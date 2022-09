Freizeittipps fürs Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Donnerstag (8. September) bis Sonntag (11. September).

20 Jahre Münster-Marathon

Münster - Auf 20 Jahre mit vielen Geschichten auf und abseits der Strecke blickt der Volksbank-Münster-Marathon zurück: Am Sonntag (11. September) wagen sich wieder Hunderte Läufer auf die Strecke, die sich durch ihre Mischung aus Stadt- und Land-Anteilen den Ruf erarbeitet hat, besonders attraktiv zu sein. Der Startschuss für den Marathon fällt um 9 Uhr vor dem Schlossplatz, danach folgt der Staffelmarathon. Die schnellsten Läufer erreichen den Zielbereich am Prinzipalmarkt nach etwas mehr als zwei Stunden, doch die weiteren Läufe – unter anderem für die Jüngsten – sorgen bis in den Mittag hinein für sportliches Flair in der Stadt.

Mehr Infos zum Münster-Marathon hier

Geschichte erleben: Tag des offenen Denkmals

Münster - "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ ist der Tag des offenen Denkmals überschrieben, der dafür sorgt, dass sich am Sonntag (11. September) bundesweit sonst verschlossene Türen öffnen. Auch im Münsterland sind seltene Blicke in Privathäuser, Höfe, Schlösser und Gebäudekomplexe möglich, deren Mauern Zeugen der Geschichte sind. Dass diese Episoden und ihre Bedeutung vermittelt werden, ermöglichen Besichtigungen, Sonderführungen, Workshops und Aktivitäten.

Einige Beispiele unter vielen: Das Heimat- und Korbmuseum Alte Ruthemühle in Recke öffnet von 11 bis 18 Uhr, um in den historischen Mauern alte Handwerkstechniken zu zeigen. Die seltene Gelegenheit zur Führung durch das fürstliche Schloss ermöglicht der Denkmaltag in Burgsteinfurt (11 und 15 Uhr, mit Anmeldung unter Telefon 0 25 51/ 18 69 00). Auch die Pforten markanter Gebäude in Münster stehen weit offen – so zum Beispiel die der Alten Feuerwache, die im Rahmen einer Führung „Unter dem roten Hahn“ besichtigt werden kann (14.30 Uhr), oder die der mächtigen Oberzolldirektion (Führung 9 Uhr).

Der Denkmaltag macht auch besondere Erlebnisse möglich: Beispielsweise darf zwischen 11 und 15 Uhr der Turm des LWL-Landeshauses am Freiherr-vom-Stein-Platz bestiegen werden, um einen Panoramablick über Münster zu genießen. Diese und Dutzende weitere Angebote verzeichnet die Internetseite des Denkmaltags unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Rap, Hip-Hop und Tanz im Museum in Münster

Diesen Freitag (9. September) findet wieder der lange Freitag im LWL-Museum statt. Neben Rundgängen und Touren zu "Phyllida Barlow Street" gibt es Workshops und Live-Performances aus der Hip-Hop und Rap Szene.

"Litfilms" verbinden Literatur und Film

Münster - Das Literatur Film Festival Münster „Litfilms“ widmet sich vom 10. bis 25. September dem Spannungsfeld zwischen Literatur und Film. „Mittagsstunde“ von Lars Jessen nach einem Roman von Dörte Hansen eröffnet das Festival am Samstag um 19.30 Uhr im Schloßtheater. Specials zu Ehren von Stephen King und Ingmar Bergman, der Internationale Wettbewerb Literaturadaption und eine Reihe mit indischen Literaturverfilmungen gehören zum Programm unter dem Schwerpunkt Wendepunkte. Spielorte sind u. a. das Schloßtheater, das LWL-Museum für Kunst und Kultur, das Cinema und die Studiobühne.

Mehr Infos und Tickets hier

Erstes Ems-Jazz-Festival in Greven

Greven - Ganz frisch sprießt dieses Jazz-Event aus dem münsterländischen Boden: Die Kulturinitiative Greven lädt zur Premiere des „1. Ems-Jazz-Festivals Greven“ in das GBS-Kulturzentrum. Zehn Konzerte an vier Tagen finden von Donnerstag bis Sonntag (8. bis 11. September) in den denkmalgeschützten, historischen Mauern der Grevener Baumwollspinnerei statt.

Den Auftakt macht am Donnerstagabend um 20 Uhr die Jan-Garbarek-Group, deren Konzert allerdings schon ausverkauft ist. Der norwegische Saxofonist zählt zu den absoluten Weltstars der Jazzszene, wobei seine Musik der singenden Saxofonstimme die Grenze des Genres längst aufgelöst hat. Nicht minder hochkarätig geht es an den folgenden drei Tagen weiter.

