Freizeittipps fürs Wochenende

Hier finden Sie empfehlenswerte Veranstaltungen für das Wochenende vom 28. Oktober (Freitag) bis 30. Oktober (Sonntag).

Im Maxipark: Feuerwerke der Fantasie

Die Playmobil-Ausstellungen „City Action“ und „Magic Lights“ (bis Sonntag, 30. Oktober) sowie das Herbstleuchten (bis Dienstag, 1. November) machen derzeit einen Besuch im Maximilianpark Hamm besonders lohnend. Beim Herbstleuchten ist es mystisch, kreativ, romantisch, farbgewaltig und zauberhaft, weil Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif von „World of Lights“ eine stimmungsvolle Atmosphäre gezaubert haben. Aus Alltagsgegenständen entstanden künstlerisch gestaltete Installationen, mit hochkomplexen Programmen werden alltägliche Szenen passgenau auf die Fassade des Glaselefanten projiziert. Mit Einsetzen der Dämmerung entsteht durch eine ausgeklügelte LED-Technik eine Welt voller zauberhafter Stimmungen im Park.

Diorama-Artist Oliver Schaffer erstellte für die Playmobil-Ausstellung „City Action“ atemberaubende Schaulandschaften aus Tausenden Figuren. Gezeigt wird rasantes Stadtleben mit Hochhäusern, Einsatzwagen, Flughafen, Cargo-Hafen, Zirkus und Reitturnier. Die Besucher gehen auf zwei Sky-Walks über die Inszenierung. Fantastische Projektionen, choreografierte Lichter und mitreißende Musik verschmelzen in „Magic Lights“. Das immersive Erlebnis für Augen und Ohren ist erstmalig exklusiv im Maximilianpark Hamm zu sehen.

Playmobil-Ausstellungen: bis FR täglich ab 14 Uhr, SA/SO ab 10 Uhr. Eintritt 3 Euro plus Parkeintritt.

Herbstleuchten: täglich 18-21 Uhr. Online-Tickets: Erwachsene: 7,82 Euro, Kinder 3,67 Euro; Tickets vor Ort: Erwachsene: 8 Euro, Kinder 3,80 Euro. Park: 9.30-17 Uhr, Tageskasse.

Mehr Infos und Ticketvorverkauf hier

Herbstsend: Das zweite Wochenende

Der lange Herbstsend macht es möglich: Noch ein zweites Wochenende drehen sich Karussells und Zuckerwattemaschinen auf Münsters Schlossplatz. Sonntagabend (30. Oktober) erlöschen die Lichter zwischen den Gondeln des neuen Fahrgeschäfts „Kick Down“ und dem rasanten „Jetlag“, am Riesenrad „Jupiter“, das Gäste in 36 rollstuhlgeeigneten Gondeln auf 50 Meter Höhe befördert, und an der Wasserbahn „Piratenfluss“. Höhepunkt am Freitag (28. Oktober): das Feuerwerk, das gegen 21 Uhr beginnt. Zuvor lockt am Donnerstag (27. Oktober) der Familientag mit vielen Vergünstigungen auf den Schlossplatz.

Traditionelles und Regionales beim Pottbäckermarkt

Noch viel mehr als die Töpferwaren, die die Geschichte Ochtrups geprägt haben, bietet am Sonntag (30. Oktober) der Pottbäckermarkt. Marktstände und Kunsthandwerker mit ihren Produkten laden zum Flanieren in der Innenstadt und rund um die Pfarrkirche St. Lamberti ein. Eine breite Palette regionaler Produkte wird angeboten. Beim Kinderprogramm kommen die jüngsten Marktbesucher auf ihre Kosten. Die Ursprünge der handwerklichen Techniken werden in Töpfereimuseum und Leineweberhaus gezeigt, die parallel zum Pottbäckermarkt geöffnet haben. Von 13 bis 18 Uhr öffnen sich die Türen sowohl der Fachgeschäfte im Ort als auch des Designer Outlet Centers.

Auch die Leineweberfamilien sind vor Ort beim Pottbäckermarkt. Foto: Irmgard Tappe

Lucas und Arthur Jussen: Vierhändige Virtousität

Die holländischen Brüder Lucas und Arthur Jussen werden von Presse und Publikum stürmisch gefeiert. Sie gehören zu den besten Klavierduos der Welt – acht Alben haben sie veröffentlicht, darunter mehrere mit Gold- und Platinstatus. Auf Einladung des Konzertbüros Schoneberg gastieren die beiden im Theater Münster. Das Programm passt perfekt zur unbändigen Spielfreude, großen Virtuosität und erfrischenden Vielseitigkeit der Geschwister. Eröffnet wird der Abend mit einer Mozart-Sonate für vier Hände (KV 521), gefolgt von einem selten zu hörenden Schubert-Rondo (op. 107) und einem Frühwerk von Chopin (op. posth. 73). Im Mittelpunkt des Konzertes steht Strawinskys berühmtes „Frühlingsopfer“ in der Fassung für zwei Klaviere.

