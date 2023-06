Senden/Lüdinghausen

Den Wanderweg „X13“ des Westfälischen Heimatbundes setzt die „WanderKulTour“ am Freitag (9. Juni) in Szene: Wer von 14 bis 22 Uhr auf der Route zwischen Lüdinghausen und Senden unterwegs ist, kann insgesamt 13 Kulturstationen entdecken – unter anderem am Schloss Senden, der „A...