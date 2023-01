Haben Sie auch etwas Fernweh? Dann hat das letzte Januar-Wochenende ein Mittel dagegen: die Messe "Reise & Freizeit" mit Inspiration und Reisetipps. Kleine Auszeiten machen die Kulturorte in der Region möglich – mit attraktiven Konzerten und Kabarett.

Lesen Sie unsere Empfehlungen für das Wochenende vom 27. Januar (Freitag) bis 29. Januar (Sonntag).

Messe "Reise & Freizeit" am FMO

Greven - Die Messe „Reise und Freizeit“ findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr (28./29. Januar) am Flughafen Münster/Osnabrück statt. Reise- und Freizeitinteressierte können sich zu Reise, Freizeit, Unterhaltung und Erholung inspirieren lassen. Der Schwerpunkt liegt bei lokalen, regionalen und nationalen deutschen Tourismusorganisationen und Reiseanbietern. Auch Themenparks und Freizeitbäder sowie Experten aus den Bereichen Fahrrad, Wellness und Unterhaltung stellen sich vor. Ein Unterhaltungsbereich lockt Familien mit einem Bühnen- und Aktivprogramm.

Mehr Infos zur Messe hier

Auftakt des "Jazzforums"

Hamm - Die Saxofonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser präsentiert ihr sechstes Album am Freitag (27. Januar) um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Hamm mit ihrer Band. Sie war lange im Bayerischen Landesjugendjazzorchester. Mittlerweile ist sie dort als Dozentin im Kurs Jazz Juniors tätig. 2006 war Lottermoser Preisträgerin bei „Jugend jazzt“, 2013 erhielt sie den Bayerischen Kulturförderpreis. Zwischen Jazz, Soul, Funk und Pop fand Lottermoser ihre musikalische Sprache: erfrischend, unterhaltsam, zum Tanzen, funky. Ticketinfo unter Telefon 0 23 81/17 55 55.

Kabarett mit Martina Brandl

Münster - Die Komikerin, Sängerin und Schriftstellerin Martina Brandl gastiert mit dem Pianisten, Komponisten und Arrangeur Martin Rosengarten am Freitag (27. Januar) um 20 Uhr im Kreativ-Haus, Diepenbrockstraße 28 in Münster. Brandl spielt Ukulele und Thelevi. Rosengarten steht an Tasten und Loop-Machine. Sie versuchen den Spagat zwischen Blödelei und Gesellschaftskritik, Kunst und Kommerz.

Karten kosten 21/16 Euro und sind online erhältlich. Karteninfos (AB) 02 51/89 90 09 20.

Martina Brandl tritt im Kreativ-Haus auf. Foto: Jorinde Gersina

Mandowar in der Schuhfabrik

Ahlen - „Du siehst nur drei Leute mit kleinen Instrumenten auf der Bühne, aber du hörst König der Löwen!“, so beschreibt Sänger Nils Hofmann das Erfolgsrezept von Mandowar. Am Freitag (27. Januar) ab 20 Uhr eröffnen die Musiker die Konzertsaison der Schuhfabrik mit Mandoline, Gitarre und Ukulelen-Bass und interpretieren Rock- und Metalsongs.

Karten im VVK bis Mittwoch (25. Januar) für 18 Euro online, AK 22 Euro.

Thilo Seibel blickt zurück

Telgte - „Schon rum?!“ fragt Thilo Seibel im Jahresrückblick am Freitag (27. Januar) um 20 Uhr im Bürgerhaus Telgte. Die wirrsten und irrsten Sätze und Bilder von zu großen Tischen. Wann Christian Lindner von seiner Bräsigkeit Atemnot bekam. Und vieles mehr – ein Abend mit Karl Lauterbach, Winfried Kretschmann und anderen Überraschungsgästen.

Karten im VVK 21/19,50 Euro, AK 23/21,50 Euro.

Roots Rock und Country

Die „Phil Seeboth Band“ ist mit American Roots Rock & Country Blues am Freitag (27. Januar) um 20 Uhr im Kulturbahnhof Hiltrup zu Gast. Neben Support Shows für Ten Years After, Kai Strauss und Albie Donelly gehört Seeboth zum Line-up bekannter Blues-/ Rock- und Jazz-Festivals.

Karten kosten 18 Euro (VVK), AK 20 Euro, erhältlich in der Stadtteilbücherei, im Infopunkt Hiltrup und im Ticket-Onlineshop.

Finale von "Hass.Liebe.Lyrik"

Poetry Slam, Gedichte und Poetry Clips mit Nora Gomringer und Wolf Hogekamp gibt es beim Finale der Reihe „Hass.Liebe.Lyrik. – Stage Poetry meets Page Poetry“ am Mittwoch (25. Januar) um 20 Uhr im Renaissancesaal des Ledenhofs, Am Ledenhof 3-4.

Der Eintritt kostet 6 Euro im VVK, AK 7 Euro, www.lagerhalle-osnabrueck.de

Neu im Kino