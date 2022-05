Freizeittipps für das Wochenende

Warendorfer Altstadtfrühling, Jazzfest in Gronau, Hansemahl auf dem Prinzipalmarkt und Spargelfest in Tecklenburg: Das letzte Aprilwochenende ist im Münsterland traditionell eines, das mit vielen Veranstaltungen gespickt ist. Hier eine Auswahl.

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (29. April) bis Sonntag (1. Mai):

Warendorfer Altstadtfrühling

Warendorf begrüßt den Mai beim Altstadtfrühling (29. April bis 1. Mai) mit Street-Food-Festival (FR 17-22 Uhr, SA 12-22 Uhr, SO 12-19 Uhr, Wilhelmsplatz), Flohmarkt (SA 8-18 Uhr, Oststraße), Fahrradmarkt (SA 9-12.30 Uhr, Kirchplatz Laurentius­kirche), Wochenmarkt (SA 9-12.30 Uhr, Marktplatz), Tanz in den Mai mit Tanzmusik der Band „Millrock“ (SA, bis nach Mitternacht) und Dämmer-Shopping (SA). In einem „mobilen Wohnzimmer“ spielen am Freitag Solo-Künstler und Bands. Die Königsstraße verwandelt sich zur „Kö“, die Emsstraße zum Straßencafé. Zwischendurch gibt es musikalische Walking-Acts.

Jazzfest Gronau mit Weltstars und Amateuren

„Groove in the Green!“ heißt es beim Jazzfest in Gronau vom 30. April bis 8. Mai. Jazz, Blues, Soul, Swing, Funk, Techno oder tanzbare Rhythmen – die Handschrift der Macher bedient viele Geschmäcker. Weltstars, semiprofessionelle Musiker und Amateurbands sind dabei.

30. April: Jamie Cullum (ausverkauft)

1. Mai: Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu

2. Mai: Hiromi

3. Mai: Mothers Finest/ „My Brainbox“ feat. Jan Akkerman

4. Mai: Jazzrausch Bigband und Broken Brass Ensemble

5. Mai: Candy Dulfer und Kraak & Smaak

7. Mai: Stefanie Heinzmann und Max Mutzke

Zur Eröffnung der Freibadsaison am 1. Mai gibt es zum 90-jährigen Bestehen des Parkfreibads ein jazziges Kaffeekonzert (Eintritt frei). Die Top-Konzerte werden abgerundet durch die K+K-Musiknacht am 6. Mai, bei der mehr als zehn Bands kostenlos in der Bürgerhalle, „Duesmann’s Spinnerei“, bei „Cook’n‘Roll“ und auf dem Freigelände spielen. Am 7. und 8. Mai sind Brass- und Marching-Bands in der verkaufsoffenen Innenstadt. Den Abschluss bildet am 8. Mai „Jazz & Dine“ in Restaurants in Gronau und Epe.

www.jazzfest.de | www.eventim.de

Beim Jazzfest in Gronau gastiert auch der berühmte norwegische Jazz­musiker Jan Garbarek Foto: Hartmut Springer

„Lachen und die beste Medizin“

„Lachen und die beste Medizin“ heißt das Programm von René Steinberg und Doc Esser am Freitag (29. April) um 20 Uhr in der Stadthalle im Vennehof, Borken. Der eine ist Mediziner und Rockmusiker, der andere Kabarettist und Literaturwissenschaftler. Was tut einem Menschen gut? Wie lebt es sich gesund und glücklich, ohne dass der innere Schweinehund zu laut winselt? Was benötigt der Kopf, während der Körper etwas anderes will – und wie bekommt man beide bestenfalls in Einklang? Um diesen elementaren Fragen zu begegnen, werfen beide ihre jeweiligen Gewerke in die Waagschale und auf die Bühne. Karten gibt es ab 27,40 Euro, ' 0 28 61/94 41 10. | www.reservix.de

Hansemahl auf dem Prinzipalmarkt

15 Jahre lang gab es keine Unterbrechung bei dem alljährlichen fröhlich-festlichen Tafeln auf dem Prinzipalmarkt. Corona hat das Hansemahl von Kaufmannschaft und Stadt zweimal ausfallen lassen – aber nun servieren Münsters Kaufleute an der ultralangen, festlichen Tafel Butterbrote: Samstag (7. Mai) von 12 bis 18 Uhr zwischen Rathaus und Lamberti, Münster.

Wein, Spargel und „Viva Gerania“

Nicht nur Blumen gehören zum Frühling, sondern auch Spargel. Der wiederum schmeckt besonders lecker mit einem guten Glas Wein. Die Kombination daraus können die Besucher in Tecklenburg genießen. Dort wird am Freitag (29. April, ab 16 Uhr), Samstag (30. April, ab 14 Uhr), und Sonntag (1. Mai, ab 11 Uhr) zum Wein- und Spargelfest mit Musik auf dem Burggelände eingeladen. Hinzu gesellt sich eine vielfältige Blütenpracht, denn am Samstag und Sonntag lockt außerdem von 10 bis 18 Uhr der Geranien- und Frühlingsmarkt „Viva Gerania“ mit einem bunten Blütenmeer. Es gibt Blumen, Rosen, Stauden, Obst­gehölze, Kräuter und Dekorationen für Garten, Terrasse und Balkon.

