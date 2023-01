Haartransplantation in der Türkei: die größte Haarklinik weltweit hat geöffnet

Eine Haartransplantation in der Türkei ist für viele eine attraktive Option, um dauerhaft gegen kahle Stellen auf dem Kopf vorzugehen. Hierbei spielen für die Mehrzahl der Patienten wichtige Faktoren wie günstigere Preise, hohe Expertise und international ausgebildete Spezialisten eine übergeordnete Rolle.

Anfang 2022 hat in Istanbul die größte Haarklinik weltweit eröffnet. Die Elithair-Klinik erfüllt alle oben genannten Aspekte und operiert auf den international höchsten Klinikstandards und bietet gleichzeitig maximalen Komfort für alle Patienten.

Haartransplantation in der Türkei mit modernster Technik

Mit einer Fläche von insgesamt 18 000 Quadratmetern ist die Elithair-Klinik in Istanbul die größte Haarklinik weltweit. Verteilt auf 13 Etagen werden Sie auf Ihrem Weg zu vollem und dichtem Haar begleitet. Die international ausgebildeten Spezialisten arbeiten mit modernsten Techniken und Methoden, um bei der Haartransplantation in der Türkei perfekte und natürliche Ergebnisse zu erzielen.

In der Klinik befindet sich auch das größte DHI-Team der Welt. Neben der innovativen DHI-Methode, die aktuell die modernste Haarverpflanzungstechnik ist, setzt das Expertenteam weitere innovative Techniken ein. Einige hiervon wurden exklusiv vom medizinischen Leiter Dr. Balwi und seinem Forschungsteam entwickelt und werden ausschließlich hier angeboten.

Profitieren Sie von exklusiven Behandlungsmethoden bei Elithair

Dazu zählt die NEO-FUE-Technik, welche zur Vorbereitung auf die Haartransplantation in der Türkei dient. Hierbei werden die Haarfollikel vor der Haarimplantation mit einem speziellen Serum behandelt. Das mit pflanzlichen Stammzellen angereicherte Serum bewirkt, dass die Haarfollikel gestärkt werden und somit besser auf die Transplantation vorbereitet sind. Eine höhere Anwuchsrate von bis zu 98% kann somit erreicht werden.

Auch die exklusive SDHI-Technik wird ausschließlich in der größten Haarklinik weltweit eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus der DHI-Technik und der Saphir-Methode. Im vorderen Bereich Ihres Kopfes wird die Transplantation mit einer speziellen Saphir-Klinge durchgeführt. Durch die besondere V-förmige Öffnung der Haarkanäle kann eine perfekte Haarlinie gesetzt werden. Am Oberkopf setzen die Spezialisten dann auf die DHI-Methode, durch die eine sehr hohe Haardichte erzielt werden kann. Die Anwendung eignet sich perfekt für Frauen, die unter Haarverlust leiden

Schmerzfrei Haarimplantation dank Sleep-Deep-Methode

Ein spezielles Sedierungsverfahren, die sogenannte „Sleep-Deep-Methode“, ermöglicht, dass die Haartransplantation in der Türkei für Sie zu 100% schmerzfrei abläuft. Vor der eigentlichen örtlichen Betäubung erhalten Sie die Sedierung, die Sie in einen 15-minütigen Tiefschlaf versetzt. Währenddessen führt der Anästhesist die lokale Anästhesie durch.

Hierdurch wird sichergestellt, dass Ihre Haarverpflanzung komplett ohne Schmerzen abläuft. Auch als Angstpatient brauchen Sie sich keine Sorgen machen - dank der Sedierung wird auch für Sie die Haarbehandlung komplett angenehm und sorgenfrei sein.

International ausgebildetes Spezialistenteam rund um Dr. Balwi

In der größten Haarklinik weltweit arbeiten international ausgebildete Spezialisten, die regelmäßig an Fortbildungen und Seminaren teilnehmen. Hierdurch wird garantiert, dass Sie stets die modernsten und innovativsten Verfahren bei Ihrer Haartransplantation in der Türkei erhalten. Perfekte Endergebnisse werden unter anderem dadurch erzielt , dass für jeden einzelnen Arbeitsschritt ein speziell ausgebildetes Team eingesetzt wird.

