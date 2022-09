Freizeittipps fürs Wochenende

Beim "Schauraum" in Münster gibt es jede Menge Kunst und Kultur. Ganz Warendorf schwebt im Pferdehimmel, denn die Bundeschampionate finden statt – begleitet von viel Programm. Und es gibt noch mehr in der Region zu erleben.

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (2. September) bis Sonntag (4. September).

"Schauraum" öffnet Museen und Kulturorte

Auf der Insel in Münsters Museumsviereck Platz nehmen, im Schatten der Apostelkirche eine Gartenparty feiern, unter erleuchteten Linden entspannen oder spirituell die Himmelsleiter erklimmen – rund um die Museumsnacht können sich „Schauraum“-Fans von Donnerstag bis Samstag (1. bis 3. September) auf neue Orte und Inszenierungen freuen. Zum „Schauraum“ bekommt Münster die „Müseumsinsel“. An der Pferdegasse gelegen – zwischen dem LWL-Museum für Kunst und Kultur, Archäologischem Museum, Geomuseum und Bibelmuseum – bildet sie mit einem Plateau, zwei Bäumen und einer Blickachse auf den Dom den zentralen Platz des „Schauraums“.

Zu Füßen der Statue Freiherr von Fürstenbergs heißt es: Platz nehmen in den Designer-Sesseln von Ron Arad, Livemusik und DJ-Sounds lauschen, Lichtinstallationen bewundern sowie Getränke und kulinarische Kleinigkeiten genießen. Zum „Schauraum“ wird von Freitag bis Samstag auch der Parkplatz an der Neubrückenstraße: Er verwandelt sich in einen Garten mit Gartenparty bei chilliger Musik, Speisen und Getränken. Die illuminierte Apostelkirche öffnet bis in den späten Abend ihre Türen und bietet besondere Aktionen. Mit der „Nacht der Museen und Galerien“ erreicht der „Schauraum“ am Samstag seinen Höhepunkt. Von 16 Uhr bis Mitternacht laden 44 Kunstorte zu Ausstellungen, Kunstaktionen und Vernissagen bei freiem Eintritt ein (Ausnahme: Kunstmuseum Pablo Picasso, Eintritt 5 Euro).

Bei Mondschein können die Besucher die große Bandbreite der Kunst entdecken. Die nächtliche Reise führt zu antiken Kulturen, mittelalterlichen Schätzen, zu Luther und Gutenberg bis hinüber in prägende Epochen des 20. Jahrhunderts und spannenden zeitgenössischen Werken vom Comic bis zu computergenerierter Kunst. Lesungen, Performances, Konzerte und Aktionen ergänzen die Angebote. Das Kulturamt bietet kostenlose geführte Touren zu Fuß oder mit dem Bus an (Anmeldungen online). Startpunkt für die geführten Spaziergänge ist der Info-Punkt an der Pferdegasse, für die Bustouren der Lambertikirchplatz

„Pferdenacht“ mit Konzerten und Shopping

Parallel zu den Bundeschampionaten feiert Warendorf sein Stadtfest, die „Pferdenacht“: Von Freitag bis Sonntag (2.-4. September) laden Musik, Unterhaltung und Aktionen rund um den Pferdesport jeweils bis in den späten Abend hinein zu einem Stadtspaziergang ein. Herzkammer der „Pferdenacht“ ist der Marktplatz: Auf der Bühne spielt am Freitag ab 20.30 Uhr die „Central Park Band“ Songs von „Simon & Garfunkel“. Am Samstag ab 21.30 Uhr – zeitgleich mit der Langen Nacht der Ateliers und Museen – sind Coldplay-Songs zu hören. Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Die "Pferdenacht" auf dem Marktplatz in Warendorf: Tribute-Bands spielen Ohrwürmer und Evergreens. Foto: Irmler

"Greven an die Ems": Chorfestival und Beat Club Festival

Das Chorfestival erklingt am Sonntag (4. September) von 17 bis 21 Uhr als Schlussakkord für „Greven an die Ems“. Die Bühne ist beim „neuen“ Beach im Emspark stadteinwärts vom Deich. Ein Dutzend Chöre aus Greven und Umgebung bieten Musik vom Kunstlied zum Popsong, vom Gospel zum Volkslied. Der Eintritt ist frei. Ab 17 Uhr geht es mit den Kinderchören los, gegen 21 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, endet das Festival mit einem gemeinsamen Schlusslied. Am Abend zuvor (Samstag, 3. September) ist das Gelände Kulisse für das „Beat Club Festival“ mit „The Dire Straits Experience“ (ab 18 Uhr, 54 Euro AK) und den „Beat Club Allstars“ im Vorprogramm.

