Freizeittipps fürs Wochenende

Stadtfeste in Lüdinghausen und Ochtrup, Gronau und Ahlen prägen das kommende Wochenende: Verkaufsoffene Sonntage, Märkte und Unterhaltung locken in die Ortskerne. Die Auswahl der besten Termine im Überblick.

Sie haben Lust auf Kultur? Dann wäre der Auftakt des Festivals „Mord am Hellweg“ etwas für Sie. Und: Nutzen Sie die letzte Chance auf eine Begegnung mit Andy Warhol!

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Donnerstag (15. September) bis Sonntag (18. September).

Lüdinghausen: "Kunst im Park" und Stadtfest

Das Stadtfest in Lüdinghausen beginnt am Freitag (16. September) mit dem Stadtfestlauf. Auf der Marktplatzbühne spielt am Abend die Band „Das Wunder“. Auf dem Rathausplatz will DJ Frank Erlenkämper den Gästen einheizen. Am Samstag ist Kinderflohmarkt (10-15 Uhr) und Kindertheater (11 und 14 Uhr). Artisten sind unterwegs. Der Jugendchor der Musikschule, die Cani Hot Dogs und die Musikschule Specht treten auf. Auf dem Rathausplatz ist ein Spielplatz (10-16 Uhr). Die Partyband Deluxe spielt Radiohits. Am Sonntag lockt ab 11 Uhr der Altstadtmarkt. Auf der Marktplatzbühne gibt´s am Sonntag ab 11 Uhr viel Musik. „Kunst im Park“ lockt zwischen den Burgen (11-17 Uhr).

Zum Weltkindertag: Spielfeste und Kinderrechte

Weil der Weltkindertag in diesem Jahr auf einen Dienstag (20. September) fällt, wird im Münsterland vor- und nachgefeiert mit Spielfesten und kindgerechten Aktivitäten. Wie am Sonntag (18. September) im Bagno zwischen Burgsteinfurt und Borghorst: 65 Organisationen und knapp 400 Helfer hat der Kreissportbund unter ein Dach gebracht. Ab 13 Uhr bieten sie Aktivitäten an, die Jungen und Mädchen aktivieren, sportlich und kreativ zu sein. Dazu kommen Informationsstände zu gesundheitlicher Aufklärung, gesunder Ernährung und zu Kinderrechten. Der Eintritt ist frei.

„Gemeinsam für Kinderrechte“ ist der Weltkindertag am Sonntag (18. September) im Maxipark Hamm überschrieben: Über den gesamten Park verteilen sie die Akteure, die ein buntes und informatives Programm gestalten. Ab 8 Uhr findet ein Kinderflohmarkt statt. Die übrigen Aktivitäten laufen von 10 bis 18 Uhr, es gilt der reguläre Parkeintritt, der für Kinder ab vier Jahren drei Euro beträgt.

Am letzten Septemberwochenende feiert Warendorf den Weltkindertag: Am 25. September (Sonntag) am Freibad veranstalten viele Vereine, Institutionen und Schulen zwischen 14.30 und 18 Uhr ein buntes Spiel- und Sportfest. In Münster ist der Platz zwischen Naturkundemuseum und Allwetterzoo am 25. September (Sonntag) Kulisse für das Kinderfest. Bei freiem Eintritt erwarten Kinder und Eltern zwischen 14 und 17 Uhr Infostände, Mitmach- und Spielangebote.

Handschriften der Droste erleben

"Droste Digital: Handschriften – Räume – Installationen”: Diese Ausstellung wird mit einem musikalischen Rahmenprogramm, Lesungen und Performances von Nora Gomringer, Dorothee Elmiger, Anna Kpok und Hyphen-Labs am Donnerstag (15. September) um 17 Uhr in der Burg Hülshoff in Havixbeck eröffnet. Sie ist dort zu sehen bis zum 30. September (MI-SO 11-18.30 Uhr).

Dorothee Elmiger schuf ein Studierzimmer, in dem man die Entstehung der „Judenbuche“ am Computer nachvollziehen kann. Foto: Hanna Neander

Die winzigen Handschriften von Annette von Droste-Hülshoff sollen in der Ausstellung erlebbar werden. Die Burg Hülshoff ist der Geburtsort der Poetin. Um die Handschriften der Droste in die Gegenwart zu holen, haben sich Schriftsteller und Künstler-Kollektive mit deren Textbildern beschäftigt und dazu einige Räume gestaltet. Die für diese Ausstellung ausgewählten Handschriften gehören zum Meersburger Nachlass der Dichterin, der mit 1500 Textseiten ungefähr zwei Drittel des gesamten Nachlasses der Schriftstellerin umfasst. Der herausragende Kulturschatz besteht aus sehr unterschiedlichen Textsorten, wie zum Beispiel Reinschriften von und Entwürfe zu Gedichten, Motivsammlungen, Briefen sowie Notizen, Quittungen und Listen. Der Nachlass gehört der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er wird verwaltet von der Staatsbibliothek zu Berlin und wurde vom LWL-Archivamt für Westfalen erstmals umfassend digitalisiert. Diese Digitalisate bilden die Grundlage für die Ausstellung.

