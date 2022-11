Freizeittipps fürs Wochenende

Leugnen ist zwecklos: Der Advent naht. Am kommenden Wochenende öffnet in Saerbeck der erste von vielen kleinen, feinen Adventsmärkten in der Region, die bis zu den Festtagen folgen werden. Und der Allwetterzoo verwandelt sich wieder und bis Mitte Januar in einen "Christmas Garden" voller funkelnder Lichter und toller Fotokulissen.

Empfehlenswerte Veranstaltungen, sehenswerte Kinofilme und Aktionen aus der Region: Hier sind Freizeittipps für das Wochenende vom 17. November (Donnerstag) bis 20. November (Sonntag).

Allwetterzoo wird zum "Christmas Garden"

Der Christmas Garden lockt ab Donnerstag (17. November) in den Allwetterzoo Münster. Nach Einbruch der Dunkelheit kann Lichtkunst bestaunt werden. Der Christmas Garden verspricht bis zum 15. Januar eine Reise durch Fantasiewelten, fast täglich von 17 bis 22 Uhr. Rund 30 Illuminationen säumen den Rundweg, darunter neue Highlights mit Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, auf 640 Quadratmetern und mit 12 800 auf Musik programmierten Leuchtdioden.

Geschlossen am 21., 22., 28. und 29. November sowie 24. und 31. Dezember. Karten per Tickethotline unter 0 40/2 37 24 00 30 und auf www.christmas-garden.de/muenster

Weihnachtsmarkt in Münster bis zum 22. beziehungsweise 23. Dezember. Foto: Oliver Werner

Die Advents-Frühstarter: Märkte in Saerbeck, Rheine, Münster und Osnabrück

Saerbeck eröffnet den Reigen der kleinen und feinen Adventsmärkte: Am Freitag und Samstag (18./19. November) entfaltet sich ein Dörfchen aus rund 40 Holzhütten im Ortskern. Eingerahmt wird es von etwa 160 Marktständen, an denen Dekoratives und Kulinarisches, Überraschendes und Vertrautes angeboten wird. Am Freitag ist der Markt von 13 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 22 Uhr. Besuchern wird empfohlen, das Park-and-Ride-Angebot zu nutzen: An der Ibbenbürener Straße stehen Parkflächen zur Verfügung.

„Emszauber“ – unter diesem Namen firmiert ab Mittwoch (23. November) bis zum 20. Dezember der Weihnachtsmarkt in Rheine: Emsplateau und Milchstraße werden zur Kulisse für ein neues Konzept, das Händlerangebot und Rahmenprogramm zusammenbringt.

Weihnachtsmarkt in Osnabrück Foto: Ab Montag (21. November) bis 22. Dezember täglich 12-21 Uhr, Markt vor dem Rathaus und Domplatz ...

In Münster werden die sechs Innenstadt-Weihnachtsmärkte mit rund 212 Ständen am Montag (21. November) um 17 Uhr eröffnet. Nach dem pandemiebedingten eingeschränkten Programm im Vorjahr wird die Weihnachtsmarktzeit in diesem Jahr fast wieder unter Normalbedingungen stattfinden. Allerdings werden sich die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten auch auf die Weihnachtsmärkte niederschlagen – etwa durch reduzierten Lichterglanz oder teureren Glühwein. Geöffnet haben die sechs Weihnachtsmärkte montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr. Der Lichtermarkt am Fuße von St. Lamberti und der Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche schließen bereits am 22. Dezember. Die weiteren schließen am 23. Dezember. (sibe/mt)

"BurgArt": Kunst in Lüdinghausen

Die vorweihnachtliche Kunst- und Verkaufsausstellung „BurgArt“ steht für die Vielfalt an künstlerischen Objekten. Neben der Malerei in Öl oder Acryl werden immer wieder neue, unbekanntere Materialien und Techniken vorgestellt, die einen Eindruck von dem weiten Feld vermitteln, in dem man künstlerisch-kreativ tätig werden kann. Am 11. Dezember (Sonntag) um 17 Uhr findet in den Ausstellungsräumen der Burg Lüdinghausen eine Lesung mit Edda Bork statt. Sie stellt ihr erstes literarisches Werk, den Fantasyroman „Telamon – Aufbruch nach Unoria“ vor (bis 18. Dezember, SA/SO 11-17 Uhr, Eintritt frei).

