkel aus Köln

In ihrer Licht- und Videoinstallation „I might dance to the beat“ beim Förderverein Aktuelle Kunst (FAK) sucht Laetitia Eskens den Dialog mit dem künstlerischen Nachlass ihres Onkels: Andreas Eskens. Dieser war als Autodidakt in den 1980er und 1990er Jahren Teil der Kölner Kunst- und Partyszene.

Die Arbeit nimmt Formen und Motive seiner Zeichnungen auf, trägt sie vom Blatt in den Raum und macht sie zum Gegenüber. Im Zentrum stehen projizierte Animationen, in denen sich die Formen oder Kompositionen langsam transformieren. Bestandteil der Arbeit ist auch eine Publikation, die den Dialog in einem anderen Medium vertieft und die Originalzeichnungen einem breiteren Publikum zugänglich macht.

Die Vernissage ist am Freitag (14. Oktober) um 19 Uhr beim FAK in Münster, Fresnostraße 8. Eintritt frei.

Rademacher stellt seine „Lyrikkiepe“ vor

Was flüstern die Stimmen vom Turme? Ist Pinkus noch flüssig? Was kullert dem Kerl aus seiner Kiepe? Der Schauspieler, Theaterautor und Lyriker Tilman Rademacher hat einen poetischen Wegbegleiter durch Münster verfasst: „Die Lyrikkiepe“.

Gut 40 Jahre Münster-Erfahrung lässt der Münsteraner in diesen Band einfließen. Sei es lautmalerisch in „Kopfsteinpflasterboogie“ oder in den „Rieselfelder Resonanzen“. Der „Westfälische Friede“ wird im Streit eines Ehepaars neu definiert. Ein Provinzkind wird seinen „Stallgeruch“ nicht los. „Der goldene Käfig“ ist dem inneren Martyrium des Goldenen Hahns im Rathaus gewidmet.

Die Release-Lesung ist am Samstag (15. Oktober) um 20 Uhr im Bühnenboden in Münster, Schillerstraße 48b. Karten online.

Bühnenboden: Hommage für „Die Knef“

„Die Knef. Ihr Leben – ihre Lieder“ heißt eine Hommage von Ga­bri­ele Sutter und Markus von Hagen an die unvergessene Diva. Hildegard Knef war ein Star der Nachkriegszeit und bis in die 90er Jahre als Schauspielerin und Sängerin ebenso erfolgreich wie als Schriftstellerin. Knef, die Zeitgeschichte erlebte und schrieb, war eine Grenzgängerin zwischen den USA und ihrer deutschen Heimat. Kabarettist von Hagen erzählt aus Knefs Leben, und Sängerin Sutter stellt deren schönsten Lieder vor.

Die Knef-Hommage ist am Freitag (14. Oktober) um 20 Uhr im Kleinen Bühnenboden in Münster, Schillerstraße 48b. Karten online.

Tomoka Ohki spielt „Der Nussknacker“

Die Pianistin Tomoka Ohki stellt in ihrem neuen Programm das Ballett „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky in einer Klavierfassung vor. Die aus Japan stammende und in Münster lebende Konzertpianistin hat bei Auftritten in der Friedenskirche mehrfach mit ihrem Spiel begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Musik ihres neuen Programms hat den Ursprung in E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Nussknacker und Mausekönig“. Alexandre Dumas hatte eine französische Fassung erstellt, zu der Tschaikowsky die Ballettmusik schrieb. Bei dem Klavierkonzert in der Friedenskirche werden Teile des Märchens in einer Kurzfassung gelesen.

Das Konzert ist am Freitag (14. Oktober) um 19 Uhr in der Friedenskirche in Münster, Zum Erlenbusch 15. Eintritt frei, Spende erbeten.

Oratorien-Ensemble singt „Messen“

Das Oratorien-Ensemble unter Leitung von Eva Chahrouri lädt im Konzertsaal der Musikhochschule zum Konzert rund um das Thema „Messe“ in die Musikhochschule ein. Die Gesangstudierenden haben eine Vertonung der „Missa sancta Nr. 1“ in Es-Dur, der sogenannten „Freischützmesse“, von Carl Maria von Weber vorbereitet, eine verständliche und greifbare Darstellung des lateinischen Textes. Außerdem werden aus den Oratorien von Felix Mendelssohn Bartholdy (Paulus op. 36 und Elias op. 70) Stücke dargeboten. Das „Magnificat“ von Johann Sebastian Bach begleitet das Ensemble weiterhin bei seinen Aufführungen.

Das Konzert ist am Freitag (14. Oktober) um 17 Uhr in der Musikhochschule in Münster, Ludgeriplatz 1. Eintritt frei.

Teutolauf führt über Baumwipfelpfad

Drei Jahre ging coronabedingt nichts, am Samstag (15. Oktober) startet nun endlich der 25. Teutolauf des TV Hohne in Lengerich. 1500 Aktive werden teilnehmen. Start und Ziel sind an der Grundschule Hohne an der Leharstraße, die genau wie die Sudenfelderstraße und die Diestelbreede kurzzeitig gesperrt wird.

Angeboten werden Läufe über 29, zwölf und sechs Kilometer sowie eine Walkingstrecke über 12,5 Kilometer. Erster Start (29 km) ist um 13.50 Uhr, die Walker gehen als Letzte um 14.20 Uhr auf die Strecke. Der Teutolauf ist bei den Athleten wegen der Streckenführung durch den Teutoburger Wald sehr beliebt. In diesem Jahr führt er erstmals auch über den Baumwipfelpfad in Bad Iburg.