Mehr Informationen hier

Buntes Programm beim B-Side-Festival

Unter dem Motto „Zurück für die Zukunft“ kehrt das B-Side-Festival nach einem Jahr Pause in das münsterische Hafen- und Hansaviertel zurück. Von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. September) soll mit über 150 Programmpunkten an über 25 Orten in Münster rund um den Hafen ein buntes, nicht-kommerzielles Programm für alle Interessierten entstehen. Gefeiert wird wieder in Kneipen, Hinterhöfen und auf den Straßen.

"Honky Tonk"-Kneipenfestival mit sieben Konzerten

Rheine - Sieben Konzerte in sieben Locations bietet das HonkyTonk-Festival am Samstag (17. September) in Rheine. Die Leipziger Formation Jamstreet bringt einen Mix aus Funk und Soul auf die Bühne im „Café Extrablatt“. Folk-Power gibt es im Echtzeit mit der Band Bad Penny. Im „Hypothalamus“ gehen die Spots für die eine 90s Party an: Die GoGorillas vereinen Songs des Jahrzehnts in ihrem Programm und bringen einen typischen Mix aus Rock, Crossover und Hip-Hop auf die Bühne. Im „Bertling“ spielen die D‘mützen. In der „Ratsdeele“ treten die Death by Monkeys auf. Im „Roten Hirsch“ sind Creeperhead am Start. Bei „Yessss....Musik“ spielt MamaMucke.

Karten kosten im VVK 16 Euro, AK 20 Euro. Mehr Infos hier

Pöttkes, Töttken und Krimskrams

Ahlen - Rund 150 Anbieter aus Deutschland und den Niederlanden formieren sich am Samstag und Sonntag (17./18. September, ab 9 Uhr) zum Pöttkes- und Töttkenmarkt in Ahlen. Praktisches, Kulinarisches, Skurriles: Der traditionelle Krammarkt, der zum 44. Mal stattfindet, ist vielseitig. Mindestens genauso traditionell: der Landfrauenmarkt mit Traktorschau. Auch ein Klassiker ist der Kinderflohmarkt: Am Samstag findet er von 9 bis 18 Uhr auf der Wandmacherstiege, am Sonntag im selben Zeitraum auf dem Marktplatz statt. Neu im Programm ist dagegen der musikalische Samstagabend: Ab 18 Uhr spielen „KC & The Soulbro­thers“ auf dem Marktplatz, danach das „Cuarteto Repentino“. Am Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga

Tabellenführer Preußen Münster empfängt am Samstag (17. September) im Stadion an der Hammer Straße in Münster den direkten Verfolger: Zu Gast ist der SV Rödinghausen, gegen den der SCP bei den letzten Partien desöfteren keine Figur machte - die Negativserie wollen die Adlerträger nun beenden. Anstoß ist um 14 Uhr.

Neu im Kino

"Mord am Hellweg" beginnt

Ahlen - Europas größtes internationales Krimifestival „Mord am Hellweg“ freut sich auf sein Festival von Samstag (17. September) bis 12. November mit mehr als 180 Lesungen und 400 Mitwirkenden an über 100 Veranstaltungsorten. Stars der Krimiszene aus aller Welt kommen. Begleitet werden die Autoren von bekannten Schauspielern, die ihnen die deutsche Lesestimme leihen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Krimi-Anthologie „Mord am Hellweg“, eine Zusammenstellung exklusiver Auftrags-Geschichten. Die Buchvorstellung findet am Montag (19. September) um 19.30 Uhr in der Werkstatthalle im Maximilianpark Hamm mit den Autoren Gisa Pauly, Ben Aaronovitch und Jürgen Kehrer statt.

Infos und Tickets hier

Markus Müller und Ann-Katrin Hahn vom Picasso-Museum mit einem Marilyn-Monroe-Siebdruck, der dort bis Sonntag präsentiert wird. Foto: Oliver Werner

Letztes Wochenende mit Warhol

Münster - Die Andy-Warhol-Ausstellung, parallel „Kunst nach Kunst – Picassos Variationen nach Alten Meistern” sind bis Sonntag (18. September) von 10 bis 18 Uhr im Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster zu sehen. Gezeigt werden 77 „Prints“ des berühmten amerikanischen Pop-Art-Künstlers aus den Jahren 1954 bis 1987. Viele davon werden in der Schau in Münster erstmals öffentlich ausgestellt. Das Picasso-Museum zeigt einen Querschnitt durch Warhols druckgrafisches Schaffen, hauptsächlich Siebdrucke auf Papier. Zu sehen sind viele Motive, die zu Bildikonen wurden: Die Campbell-Suppendose, Marilyn Monroe und seine bunten Blumen. Eintritt 10 Euro.

Mehr Infos hier

Festival des Barock

Münster - Münsters Barock-Festival dreht sich von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. September) um Barockmusik und barocke Architektur in Münster. Mit sechs Konzerten, drei Architektouren und drei Führungen wird Münster ein Wochenende lang als Barockstadt erlebbar sein. Inspiriert vom früheren Musikleben an den westfälischen Adelshöfen und mit Bezug auf Münsters Musiksammlungen finden im Erbdrostenhof, in der Clemenskirche sowie in der Petrikirche farbenreiche Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen statt. Renommierte Musiker sind zu Besuch in Münster und schöpfen ihre vielfältigen Konzertprogramme aus den reichhaltigen Musikbibliotheken Europas.