Das Konzert ist am Sonntag (30. Oktober) um 18 Uhr im Theater Münster. Karten ab 34,55 Euro.

„Schnee, der auf Ceran fällt“

„Schnee, der auf Ceran fällt“ heißt das Programm von Torsten Sträter, mit dem er am Samstag (29. Oktober) um 20 Uhr in die Bürgerhalle Gronau an der Spinnereistraße kommt. Er verspricht frische Geschichten und „eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie“ in lockerer Atmosphäre.

Karten kosten 32,05 Euro. Informationen bei der Touristinfo Gronau

Claudia Michelsen lebt in Berlin. Foto: Annette Riedl/dpa

Erinnerungen an Marlene Dietrich mit Claudia Michelsen

Erinnerungen an und von Marlene Dietrich präsentiert Claudia Michelsen am Samstag (29. Oktober) um 20 Uhr im Kulturzentrum GBS (Kulturschmiede), Friedrich-Ebert-Straße 3-5, Greven. Marlene Dietrich war eine Ikone der Filmgeschichte, ein Vamp und eine Diva: Diese Schauspielerin war widersprüchlicher, moderner und kompromissloser als jeder andere Hollywoodstar. Doch was diese Frau so außergewöhnlich machte, zeigt sich erst, wenn sie in ihrer Zeit gesehen wird. Mit ihrer Lesung stellt Claudia Michelsen das Leben einer Frau vor, die sich ein Leben lang systematisch dem Zugriff entzog und immer noch Rätsel aufgibt.

Karten kosten im VVK 23/20 Euro, AK 27/24 Euro. VVK-Stellen: Greven Marketing, Buchhandlung Cramer + Löw. Mehr Infos hier

Erstes Wochenende der Barbarossa-Schau

Schillernd und widersprüchlich: Diese Attribute werden Kaiser Friedrich I. Barbarossa zugeschrieben. Anlässlich seines 900. Geburtstags steht der legendäre Stauferkaiser ab Freitag (28. Oktober) im Mittelpunkt der Schau „Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft“ im LWL-Museum für Kunst und Kultur. Zu sehen ist sie bis zum 5. Februar dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eines der zentralen Stücke ist ein kostbarer Bronzekopf, der lange für ein Bildnis Barbarossas gehalten wurde. Ein weiteres spannendes Exponat: Eine vergoldete Schale, die die Taufe Barbarossas durch Otto von Cappenberg darstellt und damit eine Verbindung in die Region Westfalen zeigt.

Erwachsene 9,50 Euro, bis 17 Jahren frei, geschlossen wegen des G7-Treffens von Montag (31. Oktober) bis 5. November (Samstag).

Weitere Informationen zur Ausstellung hier

Sogenannte Taufschale Kaiser Friedrichs I. Barbarossa - zu sehen in der Schau "Barbarossa" im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Foto: Staatlichen Museen zu Berlin

Filmmusik mit dem Trio Tiffany

Klassiker der Filmmusik erklingen mit dem Trio Tiffany im Haus des Gastes in Lienen. Katrin Janssen-Oolo (Mezzoso-pran), Hansdieter Meier (Geige) und Ingeborg Weyer (Klavier) bringen am Sonntag (30. Oktober) ab 18 Uhr populäre Filmmelodien aus verschiedenen Epochen zu Gehör.

Karten kosten 15 Euro, Tourist-Information, ' 0 54 83/73 96 50, oder per E-Mail: touristik@ lienen.de

"Mutterseelenallein" im Kreativ-Haus

Mutterseelenallein – Ein Mütteroratorium in sechs Gesängen“ erklingt am Freitag und Samstag (28./29. Oktober) jeweils um 20 Uhr mit dem FreiFrau-Ensemble im Kreativ-Haus, Diepenbrockstraße 28 in Münster. Die Frau und Mutter mittleren Alters mit ihrer Trauer um Vergangenes, ihrer verlorenen Jugendlichkeit, ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihrem immensen Lebenserfahrungsschatz und gewonnener Weisheit steht im Mittelpunkt der Produktion von Carola von Seckendorff. Karten kosten 18/13 Euro.

Mehr Informationen und Ticketbuchung hier

Filmtipps der Woche