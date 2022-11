Freizeittipps fürs Wochenende

Es wird weihnachtlich: Am kommenden Wochenende öffnen weitere Advents- und Wintermärkte ihre Pforten, unter anderem in Dülmen. Der Allwetterzoo verwandelt sich wieder bis Mitte Januar in einen "Christmas Garden" voller funkelnder Lichter und toller Fotokulissen.

Empfehlenswerte Veranstaltungen, sehenswerte Kinofilme und Aktionen aus der Region: Hier sind Freizeittipps für das Wochenende vom 24. November (Donnerstag) bis zum 27. November (Sonntag).

Allwetterzoo wird zum "Christmas Garden"

Der Christmas Garden lockt ab Donnerstag (17. November) in den Allwetterzoo Münster. Nach Einbruch der Dunkelheit kann Lichtkunst bestaunt werden. Der Christmas Garden verspricht bis zum 15. Januar eine Reise durch Fantasiewelten, fast täglich von 17 bis 22 Uhr. Rund 30 Illuminationen säumen den Rundweg, darunter neue Highlights mit Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, auf 640 Quadratmetern und mit 12 800 auf Musik programmierten Leuchtdioden.

Geschlossen am 21., 22., 28. und 29. November sowie 24. und 31. Dezember. Karten per Tickethotline unter 0 40/2 37 24 00 30 und auf www.christmas-garden.de/muenster

Die Advents-Frühstarter: Märkte in Dülmen, Rheine, Münster und Osnabrück

Dülmen

Es wird stimmungsvoll: Dülmens Innenstadt verwandelt sich bis in den Januar hinein in einen farbenfrohen Schauplatz mit Holzhütten, Lichterglanz, festlichen Klängen und aromatischen Düften. Im Mittelpunkt steht die 450 Qua­dratmeter große Eisbahn auf dem Marktplatz, die täglich für Eisläufer geöffnet ist und zu zahlreichen Turnieren auf dem Eis einlädt. Die Adventswochenenden gehören dem Weihnachtsmarkt. Hier präsentieren über 40 Aussteller ihre Geschenkideen und Unikate. Strahlender Auftakt in den Dülmener Winter ist der Sternenfreitag (25. November), der die ganze Innenstadt zum Leuchten bringt.

Eisbahn: 25. November bis 8. Januar, Eislaufen: 4 Euro

Weihnachtsmarkt: 25. November bis 18. Dezember, www.duelmener-winter.de

Rheine

„Emszauber“ – unter diesem Namen firmiert ab Mittwoch (23. November) bis zum 20. Dezember der Weihnachtsmarkt in Rheine: Emsplateau und Milchstraße werden zur Kulisse für ein neues Konzept, das Händlerangebot und Rahmenprogramm zusammenbringt.

Osnabrück

Ab Montag (21. November) bis 22. Dezember täglich 12-21 Uhr, Markt vor dem Rathaus und Domplatz

Münster

Weihnachtsmarkt in Münster bis zum 22. beziehungsweise 23. Dezember. Foto: Oliver Werner

In Münster sind die sechs Innenstadt-Weihnachtsmärkte mit rund 212 Ständen am Montag (21. November) um 17 Uhr eröffnet worden. Nach dem pandemiebedingten eingeschränkten Programm im Vorjahr wird die Weihnachtsmarktzeit in diesem Jahr fast wieder unter Normalbedingungen stattfinden. Allerdings werden sich die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten auch auf die Weihnachtsmärkte niederschlagen – etwa durch reduzierten Lichterglanz oder teureren Glühwein. Geöffnet haben die sechs Weihnachtsmärkte montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr. Der Lichtermarkt am Fuße von St. Lamberti und der Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche schließen bereits am 22. Dezember. Die weiteren schließen am 23. Dezember.

Fairytale

Keltische Märchenwelt trifft auf Musik, die von Pop, Metal und Irish Folk gleichermaßen inspiriert ist: Die Formation „Fairytale“ präsentiert eine fantasievolle Show, in der Theaterelemente, Lichtshow, verspielte Kostüme und ein stimmungsvolles Bühnenbild mit Mystic Folk verschmelzen und die musikalisch Geschichten von Elfen, Feen und anderen Fantasywesen erzählt. Verzauberung für Erwachsene.

