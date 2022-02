Auf dem Motorrad: Beim Überholen auf potente E-Autos achten

Schon kleine E-Autos beschleunigen besser als so mancher Sportwagen. Wer auf dem Motorrad unterwegs ist, sollte das einkalkulieren.

Immer mehr E-Autos rollen auf die Straßen. Die beschleunigen in der Regel besser als vergleichbare Modelle mit Verbrenner und überholen so einfacher. Das sollten Motorradfahrer einkalkulieren, auch bei eigenen geplanten Überholvorgängen, so das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).

Außerdem sollte vermehrt damit gerechnet werden, dass ein Auto aus einer vorausfahrenden Kolonne ausschert. Die bislang aus Erfahrung eingeplanten Leistungs- und Distanzreserven seien nicht mehr verfügbar. Im Zweifel empfiehlt es sich laut ifz sowieso, lieber zu warten, bis man näher an das Auto herangekommen sei, das überholt werden soll. Reine E-Autos und auch Plug-in-Hybride lassen sich am «E» am Ende des Kennzeichens erkennen.