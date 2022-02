Auto-Abos: Der Einstieg in die E-Mobilität für alle?

Der Trend zu E-Autos ist bei Konsumenten weiterhin ungebrochen und die deutschen Automobilhersteller haben sich in dieser Richtung hohe Ziele gesteckt. So will Volkswagen bis 2025 die internationale Marktführerschaft für E-Mobilität übernehmen

Doch längst nicht jeder tut sich leicht mit dem Umstieg vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroantrieb. Während man in Punkto Umweltbewusstsein und Kosteneffizienz dazugewinnt, verliert man gegebenenfalls bei der Flexibilität (Stichwort Reichweite) und auch die richtige Infrastruktur für den Betrieb eines Elektroautos will erstmal gegeben sein. Und so wenden sich viele Kunden weiterhin dem totgesagten Verbrenner zu, wenn eine Kaufentscheidung ins Haus steht. Die Hürde in die moderne Welt der Elektromobilität ist trotz finanzieller Anreize der Regierung vielen immer noch ein kleines bisschen zu hoch.

Doch auf dem Automarkt vollzieht sich gerade noch ein anderer Wandel, wobei auch dieser nicht von heute auf morgen zu statte gehen wird. In Zeiten von Spotify, Netflix, Amazon Prime und Co. haben sich on-Demand Konsummodelle etabliert, die nun auf den Automarkt überschwappen und den altgedienten Finanzierungsmöglichkeiten in Zukunft den Rang ablaufen könnten. Das sogenannte Auto-Abo entwickelt sich immer mehr zu einer weiteren Option beim Autoerwerb, neben Kauf, Finanzierung und Leasing. Beim Auto-Abo mietet der Kunde über eine Subscription das Auto für einen gewissen Zeitraum, wobei im Unterschied zum Leasing die Laufzeiten kürzer sind (in der Regel zwischen 3 und 12 Monaten) und - und das ist der springende Punkt - alle Unterhaltskosten bis auf Tanken bzw. Strom bereits in der monatlichen Rate inkludiert sind. Das ermöglicht zum einen sehr transparente Kostenkalkulation, zum anderen können Kunden das jeweilige Fahrzeug flexibel an die aktuellen Lebensumstände anpassen. “Das Cabrio im Sommer und der SUV für den Winterurlaub mit der Familie” - so oder so ähnlich dürfte der Pitch vieler Auto-Abo Anbieter aussehen.

Es bahnt sich eine Symbiose an, zwischen diesem neuartigen Abo-Modell und der Elektromobilität. Den letztere scheitert heute oftmals an der gefühlt hohen Verpflichtung, die derjenige eingehen muss, der von einem Tag auf den anderen von Diesel oder Benziner auf ein E-Auto wechselt. Der Einbau einer Ladestation zu Hause (wenn man denn die Möglichkeit hat) oder die Verfügbarkeit einer öffentlichen Ladeinfrastruktur ausserhalb der großen Städte - wer will da schon ins kalte Wasser springen? Das Auto-Abo offeriert einen sanften Wandel, ein langsames Eintauchen in eine neue Technologie. Und vor allem: eine Rückzugsmöglichkeit falls E-Mobilität doch (noch) nicht die richtige Option für einen ist.

Mit einem Plugin-Hybriden aus dem Abo könnten Konsumenten zum Beispiel an das Thema herantasten, und bei Gefallen später dann mit dem Abo eines vollelektrifizierten E-Autos Erfahrungen sammeln. Schritt für Schritt würden sich die Barrieren im Kopf auflösen und sich ein Selbstbewusstsein aufbauen, das eines Tages im Kauf eines E-Autos münden könnte. Könnte, denn die Zukunft des Auto-Abos als Konsummodell könnte sich parallel mit der Elektromobilität ausweiten und sich eines Tages zum Standard mausern. Selbst Volkswagen vermarktet mittlerweile Auto-Abos für den ID.3 direkt an Endkunden. Andere Hersteller wie Volvo und SEAT sind schon länger mit eigenen Angeboten auf dem schnell wachsenden Markt aktiv.

Und somit würde sich der Kreis schließen: Autos die immer mehr rollenden Smartphones gleichen, könnten ähnlich wie Apps flexibel gemietet werden.