Mit dem Axel-Zinowsky-Quintett (16 Uhr), Jan Klare feat. Steve Swell (New York, 18.30 Uhr) und Bobby Rausch (21 Uhr) bietet der Festivalfreitag eine interessante Konzertfolge. Den Auftakt am Samstag macht die Ausnahmepianistin Johanna Summer (16 Uhr), gefolgt von einem deutsch-bretonischen Chorbattle (18 Uhr) und dem prominenten Tingvall-Trio (21 Uhr). Das Quintett der Geigerin Fabiana Striffler (12 Uhr), das Duo Vento e Corde (Saxofon und Gitarre) (14.30 Uhr) sowie das Nonett „Wanubale“ (18 Uhr) setzen den Schlusspunkt dieses neuen Festivals am Sonntag. (res)

Das Festivalticket für alle Konzerte kostet im Vorverkauf 155 Euro, Tagestickets 45 Euro im Vorverkauf, 48 Euro an der Tageskasse. Infos und Tickets hier

Tingvall Trio - zu Gast beim Ems Jazz Festival Greven 2022 Foto: Steven Haberland

Havixbecker September mit Konzert

Havixbeck - Das Straßenfest „Havixbecker September“ findet am Sonntag (11. September) statt. Schon am Samstag (10. September) ab 19 Uhr gibt es ein Open-Air-Konzert mit Livemusik und Musik vom DJ. Am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr ist das eigentliche Fest. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet, mehrere Vereine präsentieren sich mit Ständen, es gibt einen Markt und es werden allerhand Spielgeräte für Kinder aufgebaut. Zudem wird entlang der Hauptstraße ein Familienflohmarkt auf die Beine gestellt.

Gartenfestival auf Harkotten liefert Ideen

Sassenberg-Füchtorf - Der heiße Sommer hat in den Gärten Spuren hinterlassen: Frisches Grün wünschen sich Hobbygärtnerinnen und -gärtner. Inspiration liefert da am Wochenende (9. bis 11. September) das Gartenfestival auf dem Gelände von Schloss Harkotten in Sassenberg-Füchtorf. Rund 80 Anbieter präsentieren besondere Waren für drinnen und draußen und für den kulinarischen Genuss zu Hause. Das Gelände ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt 9,90 Euro im Online-Vorverkauf.

Mehr Infos und Tickets hier

Flohmarkt in Garagen und Carports

Horstmar-Leer - Schätze aus Kinderzimmern, von Dachböden und aus Kellern stehen schon in den provisorischen Depots: Am Sonntag (11. September) werden sie in Horstmar-Leer hinaus in die Garagen und Carports, auf die Einfahrten und in die Vorgärten geräumt. Von 10 bis 17 Uhr darf beim Garagenflohmarkt gestöbert und gefeilscht werden. Die Teilnehmer sind auf das gesamte Ortsgebiet verteilt und ein Lageplan, der an verschiedenen Stellen im Dorf ausliegt, ermöglicht die Orientierung.

Mehe Infos unter www.horstmarerleben.de

Markt rund um die Kartoffel

Dülmen - Die runde Knolle und viel mehr: Am Wochenende (10./11. September) findet in der Dülmener Innenstadt der Kartoffelmarkt statt, jeweils am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ein besonderer Anziehungspunkt ist dabei die Hollandmeile mit ihren Händlern am Sonntag, parallel dazu findet eine Automeile statt. Neben einem breiten gastronomischen Angebot wartet zudem viel Musik auf die Besucher. Am Sonntag öffnen daneben von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte.

Mehr Infos hier

Publikumsmagneten beim Mariä-Geburtsmarkt in Telgte: die Tiere beim Viehmarkt am Dienstag. Foto: Björn Meyer

Telgter Tradition pur: Mariä-Geburtsmarkt

Telgte - Vom 9. bis zum 13. September geht es nach beim Mariä-Geburts-Markt wieder richtig rund. Am Freitag (9. September) startet die Kirmes um 16 Uhr mit einem Warm-Up, das in den vergangenen Jahren ausprobiert und gut angenommen wurde. Am Samstag (10. September) werden die Besucher um 15 Uhr bei der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Pieper an Heitmanns Drehorgel am Dümmert-Parkplatz begrüßt. Von 15.15 bis 15.30 Uhr sind alle Fahrgeschäfte kostenfrei. Bis Dienstag ist die Kirmes täglich geöffnet und erreicht am Montag ihren Höhepunkt mit dem Feuerwerk um 21 Uhr. Am letzten Tag ist der Familientag mit verschiedenen Vergünstigungen an den Ständen. Im Pappelwald startet am Samstag das berühmte Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau Westbevern. Bis Dienstag finden verschiedene Prüfungen statt. Ein Highlight hier ist das Flutlichtspringen am Montagabend.

