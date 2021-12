Autounfall: Wann lohnt es sich selbst den Schaden zu zahlen?

Schnell kann es dabei um sehr viel Geld gehen, auch wenn es sich nur um ein paar kleine Kratzer im Lack handelt. Je nachdem, wo sich die Kratzer befinden, können diese gleich mehrere Hundert Euro kosten. Natürlich gibt es verschiedenste Formen von Versicherungen, doch gibt es auch Situationen, in denen man den Schaden lieber selbst zahlen sollte? Immerhin wird die Versicherung immer dann steigen, wenn man sie in Anspruch nimmt. So könnte es dann billiger sein, den Schaden einmalig selbst zu übernehmen, anstatt dann über einen gewissen Zeitraum hinweg mehr für die Versicherung zahlen zu müssen.

Maximaler Betrag, den man selbst zahlen sollt

In den eigenen Versicherungsbedingungen steht, wie hoch der Schadensfreirabatt ist. Die meisten Versicherer haben hierfür ganz einfache Tabellen, aus denen man die Beträge entnehmen kann. Wer noch eine Versicherung sucht, kann sich zum Beispiel bei der Freeyou AG ausführlich informieren. So kann eine Versicherung die Autofahrer in verschiedene Klassen einteilen. Je nach Alter, Fahrerfahrung und Schadensfällen kann man in den Klassen dann auf- und absteigen. Wer durch einen Unfall herabgestuft wird, muss im nächsten Jahr einen deutlich höheren Beitrag zahlen. Bis man dann auf das alte Level zurückkommt, bezahlt man meist einige Jahre mehr, insofern man nicht wieder einen Unfall baut.

So liegt der Verdacht nahe, dass man in bestimmten Fällen den Schaden lieber selbst zahlt, weil das günstiger wäre, als jahrelang in einer niedrigen Klasse zu rangieren. Der Versicherer muss es einem auf Nachfrage sogar selbst ausrechnen, ob es sich in einem individuellen Fall lohnen würde, allerdings liegt hierbei das große Problem vor, dass man nicht genau einschätzen kann, wie hoch der Schaden am Ende wirklich ist, denn es handelt sich von der Versicherung lediglich um eine Schätzung, die in der Realität nicht zutreffen muss. Gleichzeitig kann es auch sein, dass eine Versicherung nur bis zu einer Höhe von 1.000 Euro eine Selbstzahlung überhaupt vorschlägt.

Ändert man sich?

Oftmals hängt die Entscheidung auch nicht nur von reinen Zahlen, sondern auch von der persönlichen Entwicklung ab. Gleichzeitig geht es auch um den Lebensabschnitt, denn ein Rentner, der einen hohen Schaden verursacht und gegebenenfalls nur noch wenige Jahre fahren will, sollte den Schaden natürlich nicht selbst zahlen, denn selbst die erhöhten jährlichen Beitragszahlungen würden in diesem Fall lange nicht an den gesamten Betrag heranreichen, der selbst zu zahlen wäre. Bei jungen Leuten, die unverantwortlich fahren, könnte aber davon ausgegangen werden, dass sie eventuell in den folgenden Jahren erneut Unfälle bauen oder Schäden verursachen. Je nachdem, wie hoch dann der individuelle Betrag ist, könnte man überlegen, diesen zunächst einmal selbst zu bezahlen, um damit zu verhindern, dass man mit dem nächsten Vergehen gleich noch tiefer einsortiert wird. Grundsätzlich handelt es sich hier um ein schwieriges Thema, das man immer individuell abwägen und betrachten sollte.