Der Geranienmarkt in Tecklenburg wird wieder viele Gäste in die Burgstadt locken. Foto: Tecklenburg Touristik

Nicole Heesters als „Maria“

„Marias Testament“ ist ein Gegen­entwurf zum Neuen Testament. Der Autor nimmt sich die Freiheit, eine Wahrheit zu erzählen, die sich auf der Rückseite der Bibel ereignet. Lange, nachdem Christus am Kreuz gestorben ist, will die Mutter Jesu von der Heiligkeit ihres Sohnes nichts wissen. Seinen Wundern gegenüber ist sie skeptisch. Nicole Heesters schildert am Samstag (30. April) um 20 Uhr im Theater Münster als Mutter ihr Leben mit Jesus aus heutiger Sicht. Die Geschichte einer Frau, die nicht versteht, weshalb ihr Sohn sich von ihr abwandte. Karten kosten 26 bis 29 Euro. | www.theater-muenster.com

Die Schauspielerin Nicole Heesters lacht im Düsseldorfer Theatermuseum. Foto: dpa (Archiv)

Letztmals „Schwarze Moderne“

Die Ausstellung „Schwarze Moderne – Afrika und die Avantgarde“ ist bis Sonntag (1. Mai, täglich 10-18 Uhr, 10 Euro) im ­Picasso-Museum Münster zu sehen. Jazz, Josephine Baker, die Werbung, der Film und die Faszination für ethnologische Museen – die künstlerischen Avantgarde-Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts fanden Inspiration in einer schwarzen Kunst, die als revolutionär gefeiert wurde. So suchten Pablo Picasso, Man Ray, Fernand Léger, Hannah Höch oder Henri Matisse in der Auseinandersetzung mit der Formensprache afrikanischer Masken und Skulpturen kreative Impulse.

Kinderkonzert auf Burg Vischering

Das Duo Andromeda lädt am Sonntag (1. Mai) um 16 Uhr zum interaktiven Kinderkonzert auf die Burg ­Vischering ein. Das Duo besteht aus der Akkordeonistin Katharina König und der Gitarristin Julia Bowkunnyi. Mit einer Mélange aus dem Karneval der ­Tiere, den Bildern einer Ausstellung und den sechs Planeten geht es mit Beteiligung der Kinder durch 750 Jahre Musikgeschichte. Karten kosten 8,75/6,70 Euro. | www.burg-vischering.de

Burg ­Vischering in Lüdinghausen Foto: Gunnar A, Pier

„GrenzMuziek“ auf der Kolvenburg

Mit dem deutsch-niederländischen Gastspiel der Musikerinnen Elena Westermann und Fee Reynaert gibt es am Freitag (29. April) um 20 Uhr ein Konzert des Formats „GrenzMuziek“ auf der Kolvenburg in Billerbeck. Die deutsch-US-amerikanische Musikerin Elena Westermann ist in Köln als Sängerin, Songwriterin, ­Videografin und Vocal Coach tätig. Der aus Amsterdam stammenden Sängerin und Poetin Fee Reynaert dienen Erlebnisse und innere Dialoge als ­Basis ihrer Songs. Karten kosten 10/8,50 Euro. | www.kolvenburg.de

Traumhafte Schattenreise

Die „Moving Shadows“ treten am Freitag (29. April) um 20 Uhr in der Steverhalle in Senden auf. Sieben Artisten, eine überdimensionale Leinwand, dazu Licht und Musik – mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise. Mit fili­granen Bildern umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Karten kosten 30 bis 39 Euro | www.senden-westfalen.de

Die Show „Moving Shadows“ ist am 29. April erstmals in der Steverhalle zu sehen. Foto: Michael Köhler-Schär

Becker betreibt Ursachenforschung

Die Ursache liegt in der Zukunft“, meint Jürgen Becker, der am Freitag (29. April) um 20 Uhr im Bürgerhaus Telgte gastiert. Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum. Wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren? Ökologie und Ökonomie verwirbeln das Gewohnheitsrecht. Was hält die Welt zusammen, wenn sie auseinander fällt? Wie lohnt es sich für alle, sie zu retten? Karten kosten 25 Euro (VVK). | www.telgte.de

Boppin‘B bei „Blues in Nottuln“

Bei „Blues in Nottuln“ gastiert am Samstag (30. April) um 20 Uhr ­Boppin‘B in der Alten Amtmannei, Joseph-Moehlen-Platz 1, Nottuln. Das Quintett aus Aschaffenburg hat Wurzeln im Rock’n’Roll und Rockabilly der 1950er Jahre. Sie inte­grieren Elemente aus Ska, Swing, Punk und Pop. Karten kosten 19,80 Euro (VVK), AK 23 Euro. | www.ticket-regional.de; www.blues-in-nottuln.de