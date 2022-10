Freizeittipps fürs Wochenende

Bevor die Karussells im Winterlager verschwinden, haben sie ab diesem Wochenende noch einmal einen Auftritt in Münster: Der Herbstsend lädt bis zum 30. Oktober auf den Schlossplatz ein. Und noch mehr Markttreiben wartet in Coesfeld beim traditionellen Ursula-Wochenende.

Hier finden Sie empfehlenswerte Veranstaltungen für das Wochenende vom 21. Oktober (Freitag) bis 23. Oktober (Sonntag).

Herbstsend: Donnerstag ist Familientag

Der Herbstsend auf dem Schlossplatz in Münster startet am Samstag (22. Oktober). Bis zum 30. Oktober locken altbekannte und neue Fahrgeschäfte sowie der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Am Donnerstag ist Familientag mit 30 Prozent Ermäßigung bei den Fahr- und Belustigungsgeschäften, mindestens 25 Prozent Ermäßigung auf einen Hauptartikel bei Verkaufsgeschäften.

Öffnungszeiten: Mo-Do 14-23 Uhr, Fr/Sa 14-24 Uhr, So 23. Oktober 11-23 Uhr, 30. Oktober 11-22 Uhr. Feuerwerk Fr ab circa 21 Uhr.

Ursula-Wochenende in Coesfeld

Das Ursula-Wochenende steht vor der Tür: Von Freitag (21. Oktober) bis Sonntag (23. Oktober) winken drei Tage Markttreiben und Einkaufsvergnügen in Coesfeld. Der Wochenmarkt ist am Freitag- und Samstagmorgen. Am Freitag findet von 8 bis 17 Uhr der Krammarkt statt, am Samstag ist Kinderflohmarkt in der Kupfer- und Davidstraße, und am Sonntag locken Verkaufs- und Ausstellungsstände, ein Programm für Jung und Alt und der verkaufsoffene Sonntag in die Innenstadt.

Den Krammarkt besuchen um 10 Uhr die Kiepenkerle Ferdinand und Karsten Bröckerhoff. Mitglieder des Heimatvereins reichen den Gästen in münsterländer Tracht Obst, Korn und Aufgesetzten. Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren können am Samstag ihren Trödel anbieten. Decken und Tische sind mitzubringen (Aufbau ab 8 Uhr, Verkauf 9-13 Uhr, kein gewerblicher Verkauf). Standreservierung, kostenlos hier.

Am Ursula-Sonntag ab 11 Uhr laden Ausstellungs- und Infostände in der Fußgängerzone und das Karussell zum Bummeln ein. Ab 13 Uhr öffnen Fachgeschäfte, Cafés und Lokale in der Innenstadt. Historische Traktoren der Oldtimerfreunde-HLC (Historische Landtechnik Coesfeld) sind zum ersten Mal dabei (ab 11 Uhr, Süringstraße und Bernhard-von-Galen-Straße).

Das ist typisch Krammarkt: Ausprobieren gehört natürlich dazu. Foto: Fotos: tie

Musiknacht in Greven an sechs Orten

Sechs Bands in sechs Locations – am Samstag (22. Oktober) führt die Grevener Musiknacht durch die Kneipen und Keller in der City. Neben den Gaststätten „Zum Goldenen Stern“, „Mandala“, „Otto’s“ und dem „Täglich“ stehen auch der „Beatclubkeller“ und der „Keiler Keller“ zur Auswahl. Mit dem Einlassbändchen (VVK 7 Euro, AK 10 Euro) als Türöffner können ab 20.30 Uhr alle Locations besucht werden. Das Musikangebot ist vielfältig – auf alle Fälle partytauglich – und reicht von Rock- und Popklassikern aus den 1950er Jahren bis zu aktuellen Chart-Hits. Jede Band spielt 45 Minuten, dazwischen gibt es 15-minütige Pausen. Die Einlassbändchen können bei Greven Marketing, den beteiligten Gaststätten sowie bei Schweifel Hausgeräte erworben werden.

Max Uthoff mit „Moskauer Hunde“

Mit Max Uthoff kommt einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands am Samstag (22. Oktober) nach Lüdinghausen. Der Gastgeber der Satiresendung „Die Anstalt“ im ZDF präsentiert um 20 Uhr sein aktuelles Programm „Moskauer Hunde“ in der Aula der Sekundarschule. Der Jurist Uthoff seziert im Fernsehen und in seinen Programmen Politik und Gesellschaft – natürlich nicht immer unumstritten. Zu seinen Auszeichnungen gehören der Deutsche Kabarettpreis, der Deutsche Kleinkunstpreis, der Grimme-Preis und der Deutsche Fernsehpreis für „Die Anstalt“.

Karten kosten 24 Euro. Sie sind erhältlich bei Lüdinghausen Marketing, Borg 4, oder per Mail unter info@freunde-der-kleinkunst.de.

Mehr Infos hier

Max Uthoff ist Träger des Deutschen Kabarettpreises. Foto: Dominic Reichenbach

The Heimatdamisch: Feiern wie beim Oktoberfest

Oktoberfeststimmung ist beim Konzert von „The Heimatdamisch“ in der Sendener Steverhalle garantiert. Die Kult-Band präsentiert aktuelle Hits, Rock und Pop am Samstag (22. Oktober) ab 20 Uhr im fetzigen Oberkrainer-Sound. Der Erlös der Veranstaltung ist für einen guten Zweck bestimmt. „The Heimatdamisch“ zieht den Songs die Lederhosen an und ist Garant für musikalisch ausgetüftelte und witzig-überraschende Arrangements. Die Musiker aus Bayern sind durch Fernsehauftritte sowie Youtube- und Facebook-Videos bekannt. Die Formation war europaweit auf Festival-Bühnen vertreten. Das Programm „Let there be Brass“ bringt Party-Stimmung für alle, die gemeinsam feiern wollen.

Karten kosten 25 Euro (plus VVK-Gebühr), erhältlich hier

Haus der Niederlande zeigt Ger Lataster

Der Künstler Ger La­taster gehört zur niederländischen Avantgarde der Nachkriegszeit und nahm hier eine prominente und herausragende Rolle ein. Das Haus der Niederlande in Münster zeigt den abstrakten Expressionisten zum zweiten Mal.

Für einen abstrakten Expressionisten findet sich in seinen Bildern viel Gegenständliches – auch jenseits eingebildeter Figuren: Gesichter, Spaten, Axt, Pflanzen hier und da, sogar die Hand Gottes schiebt sich gelegentlich mahnend in eine Malerei, die stets kraftvoll im Gestus und Zugriff die Leinwand traktiert. Das Haus der Niederlande zeigt in der Ausstellung „Zurück ins Paradies“ 21 Arbeiten des prominenten niederländischen Malers Ger Lataster (1920-2012).

Die Ausstellung ist bis zum 6. November im Haus der Niederlande, Alter Steinweg 6/7, zu sehen.

Das Haus der Niederlande zeigt Arbeiten des abstrakten Expressionisten Ger Lataster. Foto: Gerhard H. Kock

