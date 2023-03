Freizeittipps fürs Wochenende

Ob Klassik, Wissenschaft oder der ganz normale Alltag: Comedians und Kabarettisten finden in jeder Lebenssituation etwas zum Lachen. An diesem Wochenende geben ganz besonders viele Humoristen Gastspiele im Münsterland.

Lesen Sie unsere Empfehlungen für das Wochenende vom 3. März (Freitag) bis 5. März (Sonntag).

"Magische Perspektiven" im Maxipark Hamm

Hamm - „Die magische Perspektive – Open-Air“ dürfte ab Sonntag (5. März) im Maximilianpark Hamm die Besucher bezaubern. Der professionelle Künstler Johannes Stötter ist für seine bahnbrechenden Arbeiten im Bereich Bodypainting und Body Art bekannt. Seine im Jahr 2013 entstandene Kreation eines tropischen Frosches aus fünf Modellen ging viral. Ab Sonntag (5. März) zeigt er diese Kreation und weitere Arbeiten im Großformat als Open-Air-Ausstellung im Maxipark. Die 1,80 m x 1,20 m großen Bilder dokumentieren bis Saisonende die Kreativität des Künstlers. Es gilt der Parkeintritt. Informationen gibt es im Maximilianpark Hamm, Telefon 0 23 81/ 98 21 00 und online.

Comedy und Kabarett in der Region: Geistreich grinsen, herzhaft lachen

Münsterland - Auch wenn die Karnevalszeit vorüber ist: Gelacht wird weiterhin. Am kommenden Wochenende besonders intensiv, denn außergewöhnlich viele Comediennes und Kabarettisten sind in der Region zu Gast. Zum Beispiel Anne Folger am Freitag (3. März) in Billerbeck: „Fußnoten sind keine Reflexzonen“, stellt die Künstlerin klar. Bei ihr treffen Klavier und Komik aufeinander, denn sie mixt Kabarettpointen und Klassikcrossover. Ihre Show beginnt am 19.30 Uhr in der Aula der Geschwister-Eichenwald-Schule. Karten kosten 17,60 Euro.

Was für Anne Folger die Musik ist, ist für Vince Ebert nahezu zeitgleich in Telgte die Naturwissenschaft: „Make science great again“, appelliert er am Freitag (3. März) um 20 Uhr im Bürgerhaus. Karten kosten 23 Euro. Humor mit Popsongs mischt Cassy Carrington am Samstag (4. März) in Schöppingen: Beim Heimspiel für die Wahl-Kölnerin präsentiert die Drag-Queen ihr erstes Solo-Programm „Ernste Absichten“. Die Show in der Kulturhalle Kraftwerk beginnt um 20 Uhr, Karten kosten 22 Euro und sind unter anderem im Bürgerbüro der Gemeinde erhältlich.

Zeitgleich in Münster füllt Paul Panzer am Samstag (4. März, 20 Uhr) die Halle Münsterland: „Willkommen auf der dunklen Seite“ heißt sein Programm, mit dem er sein Publikum in die Abgründe der Midlife Crisis führen will. Karten kosten ab 41,70 Euro.

Am Sonntag (5. März) gehört Kabarettistin Gerburg Jahnke die Bühne in der Halle Münsterland – aber nicht allein. Sie hat eingeladen und bekommt an diesem Abend Unterstützung von ihren Kolleginnen Nessi Tausendschön, Lisa Feller und Sarah Hakenberg. Beginn 19 Uhr, Karten ab 35,75.

Anne Folger präsentiert in Telgte ihren Kabarett-Stil, bei dem Klassik auf Komik trifft. Foto: Guido Werner

Neue Blicke auf das Telgter Hungertuch

Telgte - 400 Jahre nach seiner Vollendung steht das Telgter Hungertuch im Zentrum einer Ausstellung des Museums „Religio“. Die Ausstellung „Verhüllen und Offenbaren – 400 Jahre Telgter Hungertuch“ nimmt die Gäste mit auf eine sinnliche Reise, in der die 33 Szenen des Telgter Hungertuches mit Gewändern und Requisiten der Oberammergauer Passionsspiele verknüpft werden. Kostbare Schnitzereien, Hinterglasbilder und Rauminstallationen aus dem „Oberammergau Museum“ laden dazu ein, das Geheimnis von Verhüllung und Offenbarung neu zu entdecken. Die Ausstellung ist von Sonntag (5. März) an bis zum 23. April zu sehen. Mehr Infos hier