Durch ausführliche Vorgespräche und eine genaue Haaranalyse, beraten die Spezialisten gemeinsam mit Ihnen was die optimale Behandlungsmethode für Ihren Haarausfall ist. Der medizinische Leiter der größten Haarklinik weltweit, Dr. Balwi, ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Eigenhaarimplantation und hat zusammen mit seinem Team bereits mehr als 50.000 Patienten auf ihrem Weg zu vollem Haar begleitet.

Niedrige Preise trotz höchster Qualität

Bei Elithair erwartet Sie ein All-inklusive-Paket, dessen Preis weit unter den Kosten für eine Haartransplantation in Deutschland liegt. Dies ist durch die niedrigeren Lebenshaltungskosten in der Türkei und staatliche Subventionen möglich.

Die genauen Kosten für Ihre Haartransplantation ergeben sich aus der Anzahl der Grafts, die verpflanzt werden müssen, und der anzuwendenden Technik. Alle Preise für Ihre Haartransplantation in der Türkei werden individuell berechnet und Ihnen vorab transparent mitgeteilt. Zusätzlich bietet Ihnen die Haarklinik auch eine 0 % Finanzierung an.

Luxus-Hotel und Haarklinik in einem

Seit der Eröffnung der neuen Klinik genießen Sie noch weitere Vorzüge bei Ihrer Haartransplantation in der Türkei. Denn direkt in der Haarklinik befinden sich 68 Luxus „Elit-Hotel“ Zimmer.

Auf Wunsch können Sie somit bei Ihrer Haarverpflanzung noch mehr Komfort genießen - ohne die Klinik verlassen zu müssen. Die Zimmer sind luxuriös und entsprechen hoher Qualität. Das Wohlbefinden der Patienten steht hierbei im Fokus.

Das Rundum-Sorglos-Paket

Wenn Sie unter Haarverlust leiden, ist eine Eigenhaartransplantation die einzige dauerhafte Möglichkeit, um gegen die Kahlstellen vorzugehen. Das Expertenteam, die modernen Luxus „Elit-Hotel“ Zimmer und die höchsten Klinikstandards, machen Elithair zu einem der besten Haartransplantation-Anbieter für Männer und Frauen.

Direkt vom Flughafen werden Sie mit einem VIP-Shuttle-Service abgeholt und in die größte Haarklinik weltweit gebracht. Auch der Transfer nach der Eigenhaarimplantation zurück zum Flughafen ist im Preis inbegriffen.

Damit es zu keinerlei sprachlichen Barrieren kommt, steht Ihnen während des gesamten Aufenthalts ein Dolmetscher zur Seite. Nach Ihrer Eigenhaarverpflanzung erhalten Sie direkt vor Ort eine PRP-Behandlung und die erste Nachsorge wird vorgenommen. Nach Ihrer Haartransplantation in der Türkei erhalten Sie zudem alle benötigten Medikamente und Pflegeprodukte für die Heilungsphase.

Auch im Anschluss, wenn Sie wieder zu Hause sind, stehen Ihnen die Spezialisten rund um die Uhr per Telefon oder Chat bei Anregungen und Fragen zur Verfügung.

Fazit: Elithair vereint luxuriösen Komfort mit modernster Technik

Wenn Sie unter Ihrem Haarausfall leiden und dem entgegenwirken wollen, ist eine Haartransplantation in der Türkei das richtige für Sie. Die größte Haarklinik weltweit vereint Luxus, Komfort, höchste Qualität und modernste Transplantation-Techniken.

Dank der neuen Klinik können Sie direkt in der Haarklinik schlafen und genießen somit ein Rundum-sorglos-Paket. Durch die modernen Techniken und innovativen Verfahren, die hier zum Einsatz kommen, können besonders natürliche und perfekte Ergebnisse erzielt werden.

Die Eigenhaarverpflanzung ist eine dauerhafte Lösung, sodass Ihr Problem mit Haarausfall künftig der Vergangenheit angehört. Die international ausgebildeten Experten von Elithair stehen Ihnen jederzeit bei Fragen rund um die Uhr zur Verfügung.