Das Rimini-Protokoll ist ein Projekt von Helgard Haug (l.) und Daniel Wetzel. Foto: Hanna Lippmann

Neu an Burg Hülshoff: "16 Szenen für einen Wald"

Das Regiekollektiv Rimini Protokoll (Haug/Wetzel) eröffnet am Freitag (2. September) um 18 Uhr die Installation „16 Szenen für einen Wald“ im Park von Hülshoff. Grundlage ist der Droste-Text „Die Judenbuche“. Die Annäherung an den Stoff lässt sich bis zum 9. Oktober in Audio- und Filmstücken auf Hochsitzen an acht Bäumen erleben. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei, die Künstler geben um 20 Uhr Einblicke in ihre Arbeit. Der reguläre Besuch kostet 5 Euro, Tickets online. Zur Finissage am 2. Oktober liest Max Czollek ab 11 Uhr mit Besuchern „Die Judenbuche“, bevor es um 20 Uhr ein Gespräch zwischen ihm sowie Helgard Haug und Daniel Wetzel gibt.

Tierisch mit Tradition: Schweinemarkt in Borghorst

Der Schweinemarkt im Steinfurter Ortsteil Borghorst findet am Wochenende (3./4. September) statt. Die Borghorster Innenstadt verwandelt sich in einen bunten Marktplatz. Jeweils ab 11 Uhr beginnt das Volksfest, bestehend aus Marktständen, einem Flohmarkt an beiden Tagen (bereits ab 7 Uhr), einem Bühnenprogramm, Verlosungen und kulinarischen Angeboten. Sowohl am Samstag (9.30 bis 18 Uhr) als auch am Sonntag (13 bis 18 Uhr) haben die Geschäfte geöffnet. Höhepunkte sind am Samstag ab 21 Uhr der Auftritt der Coverband „Starlight Family“ (ehemals „Starlight Excess“) und am Sonntag ab 14 Uhr ein Festival mit Chören aus der Region anlässlich des 150-jährigen Bestehens des MGV Borghorst. (lem)

Der Rote Platz in Borghorst ist einer der zentralen Treffpunkte während des Schweinemarktes. Foto: Rainer Nix

Markt der Handwerker und Bauern

Nach langer Zwangspause geht am Sonntag (4. September) im Dorfkern von Albersloh der beliebte Handwerker- und Bauernmarkt über die Bühne, der rund um die Kirche und den angrenzenden gesperrten Straßen mit vielen Angeboten und einem attraktiven Rahmenprogramm aufwartet. Mit den Alberslohern präsentieren auch viele Anbieter und Marktbeschicker von außerhalb ihre Waren. Deko-Ideen für Haus und Garten, Kleidung, Schmuck, Korbwaren und mehr werden angeboten. Zudem wird traditionelles Handwerk und dessen Gerätschaft präsentiert. Außerdem soll neben den kulinarischen Leckereien ab 11 Uhr ein Unterhaltungsprogramm bei Jung und Alt für gute Laune sorgen. (jot)

In Albersloh präsentieren sich Kaufleute und Händler beim Handwerker- und Bauernmarkt rund um die Kirche. Die Geschäfte sind verkaufsoffen. Foto: Christiane Husmann

Kulturnacht in Osnabrück

Osnabrück - Sich treiben lassen und Entdeckungen machen: Das ist möglich bei der Kulturnacht Osnabrück am Samstag (3. September). In den Abend- und Nachtstunden lauern an vielen Ecken der Innenstadt und ihrer Ausläufer Lesungen, Konzerte, Performances, Bühnenstücke, Mitmachaktionen und Überraschendes.