Sandhasensonntag in Ahaus-Alstätte

Ahaus-Alstätte - Traditionell am ersten März-Sonntag erzählt man sich in Ahaus-Alstätte die Geschichte von den „Sandhasen“, den Alstättern, die 1806 vor den Preußen in die Niederlande flohen, um einer Zwangsrekrutierung zu entgehen. Wie passend, dass die Bürgerinnen und Bürger beim Sandhasenlauf über verschiedene Laufdistanzen Gas geben. Parallel geht es im Ortskern am Sonntag (5. März) gemächlicher zu: Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr und Marktstände säumen ganztägig die Straßen der Gemeinde.

Musikalische Reise nach Odessa

Sendenhorst - Ein besonderes Konzert ist am Samstag (4. März) im Sendenhorster Haus Siekmann zu hören: Der Pianist Vadim Neselovskyi entführt das Publikum zu einer musikalischen Reise in und durch die ukrainische Millionenstadt Odessa am Schwarzen Meer, seinem Geburtsort. Mit 17 Jahren kam Neselovskyi nach Deutschland, studierte in Essen, Detmold und den USA. Seit 2013 unterrichtet er als Professor für Piano am renommierten Berklee College of Music in Boston (USA). Beginn 19.30 Uhr, Karten 22 Euro, Reservierungen online möglich.

Jazz, Soul und Blues mit Ronny Lechtenberg

Nottuln - Gitarrist, Sänger und Songwriter Ronald „Ronny“ Lechtenberg ist zu Gast bei „Blues in Nottuln“ am Donnerstag (2. März). Bevor der ehemalige Schüler von Götz Alsmann mit Gitarrenspiel und rauchiger Stimme begeistert, spielen die „Nottuln Blues Connection“ (NBC) und weitere Sessionmusiker in der Alten Amtmannei. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Eintritt frei.

Mark Waschke übernimmt den Lesepart in "Die Zeitmaschine". Foto: Carsten Koall/dpa

"Die Zeitmaschine" mit Mark Waschke

Münster - Herbert George Wells‘ Roman „Die Zeitmaschine“ aus dem Jahr 1895 gilt als Pionierwerk der Science Fiction. Als erster Autor beschrieb Wells eine Reise durch die Zeit, zudem ist sein Roman eine der ersten literarischen Dystopien. In einer multimedialen Live-Performance lassen Tatort- und „Dark“-Star Mark Waschke, Musiker Stefan Weinzierl und Visual Artist Rocco Helmchen am Samstag (4. März) um 19.30 Uhr im Planetarium Münster ihr Publikum ins Jahr 802 701 reisen. Gesellschaftliche Nöte und Konflikte scheinen überwunden. Doch ist die neue Welt wirklich paradiesisch? Eintritt 25 Euro

www.zeitmaschine-live.de

Neu in Ahlens Kunstmuseum: "Aufbruch! Junge Moderne"

Ahlen - Mit den Highlights aus dem Sammlungsbestand zur Klassischen Moderne beginnt das Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen des Kunstmuseums Ahlen. Die Ausstellung „Aufbruch! Junge Moderne aus unserer Sammlung“ stellt von Sonntag (5. März) bis zum 11. Juni über 120 Werke von der Jahrhundertwende bis in die 1930er Jahre vor. Prominente Namen wie Pierre-Auguste Renoir, Emil Nolde, Christian Rohlfs oder Walter Ophey stehen neben weniger bekannten Künstlern. Ihre Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken machen die Aufbruchbewegungen im frühen 20. Jahrhundert anschaulich.

Mi-Sa 15-18 Uhr, So und feiertags 11-18 Uhr, Abendöffnung bis 21 Uhr am 4. Mai. Mehr Informationen hier.

Kino-Neuheiten der Woche