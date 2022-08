Freizeittipps fürs Wochenende

Kaum liegt "Münster mittendrin" hinter der Domstadt, nahen schon die nächsten Publikumsmagneten: Nach zwei Jahren Pause findet wieder die Montgolfiade am Aasee statt, das Turnier der Sieger lockt mit Spitzensport und in Rheine erstrahlt der Stadtpark.

Zurück in Münster und wieder mit Publikum: Die Montgolfiade findet von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. August) auf der Wiese am Aasee statt.

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (26. August) bis Sonntag (28. August).

Fauchende Riesen: Montgolfiade am Aasee

Die Montgolfiade findet am Wochenende (26. bis 28. August) mit rund 40 Heißluftballonen am Aasee in Münster statt. Live-Künstler, Mitmachaktionen und Bühnenprogramm werden die Besucher unterhalten. Das beliebte Ballonglühen ist am Freitagabend ab circa 21 Uhr.

Diese 51. Montgolfiade wird live übertragen. Vor Ort auf einer großen LED-Wall, auf der Facebook-Seite des Freiballonsport-Vereins Münster und Münsterland und auf dessen Youtube-Kanal wird der Stream zu sehen sein. Es wird Kurz-Interviews mit Informationen rund um das Ballonfahren geben. Zudem werden Live-Bilder von einer Drohne und einem mit Kameras ausgestatteten Heißluftballon gezeigt.

Der Eintritt zu den Aaseewiesen in der Nähe des Freilichtmuseums Mühlenhof, wo die Montgolfiade stattfindet bzw. von wo aus die Ballone morgens und abends starten, ist frei. Parkplätze gibt es am Zoo. Die Zuschauer können sich darauf freuen, das Flair des Ballonfahrens sowohl vom Boden als auch aus der Luft erleben zu können. Wer einmal in einem der Ballone mitfahren möchte, kann sich per E-Mail melden: mitfahrenmontgolfiade @fsv-muensterland.de.

"Parkleuchten": Lichterspiele im Stadtpark Rheine

Das Parkleuchten findet am Wochenende (26. bis 28. August) im Stadtpark Rheine mit Beleuchtung, Musik und Videoinstallationen statt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, die Illuminationen starten mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Die 18 Spielorte liegen am erleuchteten Rundweg. Sie tragen Titel wie „Die Adern des Baumes“, „Blühender Stadtpark“, „Video Water Acts“, „Im Gruselwald“, „Farbspiele im Asia-Garten“ oder „Der Flug des Adlers“. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Kinder bis neun Jahre haben freien Eintritt. Für Zehn- bis 18-Jährige kostet der Eintritt 5/3 Euro. Ab 18 Jahre kostet der Eintritt 10/8 Euro.

Wie hier 2021 in Ochtrup zieht das Parkleuchten wieder viele Menschen an. Diesmal ist der Stadtpark in Rheine die Kulisse des Lichterschauspiels. Foto: Matthias Lehmkuhl

Feiern in Münsters X-4tel

Nach zwei Jahren Zwangspause startet am Samstag (27. August) das zweitägige Kreuzviertelfest in Münster. Zur Einstimmung gibt es am Freitag (26. August, 22 Uhr) „Nachtklänge“ in der Heilig-Kreuz-Kirche, dem Herzstück des Viertels. Am Samstag und Sonntag geht es weiter mit Musik und Bühnenprogramm. Der Flohmarkt findet in diesem Jahr nicht statt, dafür sind Highlights wie der Bambinilauf, Tanzshows oder das Rudelsingen mit David Rauterberg gesetzt. Mit dem DRK werden auf dem Fest Spenden zugunsten von Menschen in Not gesammelt.

Lengericher Gartentag: "Musik quer Beet"

Die Premiere von „Musik quer Beet“ ist am Sonntag (28. August) mit einem musikalischen Spaziergang durch Gärten, Parks und Höfe. Der „Lengericher Gartentag mal ganz anders“ stellt die Förderung von Kunst, Kultur und Landschaftspflege in den Mittelpunkt. Dabei spielt die Musik eine besondere Rolle. Von 11 bis 19 Uhr wird Lengerich umhüllt von musikalischem Flair. Dabei öffnen sich zwölf Gärten, Innenhöfe und Vereinsanlagen. Musikgruppen und Solisten werden das Bild prägen.

Die Besucher können sich anhand eines Plans auf einen musikalischen Weg durch die Stadt begeben, wobei die Spielorte fußläufig in zehn Minuten als auch mit dem Fahrrad oder einem Bus-Shuttle zu erreichen sind. Für die musikalische Gestaltung sorgen vornehmlich Solisten und Gruppen aus der Region. Darunter Kai Strauß, Uwe Seyfert, Juan Carlos Sabater oder Christian Bleiming. „Musik quer Beet“ gipfelt mit einem Abschlussfest mit Musik auf dem Rathausplatz. Dazu spielt die Band „De Plattköppe“ aus Münster.