Gala zugunsten der Krebsberatung

Münster - „Music meets Magic & Crime“: Ein Benefizevent zugunsten der Krebsberatung mit Roland Jankowsky, Christian Glade und einer All-Star-Band erwartet die Gäste am Sonntag (4. September) um 15 Uhr im Engelsaal des Atlantic-Hotels in Münster. Karten: 49 Euro (VVK, inklusive Getränke und Snacks), AK 55 Euro, Krebsberatungsstelle, Telefon 02 51/ 62 56 20 10 oder per E-Mail: info@krebsberatung-muenster.de

"Forever young": Open Air mit "Alphaville"

Oelde - Legendäre Hits von „Forever Young“ bis „Sounds Like A Melody“ erwartet die Besucher des „Oelde Open Air“ am Samstag (3. September, Einlass ab 17 Uhr) im Vier-Jahreszeiten-Park, wenn die Band „Alphaville“ mit Sänger Marian Gold auftritt. Bereits am Freitag (2. September) spielen die „H-Blockx“ aus Münster mit Frontmann Henning Wehland. Karten im Vorverkauf 45 Euro, an der Abendkasse 49 Euro.

Alphaville mit Mastermind Marian Gold (Mitte). Foto: privat

Sprachakrobatik mit Funke und Rüther

Schöppingen - Sprachakrobatik mit Funke und Rüther gibt es am Samstag (3. September) um 20 Uhr in der Kulturhalle in Schöppingen. Die Satiriker kredenzen mit „Scharf gemacht“ einen Cocktail aus Analyse und Musikalität – eine Reise durch ihr deusches Seelenleben – zwischen Einbauküche und Burn-out, zwischen „Aldipositas“ und Optimierungswahn. Karten kosten 21 Euro (VVK), AK 24 Euro. VVK per Mail unter: gemeinde@schoeppingen.de.

Letztes "Kulturwiesen"-Wochenende

Everswinkel - Mit einem Doppelkonzert von Sänger, Songwriter und Saxofonist Curtis Stigers endet am Sonntag (4. September) das Festival „Kulturwiesen“ auf dem Hof Schulze Wettendorf in Everswinkel-Alverskirchen. Bevor der Weltstar aus den USA, dessen größter Hit die Ballade „I Wonder Why“ ist, die Bühne um 15.30 und 20.30 Uhr (Tickets 42 Euro AK) betritt, spielen am Vorabend (3. September) „Die Zwillinge“ (19 Uhr, 18 Euro AK). Das Gastspiel von Kabarettist Thomas Philipzen samt „Friends“ am Freitag (2. September) ist allerdings schon ausverkauft.

Er gilt als Gentleman des Jazz: Der US-Sänger und Saxofonist Curtis Stigers. Foto: Marina Chavez

Finale bei "Trompetenbaum & Geigenfeige"

Enschede - Die Reihe „Trompetenbaum und Geigenfeige“ endet mit den Instrumentalisten von „Die Banda“ am Sonntag (4. September), 16 Uhr im Huis Zonnebeek, Zonnebeekweg 110, in Enschede. Ab 14.30 Uhr können sich Besucher den Park und Garten von Huis Zonnebeek ansehen. Nachwuchsmusiker aus der Region begleiten den Rundgang. Der Eintritt für den Rundgang ist frei. Der Park wurde 1908 im amerikanischen Landschaftsstil angelegt. Der Konzerteintritt für Erwachsene beträgt 12,50/10 Euro, bis 14 Jahre frei.

Afrika-Festival am Hafen in Münster

Im Hafen startet am Samstag das Afrika-Festival mit dem Motto "Gemeinsam stark für die Agenda 2030, gemeinsam für nachhaltige Entwicklung in Afrika: Partnerschaft, Flucht, Integration und Teilhabe" mit seiner 22. Auflage. Ab 11 Uhr werden dort Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und afrikanische Produkte zum kauf angeboten. Auch ein Kinderprogramm mit Musik, Tanz und Theater von afrikanischen Künstlern soll es geben. Ab 18 Uhr tritt der Reggae-Musiker Salim Jah Peter aus Niger auf, der aus Roots-Reggae einen kosmopolitischen Sound entstehen lässt (Eintritt: 18 Euro, ermäßigt zehn Euro).

