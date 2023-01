Gleich drei große Ausstellungen in der Region gehen am Wochenende zu Ende. Bis Sonntag besteht noch die Gelegenheit, Krippen und Picasso-Werke zu bestaunen und Kunst auf Burg Vischering zu erwerben. Auch Konzerte prägen das Wochenende im Münsterland.

Lesen Sie unsere Empfehlungen für das Wochenende vom 20. Januar (Freitag) bis 22. Januar (Sonntag).

Krippenausstellung endet

Telgte - Was bedeutet es, wenn die christliche Weihnachtsbotschaft „mittendrin“ sein soll? Das zeigen über 100 Künstlerinnen und Künstler in der 82. Telgter Krippenausstellung bis Sonntag (22. Januar) täglich von 11 bis 18 Uhr. Sie haben Gemälde, Skulpturen, Figurenkrippen mit Stall, Kunstinstallationen, Lichtkunst und vieles mehr geschaffen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Für Kinder und Jugendliche sowie Menschen bis 21 Jahre ist der Eintritt frei.

www.museum-telgte.de

Bis Sonntag: Art Vischering

Lüdinghausen - Im Rahmen der Kunst- und Verkaufsausstellung „Art Vischering“ präsentiert die Burg Vischering in Lüdinghausen noch bis Sonntag (22. Januar) täglich von 10 bis 18 Uhr Grafiken und Gemälde von renommierten, aber auch von jungen aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern. Der Eintritt zu der Ausstellung kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro.

www.burg-vischering.de

Finale von "Fernande und Françoise“

Münster - Das Picasso-Museum widmet sich bis Sonntag (22. Januar) täglich von 10 bis 18 Uhr in der Ausstellung „Fernande und Françoise“ zwei Lebensgefährtinnen Pablo Picassos: Fernande Olivier (1881-1966) und Françoise Gilot (*1921). Die beiden eint, dass sie schriftlich ihre Lebenserinnerungen an die Jahre mit dem Künstler festhielten. Beide sind mit dessen Werk verbunden, was Gemälde, Skulpturen, Werke auf Papier und Keramiken zeigen. 10/8 Euro, bis 6 Jahre frei, bis 18 Jahre 4 Euro.

Markus Müller, Direktor des Picasso-Museums, mit einer Lithographie von Picasso, die Francoise Gilot zeigt Foto: kal

Kunsthandwerkermarkt in Lengerich

Lengerich - Handwerkliches Geschick von über 60 Ausstellern zeigt der Kunsthandwerkermarkt am Sonntag (22. Januar) von 11 bis 18 Uhr in der Lengericher Gempthalle. Figuren aus Holz, Kleidung, Schmuck und Malerei können die Besucher bewundern. Außerdem kommen eine Puppenklinik, ein Imker und ein Drechsler. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt.

Schaf "Wolle" sucht eine neue Wiese

Münster - Das Musiktheater Lupe aus Osnabrück zeigt das Stück „Wolle im Wasser“ am Sonntag (22. Januar) um 15.30 Uhr in der Stadthalle Hiltrup. Das Schaf „Wolle“ lebt in seinem Häuschen mit Wiese. Doch eines Tages steht alles unter Wasser. „Wolle“ muss weg. Dass es alles andere als leicht ist, eine neue Wiese zu finden, erzählt diese Geschichte mit einem Videokoffer, Humor und fetziger Musik. Das Stück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren und Familien; es dauert circa 50 Minuten. Der Eintritt kostet 4 Euro. Vorverkauf: Infopunkt-Hiltrup, Telefon 0 25 01/9 71 28 95.

www.musiktheaterlupe.de

Konzert "Auf dem Wasser zu singen"

Wettringen - Ein klassisches Konzert mit dem Duo Luis Andrade (Violoncello) und Constant Notten (Klavier) beginnt am Freitag (20. Januar) um 20 Uhr im Wettringer Heimathaus. Inspiriert durch Lieder von Schubert heißt das Programm: „Auf dem Wasser zu singen“. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Vorverkauf: Verkehrsverein Wettringen, Telefon 0 25 57/92 96 76.

Karten und Infos hier

Erneut stehen (v.l.) Volkan Baydar, Mark Seifert, Jan Ammann und Andreas Bieber in Billerbeck gemeinsam auf der Bühne. Foto: ho

"Ein Hoch auf uns" mit Jan Ammann

Das „Milestones Project“ feiert mit dem Billerbecker Musicalstar Jan Ammann sowie mit Volkan Baydar, Andreas Bieber, Patrick Stanke und Michaela Schober am Samstag (21. Januar) um 20 Uhr in der Zweifachhalle Billerbeck „Ein Hoch auf uns“. Meilensteine der Popmusik und der Rockkultur aus dem deutschsprachigen Raum werden geboten. Unterstützung kommt von Tamara Peters und Michaela Schober. Eintritt 39/36 Euro.

www.billerbeck.de