25. November (Fr), 20 Uhr, Friedenskapelle, Münster, ab 18 Euro, www.friedenskapelle.ms

Thomas Freitag

Hinter uns die Zukunft“: Das ist der Titel der Autobiografie von Thomas Freitag, aus der der Kabarettist, Schauspieler und Autor nun auch ein neues Bühnenprogramm gemacht hat. Seine Kernfrage: Woher kommt die menschliche Unfähigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Freitag versucht, darauf spielend, lesend und erzählend eine Antwort zu finden. Herausgekommen ist eine rasante Mischung aus spitzzüngigen Aktualitäten, biografischen Bonmots und bewährten Nummern. Es ist Freitags bereits 18. Soloprogramm und wohl auch sein persönlichstes. Freitag wurde in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2022 geehrt. Damit zeichnete die Jury einen Künstler aus, der seit 45 Jahren deutsche Kabarettgeschichte schreibt und mit seinen Programmen vier Regierungen satirisch in die Knie gezwungen hat, heißt es in der Begründung.

25. November (Fr), 20 Uhr, Bürgerhaus, Ibbenbüren, 26 Euro, www.proticket.de

Theatertage

Einmal im Jahr, immer im Herbst, finden die Emsdettener Theatertage statt. An drei Abenden hintereinander organisiert der Verein Emskult ein ganz besonderes Kulturerlebnis, das dafür gesorgt hat, dass sich die Theatertage inzwischen auch überregional einen Namen gemacht haben. Am Freitag steht Daphne de Luxe mit ihrem Programm „Artgerecht – Ein tierisch menschliches Programm“ auf der Bühne, einer Mischung aus Kabarett, Comedy und Gesang, in dem sie auf humorvolle Weise Parallelen zwischen Mensch und Tier zieht. Am Samstag folgt der Auftritt der Brüder und Weltmeister der Magie, Wolfram und Dr. Gernot Bohnenberger, die als Duo „Junge Junge!“ Zauberkunst und Comedy vereinen. Die beiden Zauberer aus Leidenschaft präsentieren Zauberkunst mit Verstand, fesselnd und mitreißend, ihr Programm heißt „Glücksmomente“. Den Abschluss der Theatertage bildet das NN-Theater mit dem Stück „Exit Cassablanca“, einer wortwitzigen Reise mit Musik und Tanz.

25. - 27. November (Fr-So), Fr/Sa 20 Uhr, So 19 Uhr, Stroetmanns Fabrik, Emsdetten, 20/10 Euro, www.emskult.de

12 heilige Nächte

Es ist ein Live-Konzert unterm Sternenhimmel, das das LWL-Museum für Naturkunde im November im Programm hat. Musikerin Jessica Burri gestaltet es mit Musik und Erzählungen, die sich mit der magischen Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag – also den zwölf Heiligen Nächten – befassen. Dabei begleitet sich Burri selbst auf dem Dulcimer, einem historischen Saiteninstrument.

26. November (Sa), 19.30 Uhr, LWL-Naturkundemuseum, Münster, 12 Euro, www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de

Jessica Burri Foto: Axel Engels

Budenzauber

Vom Hörsaal in die Realität: Das ist das Konzept des „Budenzaubers“. Im Rahmen eines achtwöchigen Hochschulseminars entwickelt seit elf Jahren immer im November eine Studierendengruppe des Fachbereichs Design der FH Münster alternative Dekorationsartikel für die Advents- und Weihnachtszeit. Das Thema ist „recycle recombine reuse“. Diese Dekoartikel werden dann in Produkt-Kleinstserien exklusiv und einmalig im Einrichtungshaus Ventana an der Stubengasse zum Verkauf angeboten. Die Studierenden üben so im Praxistest die komplette Designprozesskette von der Idee bis hin zum Verkauf, die Käuferinnen und Käufer wiederum profitieren von Unikaten und originellen Design-Kunstwerken und können mit den Nachwuchsdesignern direkt ins Gespräch kommen: klassisches Win-Win.