Am Sonntag um 17 Uhr interpretiert Alostmen, eine neo-traditionelle Akustikband aus Ghana, die Frafra-Tradition des Kologo (Eintritt: 15 Euro, ermäßigt zehn Euro).

"Knight Night" auf der Burg Vischering

Zum zweiten Mal ruft die Burg Vischering in Lüdinghauen zur „KnightNight“ auf und lädt ein zum Open Air-Konzertformat, bei dem die Bühne aufstrebenden regionalen Künstlern gehört - ein Programm gezielt für die jüngere Generation. Die sechsköpfige Combo Romeoz aus Lüdinghausen und Münster macht am 2. September um 20 Uhr den Auftakt. Sie bieten laut eigener Aussage einen energiegeladenen Mix für Ohren, Bauch und Tanzbein.

Auch der Szene bekannt sind "Home to Paris" aus Münster - sie laden bereits regelmäßig in Münster und Umgebung zum Tanz ein. Indie, Ska, Balkan und Funk gibt es vom zweiten Act des Abends ebenfalls zu hören. Die Tickets kosten 11,34 Euro (ermäßigt 9,79 Euro) im Vorverkauf.

"VielSicht-Festival" wieder im Schlossgarten

Das "VielSicht-Festival" kommt zum zweiten Mal für einen Tag in den Schlossgarten in Münster. Auf der Bühne werden unter anderem Hanna Meyerholz und Phil Wood erwartet. Außerdem mit dabei sind die Singer-Songwriter Joscha Borgers und Moritz Schmidt, die beide auch schon auf den Treibgut-Festivals in Münster musiziert haben. Doch auch abseits der Musik wird einiges geboten. Zum Beispiel Zeichenworkshops oder Hula-Hoop-Kurse für Einsteiger. Hier kann wirklich jeder mitmachen. „Wir wollen, dass das Publikum noch mehr mit den Künstlern interagiert als beim ersten Mal“, erklärt der Veranstalter.

Das Festival startet um 16 Uhr - der Eintritt ist kostenlos.

SC Preußen Münster trifft auf 1. FC Köln II

Der 7. Spieltag in der Regionalliga West steht an und der Tabellenzweite Preußen Münster muss gegen den 1. FC Köln II ran. Um 14 Uhr am Samstag (3.9.) treffen die beiden Teams im Preußen-Stadion aufeinander. Sollte es dem SCP gelingen, drei Punkte einzufahren, könnten die Adlerträger mit Kaan-Marienborn auf dem ersten Platz gleichziehen. Die Geißböcke hingegen würden in diesem Fall auf den vorletzten Platz zurückfallen. Somit wird es für beide Mannschaften eine wichtige und spannende Begegnung.



Wenn die Jungs vom SC Preußen Münster am Wochenende ähnlich jubeln können wie hier in der Partie gegen Straelen beim 2:0 durch Shaibou Oubeyapwa, könnten sie an die Tabellenspitze gelangen. Foto: Jürgen Peperhowe

Noch einmal mit Fagott: Endspurt bei "Summerwinds"

Oelde/Münster - Mit einem Fokus auf das Fagott, das Theo Plath in Szene setzt, geht am Freitag (2. September, 20 Uhr, 20 Euro) das Holzbläserfestival „Summerwinds Münsterland“ zu Ende: In der Pfarrkirche St. Michael in Gievenbeck spielt Solist Plath zusammen mit der Sinfonietta Köln unter anderem Mozarts Fagott-Konzert. Schon am Donnerstag (1. September, 29 Euro) ist das „Xenon Saxophone Quartett“ zusammen mit der Nordwestdeutschen Philharmonie im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park zu Gast. Das Konzert „Soundtracks“ beginnt um 19.30 Uhr.

