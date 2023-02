Freizeittipps fürs Wochenende

Lesen Sie unsere Empfehlungen für das Wochenende vom 24. Februar (Freitag) bis 26. Februar (Sonntag).

Drei Tage lang Jazz

Emsdetten - Drei Abende, drei ganz unterschiedliche Spielarten des Jazz: Die Emsdettener Jazztage finden von Donnerstag bis Samstag (23.-25. Februar) in Stroetmanns Fabrik statt. Den Auftakt am Donnerstag machen Bassist Martin Weinert, der Ehemann der verstorbenen Jazzrock-Gitarristin Susan Weinert, und seine Formation „Rainbow Experience“.

Pianist Jonas Timm und seine Kollegen konzertieren mit „Morbu“ am Freitag. Die Band „Stephan-Max Wirth Experience“ gestaltet am Samstag das Finale.

Beginn jeweils 20.30 Uhr, Stroetmanns Fabrik, Karten ab 15 Euro, mehr Infos hier.

Burg Jazz startet mit Sendecki

Die Reihe „Burg Jazz“ bietet vier Konzerte auf Burg Vischering in Lüdinghausen. Den Auftakt macht am Freitag (24. Februar) um 20 Uhr das Duo Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel (Foto). Sendecki gilt als kraftvoller und kreativer Solopianist. Jürgen Spiegel ist seit über 15 Jahren die treibende rhythmische Kraft und ein sensibler Klangmaler. Das Ron Minis Trio aus Tel Aviv ist am 24. März um 20 Uhr zu erleben. Weiter geht es am 16. April um 19 Uhr mit Veronika Harcsa und dem Bálint Gyémánt Quartet aus Ungarn und Belgien. Am 11. Mai ist das ebenfalls in Israel ansässige Trio Shalosh um 20 Uhr zu hören.

Karten zu den Konzerten kosten jeweils 20/17 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.

Delicious Garden

Schöppingen - Fantasievoll wie ein englischer Garten ist das Liederspektrum der Sopranistinnen Henrike Jacob und Melanie Spitau am Samstag (25. Februar) um 20 Uhr im Alten Rathaus Schöppingen. Begleitet werden sie am Flügel von Kapellmeister Thorsten Schmid-Kapfenburg. Die Besucher erwartet eine wilde, bunte Mischung englischer und deutscher Lieder von Purcell, Vaughan Williams, Beethoven, Mozart, Dvorak und Bernstein.

Karten kosten 15 Euro (VVK), AK 20 Euro, Schüler frei, die Telefonnummer lautet 0 25 55/ 6 64. Weitere Informationen finden Sie hier.

Götz Alsmann besingt die Liebe

Münster - Götz Alsmann singt Lieder der Liebe am Donnerstag (23. Februar) um 20 Uhr in der Halle Münsterland. Der König des Jazzschlagers widmet sich den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums. Ganz gleich, ob es sich um Werke aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 1920er und 1930er Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder Preziosen aus der Schlagerwelt der 1950er und 1960er Jahre – die Klassiker werden im typischen Sound der Götz Alsmann Band behutsam in die Welt des Jazz überführt.

Karten kosten 29,85 bis 43,05 Euro.

Götz Alsmann beim Neujahrskonzert "Viva España!" am 1. Januar 2019 im Theater Münster. Foto: Gunnar A. Pier

„Winterlicht“ in der Endrunde

Hörstel - Die Ausstellung „Winterlicht“ mit der Lichtinstallation „More Blues” von Christoph Dahlhausen ist beim Kloster Gravenhorst bis Sonntag (26. Fe­bruar) dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Dahlhausen entwickelte einen Rhythmus aus Raumstrukturen, Licht und Farbe. Künstliches und natürliches Licht sind gleichberechtigte Bestandteile.