26. November (Sa), 10-19 Uhr, Ventana, Münster, www.fh-muenster.de/msd

Nostalgisch unterwegs mit dem Nikolaus-Express

Ein Polster unter dem Allerwertesten verlangt einen Aufpreis von fünf Euro pro Person. Fans des Nikolaus-Expresses bevorzugen aber wahrscheinlich ohnehin das rustikale Reisen auf den Holzbänken in der 3. Wagenklasse. Die gab es nämlich noch, als der historische Dampfzug regelmäßig auf den Schienen des Landes unterwegs war. Die Dampflokomotive, die die Anhänger zieht, wurde zum Beispiel 1923 in Kassel gebaut. Nostalgie ist also garantiert, wenn der Zug am ersten Adventssamstag auf der Route von Lengerich über Kattenvenne, Ostbevern, Westbevern und Münster nach Billerbeck und zurück pendelt. Auf dem letzten Abschnitt allerdings sind die Karten schon rar. Am vierten Advent ist der historische Zug übrigens zwischen Ennigerloh und Münster unterwegs.

26. November (Sa), Lengerich – Münster, 18. Dezember (So), Ennigerloh – Münster, ab 11 Euro (3. Klasse), Kinder bis vier Jahre frei

„Münster Kreativ“ mit vielen Workshops

Da lacht das Bastlerherz: An zwei Messetagen präsentieren über 70 Aussteller bei „Münster Kreativ“ ihre Do-it-Yourself-Angebote. Von Wolle und Stoffen über Perlen und Stempel bis hin zu Papier und Kurzwaren ist alles dabei. Einfach vorbeikommen und sich inspirieren lassen, ist das Motto. Vielfältige Workshops ergänzen das Angebot an Ideen und Neuheiten. So können Besucherinnen und Besucher Kerzen tauchen, mit Bastelsets selbst Miniaturen montieren oder einer Quilt- und Patchwork-Expertin über die Schulter gucken. Auch dem Thema Upcycling ist ein Workshop gewidmet. „Miss Teacup“ zeigt, wie aus alten Tassen oder Kaffeekannen neue brauchbare Dinge entstehen, und wie man Porzellan zerbohrt, ohne dass dieses zerspringt.

26./27. November (Sa/So), Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr, 7 Euro für Kinder, bis 7 Jahre frei, Halle Münsterland Münster, www.muensterkreativmesse.de

Nähen, backen, basteln: die Messe „Münster kreativ“. Foto: Silvia Kriens

Besonders und ästhetisch: „Design-Gipfel“

Es ist der Markt für Design und Handgemachtes: der „Design-Gipfel“, der sich selbst als Markt für Individualistinnen und Individualisten versteht. Neuheiten entdecken, Lieblingsteile finden oder einfach nur stöbern und schlendern: Alles, was den Alltag noch schöner macht, ist hier zu bestaunen. Mit dabei sind Interior Design, Papeterie, Schmuck, Mode und Accessoires. Die Produkte sind mit Liebe zum Detail und zumeist aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Eine perfekte Gelegenheit also, um nachhaltig für Weihnachten einzukaufen und dabei noch lokale Designerinnen und Designer zu unterstützen, denn rund 30 Prozent der kreativen Köpfe, die in der Mensa ausstellen, kommen aus Münster und Umgebung. Ein spannendes Rahmenprogramm sorgt zudem für noch mehr gute Laune und eine entspannte Stöber-Atmosphäre.