Der Info-Flyer ist für fünf Euro am Veranstaltungstag erhältlich und gilt als Eintrittskarte und Wegeplan. Auf dem Rathausplatz und den angrenzenden Geschäften gibt es Verpflegungsmöglichkeiten.

"Turnier der Sieger": Flaniermeile am Reitplatz

Das Turnier der Sieger ist weit mehr als nur der sportliche Wettstreit um Goldene Schleifen in Parcours und Viereck. Der offene Turnierplatz vor dem Schloss lädt nicht nur Reitsport-Begeisterte zum Verweilen ein, die überdachte Plaza ist längst zu einem Treffpunkt geworden. Auch Besucher ohne Karten – am Donnerstag übrigens ist der Eintritt für die Tribünen frei – flanieren am Abreiteplatz vorbei, werfen dabei einen Blick auf das bunte Treiben der Reiter, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten. Oder sie suchen sich ein gemütliches Plätzchen, um die einzigartige Atmosphäre zu genießen und sich aus dem gastronomischen Angebot ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack zu gönnen.

Drei Jahre nach dem bislang letzten Turnier soll die Flaniermeile vor dem Reitplatz wieder ein Anziehungspunkt werden. „Interessante Menschen trifft man hier immer, das Turnier ist ein gesellschaftliches Ereignis“, sagt Turnierchef Hendrik Snoek. (hen)

Finale von "Musiklandschaft Westfalen" mit Musical, Alsmann und grünem Gemüse

Beim Open-Air-Sommerfestival „musik:landschaft westfalen“ am Schloss Ahaus erleben die Gäste von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. August) eine „Musical Night“ der SET Musical Company, das münsterische Swing-Trio „Zucchini Sistaz“ sowie „Götz Alsmann & Band“. Das Konzertwochenende wird am Freitag um 20 Uhr von der „Musical Night“ eröffnet, in der Highlights aus den erfolgreichsten Musicals der Welt zum Besten gegeben werden (45/35 Euro).

Flotten Swing präsentieren die Zucchini Sistaz am Samstag ab 20 Uhr. Der musikalische Fundus des Trios speist sich aus der Unterhaltungsmusik der 1920er bis 1950er Jahre, schillert und kokettiert allzu gerne mit Zitaten und Attitüden der Popularmusikgeschichte (39/29 Euro). Götz Alsmann & Band wollen ihrem Publikum am Sonntag ab 17 Uhr ganz viel „L.I.E.B.E.“ bescheren. Zu hören sind überwiegend deutschsprachige Songs der letzten 100 Jahre, die in ein heiter-beschwingtes Jazzgewand gepackt werden (49/39 Euro. Tickets für die Konzerte gibt es im Internet sowie bei Ahaus Marketing & Touristik.

Kino auf dem Stiftsplatz

Nottuln - Zweimal verwandelt sich am Wochenende (26./27. August) der Stiftsplatz im historischen Ortskern in einen kostenlosen Open-Air-Kinosaal. An beiden Abenden werden um 18 Uhr Ortsführungen angeboten und jeweils um 18 und 19 Uhr Kirchturmführungen. Ab 19 Uhr ist am Freitag die „Hale-Bopp-Big-Band“ zu hören. Auf Großleinwand ist gegen 20.30 Uhr die Liebeskomödie „Generation Beziehungsunfähig“ zu sehen. Am Samstag ab 19 Uhr präsentiert „Choco con Chili“ Weltmusik. Bevor „A Star Is Born“ gezeigt wird, gibt es einen Film in Plattdeutsch.

Neu im Kino: Film-Kritiken aus der Redaktion

Filme aus dem Sudan sind rar genug. Dass dieser hier seine Coming-of-Age-Fabel auch noch in derart kraftvolle (Wüsten-)Bilder packt, ein Glücksfall, und dass er sogar in deutschen Kinos landet, grenzt an ein Wunder.

Der moderne Heimatfilm bekommt im österreichischen Aussteiger-Drama „Märzengrund“ von Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“) eine Dimension, die ihn mit Filmen wie „Into the Wild“, „Die Wand“ und „The Tree of Life“ verbindet. In allen Produktionen herrscht eine erhabene Natur, hier die imposante Tiroler Alpenwelt des Zillertals, die sich auf die Psyche der Menschen legt wie rieselnder Schnee auf trockenen Grund.

Eigentlich sollte der Löwe in diesem Film die Quelle der Angst, der Spannung und des Konfliktes sein. Stattdessen möchte man den König der Tiere in "Beast" bemitleiden, wenn nicht sogar mit ihm sympathisieren. Ob das an den vielen Misstönen liegt, die den Film vermurksen? Jedenfalls kommt die Spannung, genauso wie die Tiefe der Charaktere, zu kurz.