Am Dienstag (13. September) steht ab 7 Uhr bei einem bunten Markttreiben der Handel im Vordergrund. Die Tore der Planwiese werden nach zwei Jahren endlich wieder für den Krammarkt mit Vieh- und Pferdemarkt sowie die Maschinen- und Geräteausstellung geöffnet. Dazu werden wieder rund 15.000 Besucher erwartet.

Infos zum Mariä-Geburtsmarkt hier

Vernissage in Ahlen

Die Ausstellung "Zuhause - zwischen hier und da" eröffnet am Freitag (9. September) um 19 Uhr und läuft bis zum 2. Oktober in der Stadtgalerie in Ahlen. Kurator Sven Henric stellt vier Künstlerinnen und Künstler aus Russland, Syrien und der Ukraine vor.

Verdi-Requiem in Greven

Greven - Die Kirchenmusik Nordwalde führt am Sonntag (11. September) um 17 Uhr mit dem Projektchor P25 und dem Chor „venestra musica“ die „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi in der St.-Martinus-Kirche in Greven auf. Als Gesangssolisten wurden eingeladen: Marietta Zumbült (Sopran), Ina Susanna Hirschfeld (Mezzosopran), Enrique Bernardo (Tenor) und Arndt Winkelmann (Bass). Das Orchester setzt sich aus Profimusikern der freien Szenen zusammen. Freie Platzwahl, Karten kosten 25 Euro, erhältlich per Mail an schlepphorst@kirchenmusik-nordwalde.de.

Neu im Kino:

In Senden: Satiriker Urban Priol

Senden -Er gehört zu den bekanntesten und scharfzüngigsten Kabarettisten Deutschlands: Urban Priol kommt am Sonntag (11. September) erstmals nach Senden – um 19 Uhr in die Steverhalle. Der Satiriker mit der auffälligen Frisur präsentiert dort sein aktuelles Programm „Im Fluss“. Karten für 23 Euro.

Infos und Tickets unter www.senden-westfalen.de

"Tollkirschen" auf der Bühne

Billerbeck - Das Frauenkabarett „Die Tollkirschen“ ist mit dem Programm „Die schönsten Höhepunkte“ am Samstag (10. September) um 20 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula in Billerbeck zu Gast. Sie bieten Minuten des Glücks ohne Gedanken an irdische Schwere, Sammlungen gedanklicher Ergüsse und Erinnerungen an die schönsten Nummern.

Tickets 18 Euro, per Mail an tickets@billerbeck.de oder hier

"Middle Excess" mit Evergreens

Nottulln - Die Cover-Band „Middle Excess“ spielt am 10. September (Samstag) um 20 Uhr in der Alten Amtmannei, Joseph-Moehlen-Platz 1 in Nottuln, Rock und Pop der 1970er bis 1990er Jahre. Das Motto der Band lautet: „Ein Song ist ein Song, wenn man ihn auch auf der Akustikgitarre spielen kann.“ Die vier Musiker performen auf ihre Art, aber mit Wiedererkennungseffekt mit zwei Gitarren, Keyboard, drei Stimmen, Cajon, Perkussion und Mundharmonikas. Karten kosten 8 Euro (VVK), AK 10 Euro. Buchung auch hier.

Schaftag zum Thema Insektenschutz

Lengerich-Wechte - In Lengerich-Wechte findet am Sonntag (11. September) wieder der Schaftag statt, und zwar an der Bodelschwinghkirche und auf dem Gelände des Gasthofes Prigge sowie entlang der Brochterbecker Straße zwischen diesen Orten. Ein plattdeutscher Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der kleinen Kirche vor Ort. Angesichts des Verlusts an Biodiversität und der Klimakrise geht es besonders um Insekten und Wildbienen.

Prof. Dr. Sascha Buchholz erläutert die Notwendigkeit des Insektenschutzes. Der Naturgartenverein und die Biologische Station informieren dazu. Das Leben einer Honigbiene und der Aufbau eines Hummelkastens können studiert werden. Im Grashüpfer-Mobil gibt es viele Naturinformationen für Kinder, denen auch weitere Mitmach-Angebote gemacht werden. Die Oldtimerfreunde zeigen ihre alten Traktoren. Die Schafherde zieht mit ihrem Schäfer Chiel van Dijk über das Festgelände zu einer Wiese in der Nähe