26./27. November (Sa/So), 12-18 Uhr, Mensa am Ring, Münster, 5/3 Euro, www.design-gipfel.de

Schönes zum Schauen und Kaufen beim „Design-Gipfel“. Foto: klm

Winterpunsch

Die Kinder, die vor 20 Jahren in der ersten Spielzeit die Kindertheaterreihe „Winterpunsch“ miterlebt haben, sind inzwischen irgendwo in den Zwanzigern – und möglicherweise noch immer theateraffin. Eine schöne Vorstellung für die münsterische Kindertheaterszene, die seit zwei Jahrzehnten jeweils im Advent ins Theater in der Meerwiese einlädt. Vom 27. November bis zum 25. Januar präsentieren auch im Jubiläumsjahr sieben Ensembles Stücke für Jungen und Mädchen zwischen drei und zwölf Jahren. Kontrovers zum Beispiel ist „Niemandsland“ des Mneme Kollektivs und richtet sich an Jugendliche ab der neunten Klasse (ab 27. November). 7Wiesen zeigen am 10. und 17. Dezember Improtheater für Kinder ab sechs Jahren. Und die ganz Kleinen entdecken mit „Doktor Dolittle“ dessen skurrile Welt (ab 2. Dezember).

Ab 27. November (So), www.stadt-muenster.de/meerwiese/winterpunsch

Für Kinder zwischen vier und acht Jahren spielt das Theater Don Kidschote „Die wunderbare Welt des Doktor Dolittle“. Foto: Theater Don Kidschote

Horst Evers

Comedian und Podcaster Atze Schröder, Autorin und Kabarettistin Martina Brandl, Radiomoderator Fritz Schaefer und Jörg Maurer, der Autor der erfolgreichen Reihe um Kommissar Jennerwein, sind die prominenten Gäste, die Horst Evers im Gymnasium Canisianum besuchen: Am 28. November zeichnet WDR 5 dort zum dritten Mal die „Leseshow“ auf, in der Moderator Evers liest und mit seinen Gästen über das Gelesene plaudert, streitet und lacht. Evers selbst hat im September selbst Neues veröffentlicht: „Bumm“ heißt die Sammlung lustiger und spannender, aber vor allem skurriler Kriminalgeschichten.

28. November (Mo), 20 Uhr, Aula Gymnasium Canisianum, Lüdinghausen, 20 Euro, www.freunde-der-kleinkunst.de

Guitar Night

Fünf international erfolgreiche Gitarristen, ein Abend: Die International Guitar Night ist mit dem georgischen Duo Kvaratskhelia, Ian Melrose aus Schottland, Steve Hicks aus England und Organisator und Initiator Peter Finger aus Osnabrück hochkarätig besetzt. Mit Kurzkonzerten wechseln sie sich in Stroetmanns Fabrik ab und präsentieren, wie vielseitig die Akustik-Gitarre klingen kann. Ian Melrose und Steve Hicks bringen das musikalische Flair der britischen Insel nach Emsdetten, Nick und David Kvaratskhelia ergänzen es um eine Art von Spiritualität, die eine spannende Atmosphäre schafft.

1. Dezember (Do), 20 Uhr, Stroetmanns Fabrik, Emsdetten, 19,80 Euro, www.stroetmannsfabrik.de

Bastian Bielendorfer

Er ist und bleibt das „Lehrerkind“ schlechthin: Seit seinem ersten Erfolgsroman 2011 hat Bastian Bielendorfer aber kontinuierlich nachgelegt. Nun ist er mit seinem zweiten Bühnenprogramm „Lustig, aber wahr“ auf Tour. Und auch dieses wird, genau wie der Vorgänger „Das Leben ist kein Pausenhof“, dem Publikum mit Sicherheit wieder Lachtränen in die Augen treiben. Darin dreht er die Schraube des privaten Wahnsinns noch einen Tacken weiter. Denn wo andere Komiker nur Witze machen oder Perücken aufsetzen, bohrt Bielendorfer tief im eigenen Leben. Er erzählt von seiner Kindheit im Lehrerhaushalt, permanent unter der Knute des Rotstifts, er erzählt von seinem Leben als kinderloser Mopsbesitzer Mitte 30, von seinem Psychologiestudium, seinem Waldorf-Neffen Ludger, der immer eine selbstgehäkelte Kappe aus Lamaschamhaar auf dem Kopf hat, und natürlich auch von seiner Frau Nadja, die ihn täglich rettet – meist vor sich selbst.