Wetten, staunen, flanieren: All das ist möglich beim Renntag in Drensteinfurt. Foto: Simon Beckmann

Renntag im Drensteinfurter Erlfeld

Drensteinfurt - Pferdesport, Wetten und ein Rahmenprogramm: Darauf dürfen sich die Besucher am Sonntag (28. August) im Drensteinfurter Erlfeld freuen. Zum Trabrenntag rechnet der Drensteinfurter Rennverein mit mehreren Tausend Zuschauern. Los geht es um 12 Uhr. Der Startschuss zum ersten Rennen fällt um 13.30 Uhr. Ein Highlight dürften die beiden Mini-Traberrennen sein, an denen 20 Ponys teilnehmen. Mit Gästen aus der französischen Partnerstadt Ingré geht es im vierten Lauf um den „Preis der Städtefreundschaft“. „Wir rechnen mit 100 Trabern“, schildert Rennvereins-Vorsitzender Klaus Storck. Nicht fehlen dürfen der Hutwettbewerb, ein Kinderprogramm und die Tombola für den guten Zweck. Der Eintritt für Erwachsene kostet inklusive Los sieben Euro. Kinder zahlen drei Euro. (dje)

Mark Forster spielt beim Open Air in Gronau. Foto: Gunnar A. Pier

Mark Forster hat "Summerfeelings"

Gronau - Sänger Mark Forster eröffnet am Freitag (26. August, Tickets 60 Euro) das Freiluft-Festival „Summerfeelings“ auf dem Gelände an der Bürgerhalle. Songs wie „Chöre“, „194 Länder“ oder „Sowieso“ werden ab 20 Uhr durch die Musikstadt an der Dinkel hallen. Der „Summerfeelings“-Samstag lässt ab 19 Uhr Hits der Rock-Geschichte aufleben: Drei Cover-Bands – „The Queen Kings“, „Still Collins“ und „Goldplay“ – spielen einen modernen Klassiker nach dem anderen. Tickets kosten 20 Euro.

Atze Schröder verspürt "Echte Gefühle"

Telgte - "Echte Gefühle“ zeigt Comedian Atze Schröder am Samstag (27. August, 20.30 Uhr) in Telgte: Der Minipli-Träger tritt mit seinem gleichnamigen Programm beim Open Air auf der Planwiese auf. Tickets für 40 Euro sind noch zu haben. Am Tag zuvor gehört die Bühne in Emsnähe namhaften Größen der Schlagerszene: Sängerin Michelle, Mallorca-Star Mickie Krause, 90er-Ikone Oli P. und Caro, die als Helene-Fischer-Double auftritt, sorgen ab 19 Uhr für Stimmung. Tickets kosten 30 Euro.

Atze Schröder spielt sein Programm „Echte Gefühle“. Foto: Gunnar A. Pier

"Street Live": Open Air mit Musik auf fünf Bühnen

Senden - Fünf Open-Air-Bühnen im gesamten Ortskern – dazu elf Bands und Musikgruppen: das ist „Street Live“, das große Musikfest, das am Samstagabend (27. August) in Senden stattfindet. Mit dabei sind unter anderem „Die Zwillinge“ aus Münster, die Top-40-Band „Butta bei de Fische“ und „Krafetzka“ mit einer Mischung aus Ska, Folk und Punk. In der Laurentiuskirche tritt außerdem der Gospelchor „Ephata“ auf und mehrere DJs kümmern sich auf der Rathausbühne um das jüngere Publikum. Eintrittsbändchen kosten im Vorverkauf sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro.

Kreisverwaltung Coesfeld öffnet ihre Türen

Coesfeld - Der Kreis Coesfeld lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein: Am Sonntag (28. August) von 10 bis 17 Uhr will sich der Kreis als bürgernahe Verwaltung und moderner Dienstleister präsentieren. Die Dezernate und Abteilungen ermöglichen Einblicke in ihre Aufgaben, ihre Besetzung und ihre technische Ausstattung. Das Kreishaus als Ort der gelebten Demokratie mit Sitzungssälen, in denen der Kreistag, seine Ausschüsse und weitere Gremien tagen, kann erkundet werden. Auch der Außenbereich wird für Präsentationen genutzt. Für Kinder gibt es Spiel- und Unterhaltungsangebote.

'Nachts im Zoo'

"Nachts im Zoo“ heißt es noch einmal am Samstag (27. August) von 19.30 bis 23 Uhr im Allwetterzoo Münster. Die Besucher können die Lebensräume der Tiere im Zoo bei Musik, Essen und Getränken erkunden. Kunst und Kultur auch für Kinder werden geboten. Zum Schluss gibt es eine Feuershow.

Eintritt für Erwachsene 21,90 Euro, Kinder 12,90 Euro.