Showkonzert „Little Giftshop“

Neuenkirchen - In dem Showkonzert „Little Giftshop“ zeigen die Singer-Songwriterin Felice und der Artist und Musiker Cortes Young am Samstag (25. Februar) um 17 Uhr in der Neuenkirchener Veranstaltungshalle das Potpourri ihres Könnens. Erzählt wird die magische Geschichte eines Antiquariats. Felice & Cortes nehmen die Zuschauer mit auf die Reise in eine fantastische Traumwelt. Sie verbinden Jonglage, szenische Elemente, Stop-Motion-Filme und Musik, deren Bandbreite moderne Popklänge, gefühlvolle Soul-Balladen und kraftvolle Rock-Elemente vereint.

Karten kosten 20 Euro (VVK), die Telefonnummer lautet 0 18 06/70 07 33 (20 ct pro Anruf). Für mehr Informationen klicken Sie hier.

Felice und Cortes Young Foto: The Wolf Dorian

Hungertuch-Konzert im Religio

Telgte - Ein Hungertuch-Konzert beginnt am Sonntag (26. Februar) um 17 Uhr im Museum Relígio, Herrenstraße 1-2 in Telgte. Unter dem Titel „Officina Vocale“ haben sich Sängerinnen und Sänger zu einem Solisten-Ensemble zusammengefunden, welches sich in unterschiedlichen Besetzungen der besonderen Vokalmusik widmet. Gleichsam wie in einer „Officina“, einer „Werkstatt“, erfolgt die klangliche Auseinandersetzung mit Kompositionen unterschiedlicher Epochen.

Karten kosten 16 Euro (VVK), AK 18 Euro, die Telefonnummer lautet 0 25 04/9 31 20. Zusätzliche Informationen finden Sie hier.

Bauhaus trifft Borghorst

Zwei Jahre studierte Heinrich Neuy am Bauhaus: Von 1930 bis 1932 lebte er in Dessau und tauchte ab in die künstlerischen Welten von Josef Albers, Wassily Kandinsky und Mies van der Rohe. Er besuchte Kurse bei Joost Schmidt, Fritz Kuhr und Karlfried Graf von Dürkheim. Voller Eindrücke kehrte er zurück nach Steinfurt-Borghorst – und blieb. Genauso verblieb der Einfluss der Prinzipien der Bauhaus-Schule in seinem künstlerischen Werk.

Eine neue Ausstellung im Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Borghorst legt den Fokus auf diese lange Lebensphase. Sie befasst sich mit seinem Schaffen als Tischler, Maler und Innenarchitekt. Denn nach seiner Rückkehr arbeitete der damals Anfang 20-Jährige, dessen Todestag sich am Freitag zum 20. Mal jährt, wieder in der Werkstatt seines Vaters mit. Neuy legte die Meisterprüfung ab und übernahm nach seiner Hochzeit 1937 den Betrieb. Erst 1960 stellte er wieder als Künstler aus.

Das Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Borghorst Foto: Axel Roll

Am Sonntag (26. Februar) um 11 Uhr öffnet die Schau erstmals. Ein Vortrag von Dr. Dagmar Kronenberger-Hüffer führt in die Ausstellung ein. Geöffnet ist das Haus im Schatten der St.-Nikomedes-Pfarrkirche mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 13. August. Am 23. April (Sonntag) um 15 Uhr lädt das Haus zu einem besonderen Nachmittag ein: Unser Redaktionsmitglied Axel Roll führt mit Heinrich Neuys Tochter Hedwig Seegers ein Gespräch, das den Bauhaus-Künstler auch von seiner privaten Seite zeigen wird.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Tecklenburg lacht in sechs Lokalen

Auch wenn der Aschermittwoch heute die Fastenzeit einläutet: In Tecklenburg gibt es am Samstag (25. Februar) noch etwas zu lachen – bei „Tecklenburg lacht“. Sechs Lokale bieten die Bühne für sechs Comedians, die nach ihrer Show weiterziehen, während das Publikum bleibt und genießen darf. Achim Leufker, Mario Siegesmund, Florian Balkau, Melanie Gerland, David Grashoff sowie Michael Ulbts stehen für die Mischung „Comedy & Slam“: Comedy mischt sich mit Verbalkunst, Poesie mit Kabarett.

Eintrittsbänder kosten 15 Euro, erhältlich bei Tecklenburg Touristik. Zusätzliche Informationen finden Sie hier.