2. Dezember (Fr), 20 Uhr, Ems-Halle Emsdetten, 30,40 Euro, www.stroetmannsfabrik.de

Münster singt

Sing mit!“ Unter diesem Motto steht das große Adventssingen, das in diesem Jahr nun auf dem Domplatz in Münster stattfindet. David Rauterberg, der König des Rudelsingens, und Pianist Philip Ritter laden alle Sangesinteressierten ein, Weihnachtshits aus aller Welt von gestern bis heute mitzuschmettern. Natürlich dürfen Klassiker wie „White Christmas“ und „Jingle Bells“ ebenso wenig fehlen wie „Last Christmas“ und „Feliz Navidad“. Doch auch „Hört der Engel helle Lieder“ steht mit auf der Gesangsliste. Da kommt mit Sicherheit ganz viel Vorweihnachtsstimmung auf.

4. Dezember (So), 16.30 – 17.30 Uhr, Domplatz, Münster, Eintritt frei, www.rudelsingen.de

Wie jedes Jahr treffen sich Menschen aus Münster und dem Umland zum gemeinsamen Singen in der Münsteraner Innenstadt. Foto: Oliver Werner

Adam-Riese-Show

Gute Unterhaltung mit der „Macht der Nacht“ verspricht die neue Adam-Riese-Show. Die Gästeliste ist illuster: DJ WestBam ist dabei, Vorreiter der deutschen Techno-Szene, der zu Beginn seiner Karriere in Münsters Musikclub Odeon auflegte. Auch Journalistin Stephanie Heinrich ist ein Münsterländer Urgestein und bekannt unter anderem aus der „Lokalzeit“. Und Multiinstrumentalist Jakob Reinhardt ist seit 2009 in Münster als freischaffender Künstler tätig.

4. Dezember (So), 19.30 Uhr, Atlantic-Hotel, Münster, ab 30,80 Euro, www.adamriese.net

Adam Riese Foto: Christoph Steinweg

„BurgArt“: Kunst in Lüdinghausen

Die vorweihnachtliche Kunst- und Verkaufsausstellung „BurgArt“ steht für die Vielfalt an künstlerischen Objekten. Neben der Malerei in Öl oder Acryl werden immer wieder neue, unbekanntere Materialien und Techniken vorgestellt, die einen Eindruck von dem weiten Feld vermitteln, in dem man künstlerisch-kreativ tätig werden kann. Am 11. Dezember (Sonntag) um 17 Uhr findet in den Ausstellungsräumen der Burg Lüdinghausen eine Lesung mit Edda Bork statt. Sie stellt ihr erstes literarisches Werk, den Fantasyroman „Telamon – Aufbruch nach Unoria“ vor (bis 18. Dezember, SA/SO 11-17 Uhr, Eintritt frei).

Ausstellung zum Advent

Seit wann wird Weihnachten überhaupt gefeiert? Wer hat den Adventskalender eigentlich erfunden? Warum stellt man am Barbara-Tag, dem 4. Dezember, Kirschzweige in die Vase? Warum bringt der Nikolaus die Geschenke und was sind die Kokendage? Diese und andere Fragen zum schönsten Fest des Jahres beantwortet die kleine Kabinettausstellung im Museum „kult Westmünsterland“ in Vreden vom 27. November (Sonntag) bis zum 6. Januar 2023. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, Eintritt 4 Euro. Mehr Infos auf www.kult-westmuensterland.de

Glockenspiel erklingt wieder

Gut 20 Monate war das Glockenspiel an Münsters Stadthausturm nicht zu hören, weil das Gebäude saniert wurde. Jetzt erklingt es wieder und macht Münster im Advent noch ein bisschen stimmungsvoller. Täglich um 11, 15 und 19 Uhr sind die kurzen Konzerte aus 32 Metern Höhe zu hören – und ihre Setlist folgt dabei einem festgelegten Spielplan. In der Vorweihnachtszeit sind natürlich vor allem klassische Weihnachtslieder zu hören. Ab dem 11. Januar folgen dann beispielsweise der berühmte Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“. Besonderheit am 17. Dezember (Sonntag): „Ehrenglockenspieler“ James Schäfer lädt dann zum Mitsingkonzert ab 12.05 Uhr ein.

Filmtipps der Woche