A-cappella mit "Die Draufsänger"

Wettringen - Die Draufsänger“ gastieren am Freitag (18. November) um 20 Uhr im Wettringer Heimathaus, Werninghoker Straße 5. Seit über 30 Jahren präsentieren die sechs Sänger aus dem Raum Osnabrück A-cappella-Gesang quer durch alle Genres. Vom Madrigal bis zur Popmusik reicht ihr Repertoire. Das Programm „Zunehmend heiter” bietet originelle Eigenkompositionen, ergänzt mit beliebten Popmusikmelodien. Die „Draufsänger“ verbinden Bewegung und Gesang zum Konzerterlebnis, unterhaltsam und komödiantisch. Vor den Stücken wird gerne eine kurze Geschichte oder Anekdote vorgetragen. Karten kosten 13 Euro (VVK), AK 15 Euro. Verkehrsverein Wettringen unter Telefon 0 25 57/92 96 76.

„Die Draufsänger“ sind in Wettringen zu Gast. Foto: Manfred Pollert

Sky du Mont liest zur Musik von Mirror Strings

Münster - Der Schauspieler und Autor Sky du Mont liest am Samstag (19. November) um 20 Uhr in der Friedenskapelle Münster amüsante Texte, virtuos umspielt von klassischer Kammermusik, angereichert mit Pop-, Rock- und Minimal-Elementen. Musikalische Emotionen werden in Worten reflektiert. „Im Spiegel“ – gespielt und gelesen. Das Ensemble Mirror Strings, weltweit einzigartig besetzt mit zwei Celli und zwei Gitarren, pflegt einen regen Kontakt zu Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt. Diese haben eigens für die aktuelle CD „Dedication“ komponiert und jeweils ihre Kultur und ihren Stil mit der Energie der Mirror Strings vereint.

Karten kosten 25 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 30 Euro. Mehr Infos hier

Kino

Frank Goosen appelliert "Spiel weiter!"

Vreden - Der Kabarettist Frank Goosen gastiert am Freitag (18. November) um 19.30 Uhr mit „Spiel weiter!“ im „kultWohnzimmer“ mit Fußballkabarett aus dem Ruhrgebiet. Als ehemaliger Funktionär eines Bundesligaprofivereins und ehemaliger Jugendtrainer eines kleinen Stadtteilclubs blickt er auf die Absurditäten dieses Ballspiels. Er schickt das Publikum ins humoristische Trainingslager. Karten kosten 12/10 Euro.

Mehr Infos und Tickets hier

Norbert Fimpel und Tolo Servera auf Burg Vischering

Lüdinghausen - Pop- und Rock-Klassiker einmal anders: Der argentinische Saxofonist Norbert Fimpel und der mallorquinische Gitarrist, Komponist und Produzent Tolo Servera gastieren am Samstag (19. November) um 20 Uhr auf der Burg Vischering. Sie präsentieren eigene Kompositionen und bekannte Hits. Tickets für 20/17 Euro auf www.burg-vischering.de

Familienzaubershow mit Maxim Maurice

Billerbeck - Der saarländische Zauberer Maxim Maurice bietet am Samstag (19. November) um 20 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula einen Abend voller Illusionen und scheinbar unerklärlichen Tricks. Er schöpft aus einem vielseitigen, originellen und zauberhaften Repertoire. Dabei kommt es vor, dass seine Assistentinnen in der Waagerechten schweben. Er verspricht verblüffende Spezialeffekte und spektakuläre Illusionen.

Eintritt bis 14 Jahre 12,50 Euro, Jugendliche 22 Euro, Erwachsene 25 Euro, Telefon 0 25 43/73 73, www.ticket-regional.de