Infos und Tickets hier

Festival im Zeichen von Hollywood

Gronau - Das Stadtfestival in Gronau von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. September) steht im Zeichen von Hollywood. Micky und Minnie Maus besuchen die Innenstadt, die Schaufenster sind mit Aufstellern und Filmplakaten geschmückt. Auf dem Inselparkgelände gibt es Streetfood, Livemusik und DJs. Der Sonntag ist verkaufsoffen. In der evangelischen Stadtkirche erklingt Filmmusik an der Orgel. Viele Oldtimer werden in der Innenstadt präsentiert. Ein kulturelles Mitmachprogramm, ein Flohmarkt und ein Kinderflohmarkt werden veranstaltet. Zudem gibt es Sport-, Tanz- und Artistikdarbietungen.

Letzter Promenadenflohmarkt der Saison

Münster - Der letzte Promenadenflohmarkt in diesem Jahr ist am Samstag (17. September) von 8 bis 16 Uhr. Ein Bereich an der Musikschule (Himmelreichallee) ist für Kinder und ihren Trödel reserviert. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig. Die Wiese des ehemaligen Lindenhofs ist die anmeldefreie Fläche (kostenlos). Eine vorzeitige Reservierung von Standflächen ist nicht gestattet. Eine Garantie auf einen freien Standplatz auf der Fläche gibt es nicht.

Mehr Infos hier

Vorletzte Skatenight im Lichterglanz

Münster - Die Franziskus-Lichter-Night beginnt am Freitag (16. September) um 20 Uhr auf dem Schlossplatz in Münster. Es wurde verpflichtend festgelegt, dass alle Teilnehmer „retroreflektierende Kleidung oder Warnwesten“ zu tragen haben. Dies soll dazu beitragen, die Skate-Veranstaltung auch an den dunkleren Abenden durchführen zu können. Eine nachgeholte Skatenight ist am 25. September (Sonntag).

Karten kosten online 4 Euro, an der Abendkasse 5 Euro. Infos hier

Konzerte des Mozart-Orchesters Münster

Münster - Das Mozart-Orchester Münster lädt zu zwei Sinfoniekonzerten ein: am Sonntag (18. September) um 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, Hoya-Straße in Münster, und am 25. September um 18 Uhr im Haus der Begegnung, Hohe Geist 8 in Münster-Albachten. Den Anfang macht die Ouvertüre zu Mozarts Singspiel „Der Schauspieldirektor“. Es folgt die Pastoral-Symphonie von Beethoven. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Informationen hier

Leinewebersonntag mit viel Tradition

Ochtrup - Die Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft lädt ein zum Ochtruper Leinewebersonntag in der Innenstadt am 18. September und verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit Textilhandwerk, Kunsthandwerk, Kiepenkerlen und Leineweberfrauen, Kinderprogramm sowie Markt- und Verkaufsständen. Der beliebte, traditionelle Ochtruper Leinewebersonntag lockt zahlreiche Besucher aus Deutschland und den Niederlanden. „Wir haben in Ochtrup eine lange, interessante Textilindustriegeschichte und lieben vielfältiges, individuelles Textilhandwerk“, so die Veranstalter.

Zwei Chöre im Duett

Steinfurt - Historisches Gebäude, aktuelle Musik: Am Freitag (16. September) präsentieren die A-cappella-Chöre Total Tonal (Borghorst) und Alien Riders (Münster) in der Bagno-Konzertgalerie in Steinfurt Musik aus Pop, Rock und Jazz von Frank Sinatra bis Herbert Grönemeyer. Beginn des Benefizkonzertes zugunsten der Steinfurter Tafel ist um 20 Uhr.

Karten zum Preis von 10 Euro (Kinder 5 Euro) gibt es im „Büchereck am Markt“ in Borghorst und an der Abendkasse.

"Unkraut vergeht nicht"

Greven - Juwelen der Weimarer Unterhaltung serviert Robert Kreis unter dem Titel „Unkraut vergeht nicht“ am Samstag (17. September) um 20 Uhr im Kulturzentrum GBS, Friedrich-Ebert-Straße 3-5, in Greven. Er spannt vergnüglich einen Bogen zwischen Gestern und Heute. rten kosten im VVK 18 bis 21 Euro, ermäßigt 16 bis 19 Euro. VVK: Greven Marketing, Buchhandlung Cramer + Löw sowie online.

Patrokli-Organist in Neuenkirchen

Neuenkirchen - Domorganist Stefan Madrzak gastiert am Sonntag (18. September) um 18 Uhr an der Seifert-Orgel in der St.-Anna-Kirche. 2009 wurde er Organist und Kantor am St.-Patrokli-Dom in Soest. Er interpretiert Originalkompositionen und eigene Bearbeitungen und schließt mit einer Konzertimprovisation. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.