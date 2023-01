Lesen Sie unsere Empfehlungen für das Wochenende vom 13. Januar (Freitag) bis 15. Januar (Sonntag).

Letzte Runde im „Christmas Garden“

Münster - Noch bis Sonntag (15. Januar) verwandelt sich Münsters Allwetterzoo in der Dunkelheit in den „Christmas Garden“. Bis dahin besteht jeweils abends zwischen 17 und 22 Uhr die Möglichkeit, den Tiergarten auf einer illuminierten Route durch die Parkanlagen und vorbei an Tiergehegen zu erleben. Lasershows, Leuchtelemente und Tausende LED-Punkte schaffen eine stimmungsvolle Fotokulisse.



Karten ab 17,50 Euro, AK bis 20.30 Uhr, bis 15. Januar täglich 17-22 Uhr, www.christmas-garden.de/muenster

Agravis-Cup

Münster – Bereits am Mittwoch (11. Januar) ist der Agravis-Cup in der Halle Münsterland gestartet. Von Freitag (13. Januar) bis Sonntag (15. Januar) finden verschiedene Spring- und Dressurprüfungen statt. Los geht es am Freitag um 8.30 Uhr in der Messehalle Nord. Das Programm endet um 22 Uhr in der Halle Münsterland. Am Samstag dürfen sich die Zuschauer von 7 bis 22.45 Uhr auf spannenden Reitsport freuen, am Sonntag von 8 bis 16 Uhr.

Ende der Eiszeit

Coesfeld-Lette. Schneiden, schleifen, polieren, gra­vieren, ätzen, laminieren, kleben, sand­strahlen, verdrahten und bemalen: Künstler haben viele Möglichkeiten, erkaltetes Glas zu gestalten. Welche beeindruckenden Formen, Oberflächen und Objekte sie damit schaffen, zeigt noch bis Sonntag (15. Januar) die Ausstellung „Kalt! – Kunstwerke der Kaltglastechnik” im Glasmuseum in Coesfeld-Lette.



Eintritt 3 Euro, mittwochs bis samstags 14-17 Uhr, sonntags 11-17 Uhr, www.glasmuseum-lette.de

Drei Concerti, ein Konzert

Lüdinghausen - Pianist Menachem Har-Zahav spielt an Freitag (13. Januar) drei Concerti in einem Konzert: Im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen präsentiert er ab 18.30 Uhr das „Klavierkonzert Nr. 1“ von Frédéric Chopin, George Gershwins „Rhapsody in Blue“ und den selten gespielten „Totentanz“ von Franz Liszt. Eintrittskarten kosten 22/18 Euro, für Kinder und Jugendliche einen Euro. Dahinter steht Har-Zahavs Anliegen, Jugendliche für klassische Musik zu interessieren. „Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt.

Der Pianist Menachem Har-Zahav Foto: Weston Musikmanagement

Blues in Nottuln

Nottuln - Zu einem ersten musikalischen Höhepunkt des Jahres hat die Initiative „Blues in Nottuln“ am Samstag (14. Januar) die holländische Band „Soul Vibration“ eingeladen. Die elfköpfige Band werde ein Feuerwerk bekannter Soulhits abbrennen, kündigen die Veranstalter an. Der Beginn ist um 20 Uhr, Einlass in die Alte Amtmannei ist ab 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von 17,60 Euro über www.ticket-regional.de und bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

www.blues-in-nottuln.de

Basketball: WWU Baskets – Panthers Schwenningen

Münster - Am Sonntag (15. Januar) empfangen die WWU Baskets Münster in der Halle Berg Fidel die Wiha Panthers Schwenningen. Die Münsteraner, die zuletzt während dieser Woche unglücklich beim Aufstiegskandidaten Tigers Tübingen verloren haben, wollen sich mit einem Sieg über die Gäste aus Baden-Württemberg im Kampf um den Klassenerhalt weiter absetzen. Hochball ist um 18 Uhr.

Jasper Günther von den WWU Baskets und seine Mitspieler sind am Sonntag gegen die Panthers Schwenningen gefragt. Foto: Jürgen Peperhowe

Premiere von „Die zwei Päpste“

Münster - Hochaktuell ist die Schauspiel-Premiere am Donnerstag (12. Januar, 20 Uhr) am Wolfgang-Borchert-Theater: Das Haus am Hafen zeigt unter der Regie von René Heinersdorff „Die zwei Päpste“ nach dem oscarnominierten Film mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce. Weitere Vorstellungen am Freitag/Samstag (13./14. Januar) um 20 Uhr sowie am Sonntag (15. Januar) um 18 Uhr.

www.wolfgang-borchert-theater.de

Jürgen Lorenzen und Andreas Weißert in "Die zwei Päpste" am Wolfgang-Borchert-Theater Münster. Foto: Tanja Weidner

Nachweihnachtliche Gefühle

Münster - Der Chor „MarQant“ lässt weihnachtliche Gefühle am kommenden Sonntag (15. Januar) noch mal aufleben. Zusammen mit Musikern des Pro-Musica-Orchesters unter der Leitung von Gerhard Wild konzertieren die Sänger um 17 Uhr in der St.-Gottfried-Kirche, Düesbergweg 140. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

www.marquant.de

Langer Freitag im LWL-Museum

Münster – Beim nächsten langen Freitag im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster am Freitag (13. Januar) dreht sich alles um die Universalgelehrte und Nonne Hildegard von Bingen. Ab 18 Uhr ist der Eintritt in das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) frei. Bis Mitternacht können Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen sowie die Sammlung mit kostenlosen Rundgängen und einem vielfältigen Programm entdecken.

Arien als Familienangelegenheit

Havixbeck - Die schönsten Arien, Lieder und Songs von Klassik bis Hollywood“ präsentieren Mezzosopranistin Almuth Herbst, Gitarrist Udo Herbst und die gemeinsame Tochter Fanny Herbst an der Harfe am Samstag (14. Januar) in Havixbeck. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Sandsteinmuseum.

Karten 16/12 Euro, Reservierung unter 0 25 07/15 96